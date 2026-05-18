القاهرة، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برئاسة الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس الإدارة، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي عكست استمرار الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة، ومواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة البنية التحتية لسوق رأس المال المصري.

ووافقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي 2025، وتقرير الحوكمة وتقارير مراقبي الحسابات، كما أقرت توزيع الأرباح على المساهمين وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

وخلال أعمال الجمعية، استعرض هشام مبروك العضو المنتدب للشركة أبرز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 1.95مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.69 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو قدره 15%، لتسجل بذلك أعلى أرباح في تاريخها للعام الثاني على التوالي. كما ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 15%، وسجلت إيرادات الاستثمارات نمواً بنسبة 29%، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وكفاءة إدارة مواردها.

وعلى المستوى التشغيلي، نفذت الشركة أكثر من 28 مليون عملية تسوية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.29تريليون جنيه خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد الشركات المقيدة بنظام الإيداع المركزي إلى نحو 13.7ألف شركة. كما قدمت الشركة نحو 41 ألف خدمة للمستثمرين، وتجاوز عدد عملاء نشاط التوقيع الإلكتروني 73 ألف عميل، مع إصدار أكثر من 33 ألف شهادة توقيع إلكتروني جديدة خلال العام.

وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، واصلت الشركة تطوير تطبيق الهاتف المحمول EGYPT CLEAR ليصبح منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الحصول على خدماتهم بصورة مباشرة وآمنة، حيث بلغ عدد المشتركين بالتطبيق نحو 8000 مستثمر بنهاية عام 2025.

كما وافقت الجمعية العامة على نقل مركز البيانات الرئيسي للشركة إلى مركز البيانات التابع لـ البورصة المصرية بالقرية الذكية، في خطوة استراتيجية تعزز استمرارية الأعمال وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

كما تم اعتماد تكليف مكتب "Crowe - د. عبد العزيز حجازي وشركاه" لمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، واستعراض تقارير مكتب "جرانت ثورنتون GT" بشأن تدقيق حسابات ضرائب السندات وتوزيعات الكوبونات عن سنوات سابقة، تأكيداً على التزام الشركة بقواعد الحوكمة والشفافية.

وأكد الدكتور خالد سري صيام أن النتائج المحققة تعكس قوة البنية المؤسسية للشركة وفاعلية منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتطوير بنيتها التشغيلية والتكنولوجية بما يدعم استقرار السوق ويعزز ثقة المستثمرين.

من جانبه، أوضح الأستاذ هشام مبروك أن الأداء المتميز للشركة جاء ثمرة جهود متواصلة لتطوير الخدمات والتوسع في الحلول الرقمية، بما يواكب تطورات السوق ويلبي احتياجات مختلف الأطراف العاملة فيه.

واختتمت الجمعية أعمالها بالموافقة على تجديد تعيين مراقبي الحسابات لعام 2026، والترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات خلال العام الجديد مع اعتماد ما تم صرفه خلال العام الماضي.

وتُعد مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية لسوق رأس المال المصري، حيث تقدم خدمات المقاصة والتسوية والحفظ المركزي وسجل المساهمين والتوقيع الإلكتروني وتنفيذ العمليات المقررة نيابة عن الجهات المصدرة، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

