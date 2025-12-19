عجمان، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مصرف عجمان، أحد أبرز المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن إطلاق الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة، في خطوة تعكس التقدم المستمر ضمن مسار التحول الرقمي للمصرف، والتزامه بتقديم خدمات مصرفية أكثر بساطة وسرعة وسهولة للمتعاملين.

ويأتي إطلاق الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة ضمن استراتيجية مصرف عجمان لتحديث نماذج تقديم الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتلبية تطلعات المتعاملين المتزايدة نحو حلول مصرفية مرنة وسلسة، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمة والحوكمة والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن خلال الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة يوفر مصرف عجمان للمتعاملين إمكانية فتح الحسابات بشكل فوري عبر خدمة فتح الحساب باستخدام الأجهزة اللوحية، إلى جانب الاستفادة من خدمات المساعدة الرقمية الذكية، وإنجاز مجموعة من المعاملات المصرفية الأساسية إلكترونياً. وتشمل هذه الخدمات إصدار شهادة الآيبان، وشهادات المديونية وعدم المديونية، وخطابات التعريف، وكشوف الحسابات، وتأكيد رسائل السويفت، إضافة إلى تحديث البيانات الشخصية مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك، وتقديم طلبات التأجيل، ضمن تجربة رقمية متكاملة وسلسة.

وبهذه المناسبة صرّح فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان قائلاً: "يمثل إطلاق الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة خطوة عملية في تطوير آلية تقديم الخدمات المصرفية لدى مصرف عجمان. وفي هذه الخطوة ينصبّ تركيزنا على تبسيط العمليات اليومية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتمكين المتعاملين من إتمام احتياجاتهم المصرفية بكفاءة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والأمن والامتثال للشريعة الإسلامية".

ويعتمد الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة على تقنيات الأتمتة والحلول الرقمية لتوجيه المتعاملين خلال رحلتهم المصرفية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق مستوى أعلى من الاتساق والدقة، والارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا بشكل عام. كما يشكّل الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة مكمّلاً لشبكة فروع المصرف، وداعماً لجهوده المستمرة في تطوير القنوات الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأضاف فيصل قنديل: "يرتكز التحول الرقمي في مصرف عجمان على تقديم حلول عملية تضيف قيمة حقيقية للمتعاملين. ويعزّز الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة قدرتنا على خدمة المتعاملين بكفاءة أعلى، مع تأكيد التزامنا طويل الأمد بالتميز التشغيلي، والابتكار المسؤول، والنهج الذي يضع المتعامل في صميم أولويات المصرف".

كما صرّح محمد مرداس، رئيس إدارة المبيعات والفروع في مصرف عجمان:

"يعكس إطلاق الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة تحولاً جوهرياً في طريقة تقديم الخدمات المصرفية للأفراد. فالمتعاملون اليوم يتطلعون إلى السرعة والوضوح والقدرة على إنجاز معاملاتهم باستقلالية، سواءً عند فتح الحسابات أو إدارة احتياجاتهم المصرفية اليومية. ومن خلال دمج فتح الحسابات الفوري، وخدمات المساعدة الرقمية الذكية، ومجموعة متكاملة من المعاملات الذاتية، يتيح المصرف للمتعاملين إنجاز الإجراءات الأساسية بسهولة، ودون الاعتماد على نقاط الخدمة أو الإجراءات التقليدية".

إن إطلاق الفرع الرئيسي - للخدمات الرقمية الجديدة يتماشى مع استثمارات مصرف عجمان المتواصلة في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات، بما يعزز دوره كمؤسسة مالية إسلامية مواكبة للتطورات، ومساهمة في دعم توجهات الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

