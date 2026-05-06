أبوظبي: أعلن مصرف عجمان إبرام اتفاقية تمويل استراتيجية مع "لايف فارما"، الذراع التصنيعي الدوائي لمجموعة "في بي إس للرعاية الصحية"، وذلك على هامش منصة "اصنع في الإمارات" في جناح IHC ، في خطوة تعكس تسارع توجه دولة الإمارات نحو توطين الصناعات الدوائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية.

ويأتي هذا التعاون في سياق تنامي التكامل بين المؤسسات المالية الوطنية وقطاع الصناعات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء منظومة صناعية أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمضي "لايف فارما" في تنفيذ خططها التوسعية عبر استثمارات نوعية في مجالات التصنيع المتقدم، وتطوير المنتجات، وتبني التقنيات الحديثة، في انعكاس للدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات المالية الوطنية في تمكين النمو الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وفي هذه المرحلة، تتجه "لايف فارما" إلى توسيع محفظتها لتشمل العلاجات المعقدة، بما في ذلك المستحضرات القابلة للحقن والتركيبات المتخصصة، إلى جانب الاستحواذ على الملكية الفكرية ودمجها، بما يدعم تطوير إنتاج قائم على الابتكار. وتسهم هذه التوجهات في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتصنيع الدوائي المتقدم.

وقال كاشف رضى، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف عجمان:"تعكس هذه الاتفاقية تركيز مصرف عجمان المستمر على تمكين القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة على المدى الطويل. ويُعد دعم التصنيع الدوائي المتقدم أولوية استراتيجية، ومن خلال هذه الشراكة نُسهم في تطوير منظومة صناعية عالية القيمة، تتماشى مع التوجهات الوطنية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة لقطاع الرعاية الصحية".

ومن جانبه، قال مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة لايف فارما":تأتي هذه الاتفاقية في مرحلة مفصلية لمسيرة التصنيع المحلي في دولة الإمارات، حيث تبرز أهمية الشراكات الاستراتيجية في تسريع بناء القدرات الصناعية، وتبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز الوصول إلى العلاجات الحيوية. ونواصل العمل على تطوير منصة دوائية متقدمة قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية".

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل الزخم الذي تشهده منصة "اصنع في الإمارات"، والتي تواصل ترسيخ موقعها كمحرك رئيسي للاستثمار الصناعي، وداعم لمسارات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

كما تؤسس هذه الشراكة لإطار تعاون طويل الأمد يدعم خطط التوسع وبناء القدرات المستقبلية مع نمو عمليات "لايف فارما"، في تأكيد على أهمية الشراكات التمويلية في تمكين الصناعات الاستراتيجية.

وتتكامل هذه الخطوة مع مسيرة النمو المتسارعة لـ"لايف فارما"، عقب إطلاق منشأتها الدوائية بقيمة 700 مليون درهم في كيزاد.

