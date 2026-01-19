الدوحة، قطر: تعلن مشيرب العقارية عن انتقال قطر للسياحة إلى مقرها الرئيسي في مشيرب قلب الدوحة . حيث تُعزز هذه النقلة مكانة مشيرب قلب الدوحة كوجهة قطر الرائدة للمؤسسات الحكومية والمنظمات الكبرى.

يوفر الانتقال لقطر للسياحة---بما في ذلك ذراعها التسويقي Visit Qatar مرافق متطورة ضمن البيئة الحضرية المستدامة في مشيرب قلب الدوحة. وتقدم المدينة مركزاً استراتيجياً من خلال البنية التحتية للمدينة الذكية والقرب من المراكز الثقافية والتجارية ومراكز النقل الرئيسية. كما تتميز مباني مشيرب قلب الدوحة الحاصلة على شهادات ليد الذهبية والبلاتينية بأنظمة كفاءة الطاقة والبنية التحتية الذكية المصممة لتحسين العمليات مع دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وصرح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "إن قرارنا الاستراتيجي بانتقال مقرّ قطر للسياحة إلى مشيرب قلب الدوحة إنما يُترجم التزامنا الثابت والراسخ بأرقى معايير التميز التشغيلي والتموضع الاستراتيجي. فمشيرب، بما تزخر به من بنية تحتية مستدامة ذات مستوى عالمي وأصالة ثقافية عريقة، تهيئ لنا البيئة المثلى التي تنسجم مع رؤية قطر للسياحة السامية والهادفة إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية بامتياز".

وأضاف المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا الترحيب بقطر للسياحة في مشيرب قلب الدوحة. يأتي قرار انتقالهم إلى مشيرب ليُجسد تحقق رؤيتنا الرامية إلى توفير بيئة متميزة تستقطب أعرق المؤسسات الحكومية، مما يُعمق مكانة مشيرب قلب الدوحة كوجهة قطر الرائدة والمفضلة للتميز المؤسسي والاستراتيجي. ولا شك أن حضور قطر للسياحة سيُثري المنظومة المتكاملة والديناميكية التي أرسيناها في مشروعنا الحضري المستدام".

كما توفر العروض الشاملة للمدينة---من المؤسسات التراثية مثل متاحف مشيرب إلى تجارب الضيافة عالمية المستوى---لقطر للسياحة و Visit Qatar بيئة تشغيلية مثالية مع إظهار قدرات قطر للزوار والمقيمين والسكان المحليين من داخل المدينة المستدامة.

تواصل مشيرب قلب الدوحة استقطاب المنظمات عالمية المستوى كوجهة قطر الرائدة للعمليات التجارية الاستراتيجية. حيث يأتي هذا الإعلان بعد قرار الخطوط الجوية القطرية بنقل مقرّها العالمي إلى المدينة عام 2026، مما يُرسخ مكانة مشيرب قلب الدوحة كالخيار المفضل للمؤسسات الكبرى التي تسعى للحصول على مرافق متطورة ومواقع استراتيجية.

نبذة عن مشيرب العقارية

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم و النهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

نبذة عن Visit Qatar

تعد "Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

