طلال م. القداح: انتعاش قطاع العقارات في دبي يشير إلى نضج السوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت مبيعات العقارات في دبي أرقاماً قياسية في عام 2025 بالتزامن مع نمو غير مسبوق في قطاع العقارات، حيث أكد مطوّر عقارات فاخرة أن هذا يؤكد نضوج السوق وتجاوزه مرحلة المضاربة.

وتشير بيانات جديدة من DXBInteract إلى ارتفاع عدد وكالات العقارات في دبي بنسبة 39.7% ليصل إلى 9,728 وكالة العام الماضي، بينما ارتفع عدد الوكلاء المسجلين بنسبة 34.5% ليصل إلى 32,317 وكيلاً.

وفي هذا السياق، رحب طلال م. القداح، الرئيس التنفيذي ومؤسس علامة كيتورا التجارية الفاخرة بهذا التوسع الكبير في القطاع، مؤكداً أنه يعكس سوقاً أكثر عمقاً وتنافسية، مما يسهم بطبيعة الحال في رفع معايير الجودة.

وأضاف: "مع ازدياد الخيارات، يجري المشترون مقارنات أكثر دقة، ويعطي الوسطاء الأولوية للمشاريع الناجحة، وتصبح العلامة التجارية وسجل الإنجازات وجودة المنتج عوامل حاسمة".

"وفي قطاع العقارات الفاخرة تحديداً، لا تؤدي وفرة الخيارات إلى زيادة حجم المبيعات، بل إلى زيادة الانتقائية، ما يرجح كفة المطورين الذين يقدمون الثقة والتميز والقيمة طويلة الأجل".

وسيحضر حفل إطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات مشروع "كيتورا ريزيرف" يوم الخميس نحو 700 وسيط عقاري من مختلف أنحاء القطاع، بمن فيهم بعض أحدث الوكلاء في دبي، وهو مشروع سكني فاخر بلغت تكلفته 5.7 مليار درهم إماراتي.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع عوائد مستثمري العقارات في دبي. حيث كشفت بيانات DXBInteract أن عام 2025 حقق مكاسب رأسمالية للمشترين بلغت 86 مليار درهم إماراتي، مع زيادات سنوية ملحوظة في جميع قطاعات العقارات، كما هو موضح أدناه:

نوع العقار الحجم القيمة بالدرهم الاماراتي الزيادة السنوية شقق 37,188 19.7B 35.16% فلل 11,325 28.8B 66.83% عقارات تجارية 2,900 3.4B 80.14% أراضي 2,114 34.1B 155.13%

وتقام فعالية يوم الخميس في فندق جي دبليو ماريوت دبي تنظمها شركة " fämالعقارية" بصفتها الوكيل الحصري المعتمد للإشراف على مبيعات مشروع "كيتورا ريزيرف"، وهو مشروع سكني متكامل من تطوير "ماج" في المنطقة السابعة بمدينة محمد بن راشد في ميدان.

ويرى فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية" في هذه الفعالية فرصة لتعزيز التعاون في قطاع العقارات. وقال: ""نتجه من المنافسة البحتة إلى تعاون الوكالات والوسطاء لبناء سوق أقوى. إن تبادل المعرفة والموارد يسهم في خلق قطاع أكثر شفافية يعود بالنفع على الجميع".

وأضاف المسدي: " سيحضر نحو 700 وسيط من شركة "fäm العقارية" فعالية إطلاق خاصة بهم اليوم. وتكمن ميزة الاستثمار في مشروع سكني متكامل مثل "كيتورا ريزيرف" في المعايير الثابتة التي يلتزم بها مطور واحد ذو مصلحة طويلة الأمد في نجاحه، حيث يشرف على المساحات التجارية والمرافق وإدارة الأصول لحماية قيمة العقارات وجودتها".

ويضم مشروع كيتورا ريزيرف، وهو مجمع سكني صديق للبيئة مصمم حول الطبيعة والرفاهية، 533 شقة منخفضة الارتفاع، و93 تاونهاوس، و90 فيلا، ويقع في موقع يركز على الطبيعة.

وبعد بيع جميع وحدات التاونهاوس، تم حجز أكثر من 40% من الشقق. وستبدأ عمليات تسليم التاونهاوس في الربع الثاني من عام 2027، تليها الشقق في الربعين الثالث والرابع من العام نفسه، ثم الفلل في الربع الأول من عام 2028.

-انتهى-

#بياناتشركات