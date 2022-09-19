· مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يحل في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وضمن قائمة أفضل 100 مستشفى ذكي عالمياً من "نيوزويك" لعام 2023

· قائمة تضم 300 مستشفى حول العالم تم تقييمهم بناءً على تقنياتهم الرقمية وتطوراتهم التقنية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستويات رعاية المريض ومستقبل الرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تصدر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، تصنيف المستشفيات الذكية في دولة الإمارات، وحل بين أفضل 100 مستشفى عالمياً، ضمن قائمة مجلة "نيوزويك" الأمريكية لأفضل المستشفيات الذكية حول العالم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "يرسخ هذا التكريم العالمي مكانة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في صدارة مستشفيات دولة الإمارات، وموقعه كأحد أفضل المستشفيات حول العالم. ويمثل دلالة على البصمة الجلية التي نضعها في مجتمعنا ودورنا في تحسين جودة حياة المرضى محلياً وعالمياً. ولاشك أن التقنيات الطبية السباقة تشكل جزءاً من المستقبل الواعد لقطاع الرعاية الطبية، وهي بطبيعة الحال عنصر جوهري من نموذج عمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومعايير الرعاية الطبية عالمية المستوى التي يقدمها. وتساعدنا الأدوات المتقدمة على غرار النظام الجراحي بالروبوت (دافنشي)؛ والسجل الطبي الإلكتروني المدمج؛ وأنظمة التصوير المقوّمة بالذكاء الاصطناعي، في تنفيذ إجراءات معقدة واختبارات دقيقة بكفاءة أعلى وبأقل خطر ممكن على المرضى، بما يقود في نهاية المطاف لتحقيق أفضل النتائج الممكنة".

وصنفت قائمة "نيوزويك" 300 مستشفى من 28 دولة حسب استخدامها للتقنيات الرقمية لصياغة ملامح جديدة لأسلوب رعاية المرضى وبناءً على آراء الآلاف من كوادر الإدارة والرعاية الطبية من شتى أرجاء العالم. وتم تقييم المستشفيات ضمن خمس فئات وتضم: المزايا الإلكترونية؛ والتطبيب عن بعد؛ والتصوير الرقمي؛ والذكاء الاصطناعي؛ والروبوتات.

ويعتبر نظام الجراحة بالروبوت "دافنشي" أحد التقنيات السباقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي والتي مكنته من إحداث تحول جذري في سبل إجراء العمليات الجراحية، حيث يتكون من كاميرا ثلاثية الأبعاد وأربع أذرع آلية رفيعة مزودة بمعدات جراحية. ويساعد الجراحين في تنفيذ عمليات جراحية أكثر تعقيداً وحساسية عبر ثقوب صغيرة جداً. ويتولى الجراح مهمة التحكم بالأذرع عبر لوحة التحكم باستخدام اليدين والقدمين أثناء مشاهدته لصورة مكبرة عالية الوضوح للمنطقة التي يعمل عليها داخل جسم المريض. ويقلص هذا النظام من الفترة اللازمة للتعافي، ويقلل احتمال حدوث المضاعفات المرتبطة بالجراحة، ويسبب ندوباً أقل، ويحد من الألم ونزيف الدم.

ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أيضاً نظاماً متقدماً للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "ترانزبارا" ويعتبر جزءاً من منظومة فحوصات سرطان الثدي. ويستخدم خوارزمية متقدمة تمنح المتخصصين في التصوير الشعاعي نتائج فورية وموضوعية حول أي مناطق مشكوك بإصابتها عبر تصوير الماموغرام. ويعزز هذا النظام من دقة فحوصات السرطان، ويسرع وتيرة اتخاذ القرارات العلاجية، بما يقود في نهاية المطاف لزيادة معدلات تعافي المريضات من سرطان الثدي. ويقدم نظام "ترانزبارا" أملاً جديداً لمرضى السرطان، حيث يمكنه الكشف عن

تفاصيل تعجز تقنيات التصوير المتخصصة عن التعرف إليها، في حين يقوم بتحليل الصور الملتقطة بوتيرة أسرع مقارنة بالزمن الذي كانت تستغرقه هذه العملية منذ عدة سنوات مضت. ويعتبر "ترانزبارا" أحد الابتكارات التي سيستخدمها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لعلاج السرطان في مركز السرطان الجديد المخطط افتتاحه خلال العام الجاري.

ويستخدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي نظاماً إلكترونياً للسجلات الطبية، يمكّنه من الوصول سريعاً إلى سجلات المرضى لتقديم رعاية مدروسة وأكثر كفاءة، إلى جانب مشاركة المعلومات الطبية بسرية تامة مع أفراد آخرين من فريق رعاية المريض. ويعود هذا النظام بفوائد كبيرة، حيث يتمكن مقدمو الرعاية من الاطلاع على السجلات الطبية والعلاجية للمريض والوصول إلى بياناته السريرية والطبية من أي مكان ضمن المستشفى باستخدام رقم تعريفي مخصص لكل مريض. وبذلك، يمنح النظام الأطباء معلومات كافية ووافية، ويوفر الوقت اللازم لجمع البيانات، ويحد من وقت الانتظار، ويساعد في التشخيص وعلاج المريض بأسلوب أكثر كفاءة وأمان.

ويتواجد أيضاً في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي نظام مؤتمت ومتطور لخدمات الصيدلية، ويتميز بأسلوب عمل بسيط وسلس ويساعد في تقليص معدلات الخطأ في وصف الأدوية، وهو أحد أكثر قضايا السلامة شيوعاً في قطاع الرعاية الصحية. وبدلاً من إرسال وصفة دوائية مكتوبة بخط اليد إلى الصيدلية، وهو إجراء لايزال متبعاً في العديد من المستشفيات، يمكّن هذا النظام الطبيب من صياغة وصفة دوائية رقمية وإرسالها للصيدلية. ويكون كل شيء مرتبط بالرمز الموجود على سوار معصم المريض في المستشفى.

وتعتبر هذه النسخة الثانية من قائمة "أفضل المستشفيات الذكية حول العالم" وتعدها مجلة "نيوزويك" بالتعاون مع شركة "ستاتيستا". واعتمدت عملية تصنيف المستشفيات على ثلاثة عناصر رئيسية وهي: استطلاع دولي عبر الإنترنت لمدراء المستشفيات وممتهني الرعاية الصحية الذين اقترحوا أسماء المستشفيات الذكية الرائدة حول العالم؛ واستطلاع دولي آخر لمدراء التحول الرقمي/ المعلومات والمدراء الأوائل الذين قيموا التقنيات الرقمية في المستشفيات؛ وبحث داخلي تم إجراؤه على كل مستشفى مرشح للقائمة.

لمعرفة المزيد عن قائمة "أفضل المستشفيات الذكية حول العالم"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-smart-hospitals-2023

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نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هو جزء من مبادلة للرعاية الصحية، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي خمسة مراكز امتياز متخصّصة هي: مراكز القلب والأوعية الدموية وأمراض الصدر، والأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي، والعيون، والجهاز التنفسي والرعاية الحرجة. ويضم أيضاً معاهد أخرى في التخصّصات الجراحية الدقيقة، والتخصصات الطبية الدقيقة، وطب الطوارئ، والتخدير، وعلم الأمراض وطب المختبر، والتصوير الشعاعي، والجودة وسلامة المرضى، والرعاية الطبية والتمريض. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 40 تخصصاً طبياً وجراحياً.

تجمع المنشآت في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أفضل وأحدث وسائل الراحة وخدمات بمعايير عالمية المستوى. ويستوعب مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي 394 سريراً (قابل للزيادة إلى 490 سريراً)، مع خمسة طوابق مُخصّصة للعيادات، وثلاثة طوابق للتشخيص والعلاج،

وثلاثة عشر طابقاً من وحدات الرعاية الحادة والحرجة المُخصّصة للمرضى الداخليين. ويُدير مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أطباء مُجازون من بورد أمريكا الشمالية/ البورد الأوروبي (أو ما يعادلهما). ويوفر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة أفضل الخدمات الصحية ونموذج الرعاية الفريد الذي يتميّز به كليفلاند كلينك، من أجل الحدّ من الحاجة لإرسال المرضى إلى الخارج لتلقّي العلاج.

بدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي - العين تقديم بعض الخدمات الصحية المختارة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2017. يقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي – العين ضمن الحرم الطبي لمستشفى توام، في مدينة العين.

يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.clevelandclinicabudhabi.ae

نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، هيلث بوينت، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أمانة للرعاية الصحية، المختبر المرجعي الوطني، مركز العاصمة للفحص الصحي، مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، مستشفى دانة الإمارات، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، هيلث بلاس للإخصاب، مركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز في القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

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