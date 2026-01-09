أبوظبي : وقّعت "مزارع العين"، إحدى أكبر الشركات المتكاملة لمنتجات الألبان والدواجن في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة مزارع العين، مذكرة تفاهم مع «مركز أبوظبي للصحة العامة»، بهدف تعزيز التعاون في المبادرات المجتمعية التي تدعم تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة، وتمكين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من اعتماد ممارسات وقائية واستباقية تُسهم في تعزيز الرفاه وجودة الحياة.

وتُحدّد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك يركّز على تنسيق جهود التوعية العامة، وتبادل المعرفة، وتطوير مبادرات تتماشى مع استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي. ومن خلال هذه الشراكة، ستسهم مزارع العين في دعم جهود مركز أبوظبي للصحة العامة لتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، من خلال برامج مجتمعية تشجّع التغذية المتوازنة والخيارات اليومية الواعية، بما ينعكس إيجاباً على صحة وعافية الأسرة في مختلف مناطق الإمارة.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "يعمل مركز أبوظبي للصحة العامة وفق رؤية واضحة لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاه، من خلال ترسيخ مفاهيم الوقاية والتوعية كجزء أساسي من أنماط الحياة اليومية. ومن خلال تعاوننا مع مزارع العين، نواصل جهودنا لتعزيز صحة سكان إمارة أبوظبي عبر دمج التثقيف الغذائي والسلوكيات الصحية الإيجابية ضمن البيئات المجتمعية المختلفة. ويعكس هذا التعاون نهجنا الوقائي الاستباقي الذي نضعه في مقدمة أولويات الصحة العامة، من خلال ترجمة السياسات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية وسهلة الوصول، تمكّن الأسر من اتخاذ قرارات واعية ومستدامة تدعم صحتها ورفاهها."

بدوره قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "يشكل دعم صحة ورفاه مجتمعنا محوراً أساسياً لعمل مجموعة مزارع العين. وفي هذا الإطار، يمكّننا تعاوننا مع مركز أبوظبي للصحة العامة من القيام بدور فاعل في تشجيع أنماط الحياة الصحية، وتقديم المعلومات والخبرات المفيدة للأسرة في جميع أنحاء الإمارة. ونفخر بالعمل مع مركز أبوظبي للصحة العامة لدعم جهوده في تعزيز الصحة العامة في أبوظبي".

وبموجب الشراكة، تتعاون مزارع العين ومركز أبوظبي للصحة العامة على مبادرات مجتمعية مستقبلية، بما في ذلك "اركض في ياس"؛ الفعالية المجتمعية المتميزة على مستوى أبوظبي لمحبي الركض والتي تُقام في حلبة مرسى ياس يوم 11 يناير. وتجمع الفعالية السكان والأُسر والعدائين والفرق المشاركة من المؤسسات والشركات لتؤكد أهمية النشاط البدني والعافية، وتشجع أنماط الحياة الصحية والمشاركة المجتمعية.

وتستكمل المبادرة النجاح الذي حققه مهرجان الصحة في أبوظبي في ديسمبر الماضي، حيث شاركت مزارع العين كشريك استراتيجي في الدورة الأولى من الفعالية التي استمرت لأسابيع وركزت على التغذية والنشاط البدني وتعزيز النوم الصحي والرفاه النفسي. وخلال المهرجان، دعمت مزارع العين تجارب محورها التغذية مصممة لمساعدة الأسرة على الجمع بين النشاط البدني وخيارات غذائية أكثر صحة.

وإلى جانب التعاون في تلك المبادرات، تقدّم مذكرة التفاهم إطاراً للتنسيق المستمر بين المؤسستين، في برامج الصحة والعافية التي يعتزمان تنفيذها على مدار عام 2026 لتمكين الأسرة والمجتمع في أبوظبي.

-انتهى-

#بياناتشركات