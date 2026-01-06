الدوحة – قطر: أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن انتقال مقره الرئيسي إلى درب لوسيل، ومباشرة كافة أعماله وعملياته رسمياً من المبنى الجديد.

يمثل الانتقال إلى درب لوسيل محطة رئيسية ضمن استراتيجية النمو الطموحة للمركز، إذ يتواجد في منطقة تواكب معايير المدن الذكية، وتتميز بالاستدامة وسرعة التطور، بما يدعم طموحات المركز المستقبلية. تبلغ مساحة المبنى الجديد 6,200 متراً مربعاً، وقد صمم خصيصاً لتوفير مساحة أكبر بهدف تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للعملاء.

يعزّز هذا الانتقال تموضع مركز قطر للمال ضمن منظومة الأعمال، من خلال تواجده في منطقة تضم عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية الرئيسية، بما يوفّر بيئة أعمال أكثر استراتيجية. كما يتيح الموقع الجديد الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل ووسائل الربط المتكاملة التي توفرها، الأمر الذي يعزز قدرة المركز على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، ويرسخ مكانته كمنصة رائدة للشركات المحلية والأجنبية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في قطر والمنطقة.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

