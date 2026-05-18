الدوحة – قطر: أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، انضمامه إلى جمعية الخليج لسوق المال بصفة عضو استشاري، في خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة مالية أكثر تنظيماً وتنافسية في دولة قطر.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها المركز مع الجمعية في فبراير 2025، بهدف توطيد التعاون واستكشاف إمكانية إنشاء فرع لقطاع إدارة الأصول التابع للجمعية في دولة قطر. كما تساهم في دعم الجهود بهدف إنشاء جمعية محلية لإدارة الاستثمار، بما يوفر منصة لتبادل الآراء، وزيادة المعرفة، وتبني أفضل الممارسات، والعمل مع الجهات التنظيمية بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعلن المركز عن هذه العضوية خلال الجلسة الحوارية التي استضافها لمناقشة قضايا تتعلق بإدارة الأصول، والتي جمعت نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين ناقشوا خلالها أبرز التوجهات في هذا المجال، ومتغيرات السوق، والآفاق الإقليمية والعالمية، إضافةً إلى المشهد التنظيمي.

تعكس عضوية مركز قطر للمال في جمعية الخليج لسوق المال دوره المحوري في دعم بيئة الاستثمار من خلال ترسيخ التعاون بين الشركات العالمية والإقليمية، والجهات الفاعلة في السوق، والجهات التنظيمية. وتنسجم هذه الخطوة مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية.

وفي تعليقه على أهمية هذه العضوية، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال إدارة الأصول، لما لها من دور في ترسيخ بيئة عمل تنافسية وتمكين الشركات من ممارسة أعمالها ضمن منظومة متكاملة أكثر ترابطاً وجاهزية للمستقبل. ويؤكد انضمامنا لجمعية الخليج لسوق المال تركيزنا المستمر على تطوير منظومة الاستثمار في دولة قطر."

ومن جانبه، قال السيد/ مايكل جيفري، رئيس جمعية الخليج لسوق المال:

"ترحب جمعية الخليج لسوق المال الترحيب بانضمام مركز قطر للمال لعضويتها، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للابتكار في الأسواق المالية، ويتماشى مع أهدافه الرامية لدعم منظومة القطاع المالي في دولة قطر. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المركز والجهات الفاعلة في القطاع لدعم تطوير إدارة الأصول في قطر والمنطقة."

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

نبذة عن جمعية الخليج لسوق المال:

جمعية الخليج لسوق المال (GCMA) هي جمعية رائدة في القطاع المالي ، وتمثل صوتاً موحداً لأسواق المال المتنامية في المنطقة. وتعمل الجمعية من خلال مبادراتها على جمع نخبة من قادة أسواق المال الإقليمية بهدف صياغة رؤية مشتركة وفعّالة حول أبرز القضايا التي تؤثر على القطاع. وتضم عضويتها بنوكاً ومصارف استثمارية وجهات إصدار ومستثمرين ومديري أصول ومكاتب محاماة ووكالات تصنيف ائتماني ومزودي البنية التحتية للأسواق. كما تضطلع الجمعية بدور فاعل في دعم الحوار مع الجهات المعنية، وتنظيم المنتديات والمبادرات المتخصصة، بما يسهم في دفع مسيرة تطور القطاع.

