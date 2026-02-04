تأتي هذه الشهادة ضمن الجهود الاستراتيجية التي يبذلها كلا الموقعين لدعم أهداف الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حاز كلاً من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض على شهادات غرين غلوب، وهما المكانان الوحيدان لإقامة الفعاليات في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع اللذان حققا هذا المعيار الدولي، وذلك بفضل التزامهما بتقليل بصمتهما البيئية والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهما المحلية.

وقد حرصت فرق الإدارة في كلا الموقعين على أن تتوافق ممتلكاتهم مع أكثر من 380 مؤشرًا للاستدامة أو تتجاوزها، وذلك خلال عملية تدقيق وتقييم مستقلة أجرتها شركة فارنك للاستشارات في مجال الاستدامة، ومقرها دبي، وهي الشريك المفضل لـ غرين غلوب في الشرق الأوسط.

وقد حقق كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض درجات بنسبة 92% خلال عملية التدقيق، مما وضع معياراً للمسؤولية البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأظهر إنجازات قابلة للقياس، مع إظهار قيادة استثنائية في إدارة المواقع المستدامة.

وشملت المبادرات التي تم تنفيذها في كلا الموقعين تركيب أنظمة تكييف هواء عالية الكفاءة، وإضاءة LED، وعزل محسن، وسباكة منخفضة التدفق، وري ذكي، ومواد محلية المصدر معاد تدويرها، وتشطيبات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة، وإدارة نفايات البناء، والطاقة الشمسية المتكاملة، وأنظمة المباني الذكية.

ومن أبرز النقاط الأخرى المحددة التي وردت في التقرير: صنابير المياه المهواة بنسبة 100%، والحنفيات، وأحواض الاستشعار بالحركة، ومرفق التناضح العكسي الموجود في الموقع والذي يقوم بتنقية المياه الرمادية لإعادة استخدامها في أبراج التبريد، ومكثفات مكيفات الهواء، ومياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم إعادة استخدامها في ري المناظر الطبيعية.

هذا وقد انخفضت تكلفة التبريد المشتراة بنسبة 6% بفضل تطبيق تدابير ترشيد استهلاك الطاقة، كما انخفضت كمية النفايات المُرسلة إلى مكبّات النفايات بنسبة 9.3%، مع تحويل 30% من إجمالي النفايات إلى محطة مخصصة لتحويل النفايات إلى طاقة.

إضافةً إلى ذلك، تربط كلا الموقعين شراكات مع منظمة خيرية دولية، ومركز دبي للتوحد، وبنك الطعام الإماراتي، والهلال الأحمر، لتعزيز أثرهما المجتمعي.

وبهذه المناسبة قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "تُعدّ الاستدامة أولوية أساسية في مركز دبي التجاري العالمي. وتدعم استراتيجيتنا الشاملة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جهودنا الرامية إلى الحد من الأثر البيئي، مع الالتزام في الوقت نفسه بأطر العمل العالمية والوطنية الرائدة. وتُعتبر شهادة "غرين غلوب" معياراً عالمياً معترفاً به للسياحة والفعاليات المستدامة، إذ يؤكد حصولنا على الشهادة للعام الخامس على التوالي التزامنا الراسخ بتضمين الاستدامة في جميع عملياتنا".

هذا وتعمل شهادة غرين غلوب على تعزيز مصداقية المكان فيما يتعلق بالبيئة والحوكمة الاجتماعية، حيث تقدم أداءً قابلاً للقياس ومدققًا من قبل طرف ثالث عبر الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يوفر لمنظمي الفعاليات الدولية خيارًا معتمدًا لمكان منخفض التأثير، ويدعم تقاريرهم الخاصة بالبيئة والحوكمة الاجتماعية، وتقارير الاستدامة، والتزاماتهم المتعلقة بصافي الصفر المتوافقة مع مبادرة الأهداف القائمة على العلم.

بدورها قالت منى النهدي، مديرة قسم الاستدامة والاستشارات في شركة فارنك: "من خلال تقليل كثافة الكربون في المؤتمرات والمعارض وفعاليات سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز، حيث يضع مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي للمؤتمرات أنفسهما كشريكين مفضلين لمنظمي الفعاليات المهتمين بالمناخ، محلياً وإقليمياً ودولياً".

