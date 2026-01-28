يزيد المركز الطاقة الاستيعابية بنسبة 83% وهو مُجهّز بأحدث التقنيات، مما يقلل أوقات الانتظار ويعزز تجربة المرضى

الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي اليوم عن افتتاح مركز طب العيون الجديد في مجمّعه بالظهران، في خطوةٍ تهدف إلى مضاعفة القدرة التشغيلية لخدمات طب العيون المتخصصة ورفع مستوى تجربة المرضى. ويُعدّ هذا الافتتاح أولى ثمار مبادرة "رعاية للمستقبل" (Care Forward) للمركز، وهي استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة.

يعكس هذا الإنجاز التزام مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهدافها المتمثلة في تطوير الرعاية الوقائية ودفع عجلة الابتكار وتيسير الوصول إلى رعاية صحية عالمية المستوى.

يقع مركز العيون الجديد في مبنى مستقل تبلغ مساحته تبلغ 750 متراً مربعاً، بزيادةً في الطاقة الاستيعابية السريرية تصل إلى 83% مقارنةً بالسابق. ويجمع المركز تحت سقفٍ واحدٍ جميع خدمات طب العيون، مما يُتيح زيادةً ملحوظةً في عدد المواعيد المتاحة ويُخفّض أوقات الانتظار ويُبسّط مسارات الرعاية المقدمة للمرضى.

يحتوي المركز غُرَفًا سريرية إضافية مُخصّصة للفحوصات والإجراءات الجراحية بالليزر والتطعيمات والعمليات الجراحية البسيطة، وهو مجهز بأجهزة تشخيصية متخصّصة وبنية تحتية سريرية متطوّرة. وقد رُكّز في تصميم المركز على المريض نفسه، بما في ذلك تعزيز اتساع غرف العلاج وخصوصيتها لتقديم رحلة علاجية أكثر أماناً وراحة وكفاءة.

وبهذه المناسبة، قال صقر العنزي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "تعكس مبادرة ‘رعاية للمستقبل’ أولويتنا المتمثلة في صحة مرضانا وسلامتهم، ومواكبتنا لاحتياجاتهم المتغيرة. ويُعدّ مركز رعاية العيون بخدماته ومرافقه الموسعة والمطورة خطوة أولى مهمة في هذا الاتجاه لتعزيز مستوى الدعم الذي نقدّمه لمجتمع أرامكو والمنطقة بشكل عام، مواصلين بذلك خدمة من منحونا ثقتهم طوال العقود الثمانية الماضية، ومرحبين بالمرضى الجدد الباحثين عن خبرات طبية متميزة."

وتتألّف مبادرة "رعاية للمستقبل" من سلسلة مشاريع استراتيجية تهدف إلى إتاحة الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المريض ودعم مراكز التميّز التابعة لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. وتشمل المشاريع القادمة توسعة الطاقة الاستيعابية للمرضى المقيمين في الأقسام الداخلية، وزيادة عدد الغرف الفردية لتعزيز خصوصية المرضى، وإنشاء مراكز تميز في مجاليّ الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية تركّز على الوقاية والتشخيص والعلاج والأبحاث.

ومن المحاور الرئيسية الأخرى للخطة إثراء رحلة المريض، وذلك عن طريق تحديث منظومة الرعاية الأولية، وتحسين خدمات إعادة التأهيل بنقلها إلى مرفقٍ مخصّص، ورفع كفاءة سير العمل من خلال تجديد وتوسعة قسم الخدمات الطبية الطارئة.

وبهذا الافتتاح، واستمراراً في تنفيذ مبادرة "رعاية للمستقبل"، يؤكّد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي التزامه بتقديم رعاية طبية عالمية المستوى، والارتقاء بالنتائج السريرية، ووضع معايير جديدة لتجربة المرضى في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" (JHAH):

يُعدّ "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" من أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية، تأسس عام 2014 كمشروع مشترك بين أرامكو السعودية و"جونز هوبكنز ميديسن" (Johns Hopkins Medicine). وتستند هذه الشراكة الممتدة لعقد من الزمن إلى الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية، الذي بدأ مع منظمة أرامكو السعودية للخدمات الطبية (SAMSO) منذ عام 1945، وإلى الريادة العالمية لمستشفيات "جونز هوبكنز ميديسن" في مجال الابتكار السريري، والبحوث الطبية المتقدمة، والتعليم الطبي المرموق.

يقدم "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" رعاية عالمية المستوى تتمحور حول المريض وتشمل تخصصات متعددة، بما في ذلك أمراض القلب، والأورام، والجراحة العظمية، وصحة المرأة، وطب الأطفال، والصحة النفسية، والأعصاب، ورعاية الجهاز العضلي الهيكلي. وبالاستفادة من موارد أرامكو السعودية وخبرة "جونز هوبكنز ميديسن"، يدمج "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" نماذج رعاية مبتكرة، تشمل التطبيب عن بُعد، والرعاية المنزلية، والتشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير رعاية شاملة ومتاحة للجميع بالاعتماد على التكنولوجيا وبما يتناسب مع احتياجات كل مريض على حدة. ومن خلال تعزيز الطب الدقيق، ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية الرقمية، وتنمية كوادر وطنية مؤهلة، يواصل المركز تلبية الاحتياجات الصحية المتطورة للمجتمعات التي يخدمها.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.jhah.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

محمود أبو الرب

+966 54 086 0319

Mahmoud.Abu-Rob@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات