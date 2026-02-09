المركز سيقدم للمرضى في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خدمات علاجية متقدمة في أمراض القلب والأوعية الدموية وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، موفرًا لهم رعاية عالمية المستوى بالقرب منهم.

انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، يهدف المركز إلى الحدّ من الحاجة للسفر لغرض العلاج في الخارج، وتطوير الرعاية التخصصية داخل المملكة، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية

الدمام، المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل نقلة نوعية بخدمات القلب والأوعية الدموية على مستوى المنطقة، أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عن افتتاح مركز التميّز في طب القلب والأوعية الدموية في الظهران، المملكة العربية السعودية. ويعد هذا المركز الثاني للتميّز في المملكة بعد نجاح مركز التميّز في طب الأورام، ليشكل لبنةً جديدة نحو إنشاء منظومة رعاية تخصصية متكاملة في مختلف مناطق المملكة.

ويستند المركز الجديد إلى نموذج معهد القلب والأوعية الدموية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، مقدّماً خدمات شاملة تعتمد على بروتوكولات علاجية قائمة على الأدلة العلمية، وبتميز يتمحور حول المريض واحتياجاته.

ومع فتح أبوابه للمرضى محلياً وإقليمياً، يستجيب المركز للاحتياجات الصحية الحرجة، إذ تُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة في المملكة، مع توقعات بارتفاع مخاطر عدد الإصابات إلى أكثر من 479,500 مواطن بحلول عام 2035، أي أكثر من ضعف العدد الحالي، وذلك نتيجة عوامل الشيخوخة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة والمخاطر الغذائية.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد، سيقدم المركز رعاية متكاملة في تخصصات أمراض وجراحة القلب وطب الأوعية الدموية تحت مظلة برنامج واحد. وسيقوم الأطباء المتخصصون بإدارة الحالات القلبية الوعائية المعقدة وتصميم خطط علاجية شخصية تتوافق مع احتياجات كل مريض تضمن استمرارية الرعاية وجودتها، مدعومين في ذلك بفرق عمل متعددة التخصصات وأحدث التقنيات. كما سيسعى المركز لتحقيق أفضل النتائج عبر بروتوكولات قائمة على الأدلة العلمية وعلاجات مبتكرة، فضلاً عن دوره كمنصة لتدريب الكوادر الطبية وإجراء الدراسات البحثية وتطوير العلاجات الجديدة.

وفي تصريحه حول هذا الموضوع، قال الدكتور راسل هايلز، رئيس مراكز التميّز في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "يتجاوز المركز الجديد كونه مجرد نقلة نوعية على مستوى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، ليوفر للمرضى في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ككل حلولاً علاجية رائدة. فقد كان الوصول إلى الرعاية القلبية المتخصصة بالنسبة للكثيرين يعني السفر للخارج أو عدم تلقيها على الإطلاق. واليوم، يهدف مركزنا الجديد إلى تغيير هذا الواقع عبر تقديم رعاية موثوقة أقرب إليهم تستند إلى مصداقية مؤسسة جونز هوبكنز الطبية".

يجدر بالذكر أن الدكتور راسل هايلز هو أستاذ بارز في طب الأورام الإشعاعي بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، مما يؤكد التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات ورفع جودة الرعاية وضمان حصول المرضى على علاج استثنائي داخل المملكة والمنطقة، وذلك في إطار مسار التحول في قطاع الرعاية الصحية السعودي.

كما يقدم مركز التميّز في القلب والأوعية الدموية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نموذجاً منسّقاً وشاملاً لرعاية أمراض القلب، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، جامعاً بين حجم الخدمات وتكاملها التي تمتاز بها مراكز التميّز الرسمية مع الخبرة العالمية لمؤسسة جونز هوبكنز الطبية. هذا التعاون الفريد يضع معياراً جديداً لخدمات القلب والأوعية الدموية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ويضمن حصول المرضى على رعاية متقدمة بمعايير عالمية دون الحاجة للسفر إلى الخارج.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH):

يُعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، مزوداً رائدًا للرعاية الصحية، تأسس عام 2014 كمشروعٍ مشتركٍ بين أرامكو السعودية ومؤسسة جونز هوبكنز الطبية (JHM). يجمع هذا التعاون الممتد على مدار عقد كامل، بين الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية، والذي يعود إلى منظمة الخدمات الطبية لأرامكو السعودية (SAMSO) منذ عام 1945، وبين الريادة العالمية لمؤسسة (JHM) في الابتكار الطبي الإكلينيكي، والبحث الطبي المتقدم، والتعليم المرموق.

يقدّم المركز رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض، وتشمل تخصصات متعددة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، والمسالك البولية متضمنةً جراحة المسالك البولية بالروبوت، والصحة النفسية، والأنف والأذن والحنجرة، والجهاز الهضمي، وطب العيون، والحساسية والمناعة. ومن خلال الاستفادة من موارد أرامكو وخبرة JHM، يدمج المركز نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد، وخدمات المستشفى في المنزل، والتشخيصات المعززة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم رعاية شاملة متاحة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض. ومع دفعه لحدود الطب الدقيق، وتطوير الابتكار الرقمي في الرعاية الصحية، وإعداد كفاءات وطنية متخصصة، يواصل المركز تلبية الاحتياجات المتباينة للمجتمعات التي يخدمها.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.jhah.com

