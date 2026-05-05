أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن توسيع نطاق تطبيق برنامج «صحي» ليشمل أماكن العمل في مختلف القطاعات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة اليومية للموظفين، بحيث يصبح الخيار الصحي هو الأسهل والأكثر وضوحاً في حياتهم العملية.

ويعكس هذا التوسيع توجهاً عملياً نحو دمج مفاهيم الصحة الوقائية في تفاصيل الحياة اليومية، من خلال التدخل في البيئات التي يقضي فيها الأفراد معظم وقتهم، وتحويلها إلى بيئات تدعم اتخاذ قرارات صحية بسهولة ودون الحاجة إلى بذل جهد إضافي.

ويقدّم الدليل الفني الجديد لبرنامج «صحي في أماكن العمل» إطاراً واضحاً وقابلاً للتطبيق، يمكّن الجهات الحكومية والخاصة من ترجمة التزاماتها الصحية إلى ممارسات ملموسة، عبر تصميم بيئات تدعم السلوك الصحي وتسهّل الوصول إلى الخيارات الغذائية الأفضل.

ويتضمن الدليل مجموعة من المعايير، من أبرزها عرض السعرات الحرارية في أماكن تقديم الطعام، وضمان ألّا تقل نسبة الخيارات المطابقة لمعايير برنامج «صحي» عن 30% من إجمالي عناصر قوائم الخيارات الغذائية، إلى جانب تنظيم الوجبات الخفيفة والمشروبات وآلات البيع، بما يعزز وضوح الخيارات الصحية وسهولة الوصول إليها.

ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات التي تتولاها كافة الجهات المعنية، بما يشمل أصحاب العمل ومورّدي الأغذية، لضمان تطبيق متسق وقابل للقياس، من خلال التسجيل وتعيين نقاط اتصال واعتماد المنتجات غذائياً، وتدريب الكوادر وتنفيذ برامج توعوية، إضافةً إلى المتابعة المستمرة وقياس الأثر.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: "أماكن العمل ليست مجرد بيئة إنتاج، بل هي مساحة تتشكل فيها العادات اليومية. ومن خلال توسيع برنامج (صحي)، نعمل على جعل الخيار الصحي هو الخيار الأسهل، عبر تصميم البيئة نفسها لتدعم هذا القرار».

وأضاف سعادته: «ما نشهده اليوم هو تحول عملي نحو تعزيز الصحة الوقائية، من خلال التدخل في التفاصيل اليومية التي تصنع الفارق الحقيقي في صحة المجتمع».

ويُطبَّق الدليل على جميع أماكن العمل التي توفر الأغذية والمشروبات، بما يشمل الكافتيريات وخدمات التموين وآلات البيع والأكشاك، مع دعوة الجهات إلى البدء في التسجيل والتطبيق عبر القنوات الرسمية للبرنامج.

ويمثل هذا التوسع خطوة إضافية في تبنّي سياسات صحية قائمة على الأدلة، تُترجم إلى تأثير ملموس في حياة الأفراد اليومية.

للمزيد من المعلومات، زوروا https://www.adphc.gov.ae/en/Public-Health-Programs/SEHHI-Programs/SEHHI-in-Workplace

نبذة عن مركز أبوظبي للصحة العامة

يعد مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي تأسس في عام 2019 تحت مظلة دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة المعنية بالصحة العامة والوقاية في الإمارة. ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقود جهود حماية وتعزيز صحة المجتمع من خلال برامج قائمة على الأدلة، تُعنى بالأمراض المعدية وغير المعدية، وصحة وسلامة بيئة العمل، والصحة البيئية، والاستجابة للطوارئ. ويُواصل المركز، من خلال الابتكار والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، التزامه ببناء مجتمع أكثر صحة وسلامة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لنظام صحي استباقي ومستدام.

