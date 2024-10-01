بواجهات بحرية يجمع بين الفخامة والعوائد الاستثمارية المرتفعة علي البحر الأحمر

محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة:

"تُعد منطقة توبان خطوة هامة في مسيرة تنمية وتطوير مدينة الجونة وتتميز بموقعها الاستراتيجي وتوفير تجربة معيشية فريدة

نحرص على خلق قيمة استثمارية مرتفعة لعملائنا، من خلال الاستثمار في مستقبلٍ مستدامٍ يحافظ على قيمة المشروع ويضمن نموه المتواصل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والفريدة من نوعها لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، عن إطلاق منطقة "توبان"، أضخم مشاريعها العمرانية، التي تُعد بمثابة بلدة متكاملة في قلب مدينة الجونة توفر لسكانها مجتمعاً نابضاً بالحياة يجمع بين الخدمات والمنتجات المختلفة الممزوجة بالفخامة والطبيعة الخلابة. وتتميز منطقة "توبان" بواجهة مائية ساحرة ومجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والاجتماعية، لتمنح سكانها نمط حياة استثنائي.

تقع منطقة "توبان" في وسط مدينة الجونة لتصبح هي القلب الجديد للمدينة على مساحة مليون متر مربع، وعلى بعد دقائق مشياً من المستشفى العالمي و G Valley، مجمع الاعمال المتكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال. وستشهد المرحلة الأولى من منطقة توبان (Tuban Waterfalls) إطلاق مجموعة من التاون هاوس والشقق التي تم تصميمها بالتعاون مع هيكتور بوروسو المهندس المعماري العالمي بالإضافة الي تقديم شركة EDSA الهندسية العالمية للمخطط العام للمشروع. وتتكون المرحلة العقارية الأولي (Tuban Waterfalls) وحدات بإطلالات بانورامية على لاجون واسعة مفتوحة على البحر. ويتميز التصميم المعماري بطابعه الفريد، حيث يجمع بانسجام بين عناصر التصميم العصري واللمسات المصرية التقليدية، مما يوفر للسكان تجربة معيشية متميزة.

ستضم "توبان" عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة ما بين فيلات منفصلة ومتصلة وشقق، وتتميز جميع الوحدات بإطلالات بانورامية بفضل تصميمها المتدرج. يوفر المشروع مجتمعاً متكاملاً يضم مرافق عالمية المستوى من مراسى لليخوت مفتوحة علي البحر، وفندق، ومنطقة تجارية حيوية. كما يضم المشروع مساحات خضراء واسعة، وشبكة متصلة من الممرات، مخصصة للسير أو قيادة الدراجات، بالإضافة إلى مجمع سكني فاخر مخصص لكبار السن.

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: "تعد منطقة توبان المشروع الأول من نوعه في الجونة، الذي يجمع لأول مرة بين العناصر السكنية والتجارية والفندقية ولأول مرة مجمع سكني فاخر لكبار السن ، ليشكل بذلك المركز الحيوي الجديد للمدينة. وتمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في مسيرة تطوير المدينة، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية متكاملة. وتتمتع منطقة توبان بموقع استراتيجي، لتوفر تجربة معيشية فريدة تلبي تطلعات العملاء، حيث تضم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تجعل الحياة فيها أكثر سهولة واستمتاعاً. ووفقاً للخطة الموضوعة سنبدأ في تسليم المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2027."

وأضاف عامر، "يمثل مشروع "توبان" مزيجًا فريدًا من الاستثمار الآمن والحياة الفاخرة في بيئة مستدامة. حيث يوفر المشروع فرصًا استثمارية واعدة تجعله خيارًا مثاليًا للاستثمار طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك يتميز هذا المشروع بتصميم معماري مبتكر يضاهي أحدث المعايير العالمية، مما يضمن لسكانه مستوى عالٍ من الراحة والرفاهية."

الجدير بالذكر أن مدينة الجونة تستمر في إثبات مكانتها كإحدى أهم الوجهات في مصرً، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 172,1٪ لتصل إلى 7,8 مليار جنيه مصري (592 مليون درهم إماراتي) خلال النصف الأول من عام 2024. وبذلك فقد وصل متوسط سعر المتر المربع في الجونة إلى 207,079 جنيهًا مصريًا (15،731 درهم إماراتي) للمتر المربع خلال النصف الأول من 2024 بزيادة قدرها 67,3% مقارنتاَ بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من أعمال التشييد والبناء لعدد 384 وحدة خلال هذا العام. وقد تم تسليم 96 وحدة بالفعل للعملاء خلال الفترة المتفق عليها.

عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عامًا وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع. تضم مدينة الجونة 9200 وحدة سكنية تم تسليمها، و18 فندق يشمل 2800 غرفة، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي، ومركز للمؤتمرات والثقافة و4 مارينا، و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية، بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وغيرها من الخدمات الحيوية.

يتميز كل فندق بمدينة الجونة بسحر معماري فريد بدءً من الطراز النوبي لفندق Steigenberger وحتى التصميم المستوحى من الطراز الآسيوي لفندق The Chedi الذي يعد واحد من الفنادق الرائدة في العالم بجانب الجمال الواقعي لفندق Casa Cook حيث تشمل المدينة فنادق مختلفة تتناسب مع ذوق كل عميل مع إعطاء أولوية لتوفير اكبر قدر من الراحة.. ويوجد أيضا بالمدينة مجموعة من أفضل المنتجعات الصحية التي تجمع بين طرق العلاج الشرقية والغربية لتوفير افضل تجربة استرخاء شاملة.

يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25000 نسمة من اكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة علي بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.

لمزيد من المعلومات يرجي زيارة: elgouna.com

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عاماً، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وطابا هايتس، وبيوم، وأو ويست)، وفي دول الخليج (جبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوشتيسا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

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