يوفر أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية

قطعة أرض سكنية يتيح للمستثمرين فرصة استثنائية لتصميم وبناء منازلهم في واحدة من الوجهات السكنية الفاخرة في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق "وديم"، أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، لمنح الراغبين من الأفراد والمستثمرين فرصة استثنائية لتصميم وبناء منازلهم في واحدة من الوجهات السكنية الفاخرة في إمارة أبوظبي.

يمتاز مشروع "وديـم" بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية.

ويتميز مشروع الأراضي السكنية الجديد بموقعه على مقربة من شواطئ جزيرة الحديريات، وستقدم كل قطعة أرض للملاك فرصة الاستمتاع بإطلالات رائعة على الأفق العمراني لمدينة أبوظبي. ومن المقرر أن يحتضن المشروع مركزاً مجتمعياً متكاملاً يضم مجموعة من متاجر التسوق، ومدرسة خاصة، ومسجداً، بالإضافة إلى مساحات خضراء. ويتمتع المشروع بشبكة متصلة من مسارات الدراجات الهوائية ومناطق مخصصة لممارسة التمارين الرياضية، بما يشمل مركزاً ترفيهياً ومساراً للجري وملاعب.

بهذه المناسبة، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يمثل مشروع وديم خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤيتنا المستقبلية لجزيرة الحديريات، ويعزز مكانة أبوظبي في مشهدها العقاري الديناميكي حيث يوفر هذا المشروع الفريد نموذجًا جديدًا للحياة السكنية على الجزيرة. ومع منح السكان حرية تصميم منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، نؤكد التزام المجموعة بتطوير وجهات سكنية حيوية تعكس قيم الاستدامة والجودة والتفرد، متماشيةً تمامًا مع رؤية الإمارة للنمو المستدام ورفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية أبوظبي العالمية."

ومن جانبه، أكد إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية أن إطلاق أول مشروع لقطع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بتوسيع محفظتها العقارية في مواقع رئيسية ذات قيمة استثمارية عالية. وأضاف: "يمثل هذا المشروع نقطة تحول نوعية، حيث نوفّر للمستثمرين والمشترين فرصة استثنائية لبناء منازلهم وفق رؤيتهم الخاصة في واحدة من أكثر الوجهات تميزًا في أبوظبي. كما نركّز من خلال مشروع وديـم على تقديم نمط حياة متكامل يجمع بين المساحات الخضراء المفتوحة، والتصميم العمراني المتطور، والإطلالات الخلابة على مياه الخليج وأفق مدينة أبوظبي، مما يعزز من جاذبية المشروع كوجهة سكنية راقية ومجتمع حيوي يلبي تطلعات الأفراد والعائلات الباحثين عن جودة الحياة والتفرّد في آنٍ واحد.

وسيستمتع الملاك بسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من مرافق الرياضة، والترفيه، والضيافة العالمية على الجزيرة، بما يوفّر لهم فرصاً وافرة للاستجمام، والإقامة، وتناول الطعام، والتسوق، وممارسة الأنشطة البدنية. وتشمل هذه المرافق "سيرف أبوظبي" و"فيلودروم أبوظبي" والقرية الرياضية 321" ومضمار "تريل إكس" للدراجات الهوائية، و"سيركت X"، وشبكة من مسارات ركوب الدراجات الهوائية، و"شاطئ مرسانا" ومنتجع باب النجوم وأكبر حديقة حضرية مرتقبة في الإمارة.

وتم فتح باب المبيعات في "وديم" أمام الأفراد والمستثمرين من جميع الجنسيات. ويمكن للراغبين من الأفراد والمستثمرين تسجيل اهتمامهم بالمشروع عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.modon.com أو الاتصال بـ "مدن" على الرقمMODON 800.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، برؤية استراتيجية عالمية. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة متكاملة.

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