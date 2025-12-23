"مدن" تستحوذ على حصة الأغلبية في برج "هاربورسايد 4" المؤلف من 54 طابقاً في وسط مدينة جيرسي سيتي، والذي سيوفر 800 وحدة سكنية بحلول الربع الأول من عام 2029

يدعم المشروع المشترك مع "ريليتد" و"بانيبينتو" استراتيجية "مدن" المستمرة لتنويع محفظتها العالمية عبر استثمارات عالية الجودة وشراكات دولية قوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مدن القابضة ش.م.خ" ("مدن") اليوم عن مشروع مشترك جديد لتطوير مشروع "هاربورسايد 4"، وهو برج سكني بارتفاع 54 طابقاً يقع على أحد آخر المواقع المميزة المطلة على الواجهة البحرية في وسط مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث ستمتلك "مدن" حصة الأغلبية في المشروع، إلى جانب شركة "ريليتد كومبانيز"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الولايات المتحدة، وشركة "بانيبينتو بروبرتيز" العريقة في جيرسي سيتي (ويُشار إليهم بـ "المشروع المشترك")، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة لتوسيع محفظتها العالمية المتنوعة.

وسيوفر مشروع "هاربورسايد 4"، الذي تم تصميمه من قبل شركة "هاندل أركيتكتس"، نحو 800 وحدة سكنية فاخرة للإيجار والتملك في جيرسي سيتي، مع إطلالات بانورامية مباشرة على أفق مدينة مانهاتن، إلى جانب مجموعة متكاملة من مرافق أسلوب الحياة والضيافة الراقية، تشمل نادياً رياضياً متميزاً وخدمات الكونسيرج. ويتميز المشروع بموقعه القريب من مانهاتن، حيث يبعد دقائق فقط عبر شبكة قطارات PATH العابرة لنهر هدسون، إضافة إلى خدمات النقل بالعبّارات المائية، فضلاً عن توافر مجموعة واسعة من مرافق التجزئة والمطاعم والخدمات المجتمعية في محيط المشروع، بما في ذلك متجر "وول فودز" المقابل مباشرة للبرج الجديد.

وسيتضمن المشروع الاحتفاظ بنحو 75% من الوحدات السكنية بغرض التأجير بما يحقق دخلاً متكرراً ومستقراً على المدى الطويل، في حين سيتم تسويق النسبة المتبقية البالغة نحو 25% كوحدات سكنية للتملك. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الأول من عام 2026، بهدف إنجاز المشروع في الربع الأول من عام 2029.

وسيتولى "المشروع المشترك" الإشراف على تطوير البرج، حيث تقود "ريليتد كومبانيز" أعمال التطوير وإدارة الإنشاءات والتأجير والتشغيل. وتتمتع "ريليتد" بخبرة تزيد على 50 عاماً في مجالات التطوير والإدارة المتكاملة، مع أصول قيد الإدارة تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار أمريكي، وأكثر من 20 مليار دولار من مشاريع الإنشاءات التي تم تسليمها خلال العقد الماضي. من جانبها، تمتلك "بانيبينتو بروبرتيز" سجلاً حافلاً في تطوير أكثر من 17 مليون قدم مربعة من المشاريع في مدينة جيرسي سيتي منذ عام 1977، وتتمتع بخبرة طويلة الأمد ودراية واسعة في السوق المحلي. وسيتولى ائتلاف من البنوك، بقيادة "جيه بي مورغان"، تزويد التمويل اللازم لأعمال الإنشاء.

بهذه المناسبة قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "مدن القابضة": "يمثل مشروع ’هاربورسايد 4‘ رافداً قوياً لاستراتيجية التوسع العالمي التي تتبعها ’مدن‘، ويعكس في الوقت ذاته التزامنا بالاستثمار في أصول لها مستقبل واعد تضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل. وتجمع شراكتنا مع ’ريليتد‘ و’بانيبينتو‘بين مؤسسات تمتلك الخبرة والطموح اللازمين لتطوير مجتمعات حضرية نابضة بالحياة وتواكب المستقبل ، كما تعزز مكانة ’مدن‘ كشريك استثماري عالمي موثوق. ويسهم هذا المشروع في دعم محفظتنا الدولية، ويعزز استراتيجية التنويع لدينا، ويؤكد رؤيتنا لتطوير وجهات حضرية عالية الجودة في أهم الأسواق العالمية".

من جانبه قال بيل أوريغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "ينسجم المشروع الجديدة مع نموذج عملنا القائم على الجمع بين فرص التطوير المتميزة وخطط التنفيذ المشتركة والتعاون مع شركاء يتمتعون بقدرات عالية، بما يدعم أهدافنا الرامية إلى تعزيز موارد الدخل المتكرر على المدى الطويل. وتوفر القدرة التشغيلية لشركة ’ريليتد‘ والخبرة المحلية المتجذرة لـ ’بانيبينتو‘ منصة متكاملة قائمة على التميّز في التصميم والانضباط في التنفيذ. وسنعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا للإشراف على جميع المراحل الرئيسية للتطوير، بما يسهم في تحويل ’هاربورسايد 4‘ إلى مجتمع متكامل عالي الأداء. ولا شك بأن هذا الاستثمار يدعم رؤيتنا الهادفة إلى بناء محفظة عالمية متنوعة تتسم بالمرونة والاستدامة".

وقال بروس إيه. بيل جونيور، رئيس شركة "ريليتد كومبانيز": "يسرّنا التعاون مع فريق ’مدن القابضة‘ لإطلاق هذا المشروع المتميز. وبفضل موقعه الاستثنائي على بعد دقائق من مانهاتن في مدينة جيرسي سيتي التي تشهد نمواً متسارعاً، يمثل ’هاربورسايد 4‘ فرصة فريدة لتطوير وحدات سكنية راقية على الواجهة البحرية، بالشراكة مع جهات ومستثمرين يشاركوننا رؤيتنا الرامية إلى ابتكار مجتمعات سكنية حيوية بأعلى معايير التميز".

وبدوره قال جوزيف بانيبينتو سينيور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بانيبينتو بروبرتيز": "يعزز الاستحواذ على مشروع ’هاربورسايد 4‘ دورنا في مسيرة إعادة تطوير الواجهة البحرية لمدينة جيرسي سيتي والمناطق المحيطة بها. فقد شهدت المنطقة تحولاً تدريجياً من استخدامات صناعية إلى وجهة سكنية وتجارية معاصرة رائدة تسهم في خلق فرص العمل والدخل لسكان المدينة. ويتماشى هذا المشروع مع رؤيتنا الأوسع، ونؤكد التزامنا بدعم النمو المستدام لمدينة جيرسي سيتي على امتداد كافة مناطقها".

وتتخذ "مدن" من أبوظبي مقراً لها، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعمل الشركة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل العقارات، والضيافة، وإدارة الأصول، والاستثمارات، والفعاليات، والسياحة. وتضم محفظتها العقارية الدولية مشروعاً مشتركاً بنسبة 50% لتطوير أبراج "2 فينسبري أفينيو" في لندن بالشراكة مع "بريتيش لاند" و"GIC"، إلى جانب الاستحواذ على مشروع "لا زاغاليتا" في إسبانيا، أحد أكثر المجتمعات السكنية ووجهات الجولف الفاخرة تميّزاً في أوروبا، بالإضافة إلى استثمار استراتيجي في منشآت "ويلنغتون إنترناشيونال" للفروسية في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا. كما تشمل أصول "مدن" الأخرى فنادق ومنتجعات في خمس دول عبر ثلاث قارات، ومرافق رياضية وترفيهية، ومراكز عالمية بارزة للفعاليات والمعارض، من بينها مركز "أدنيك" في أبوظبي ومركز "إكسل لندن".

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذة عن "ريليتد كومبانيز"

تعتبر "ريليتد كومبانيز" شركة عالمية رائدة في مجال التطوير العقاري وأنماط الحياة، وتتميّز بنهجها القائم على الابتكار، كما تُصنَّف كأكبر شركة عقارية مملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية. تأسست الشركة قبل أكثر من 50 عاماً، وتُعد من أكبر المُلّاك والمشغّلين في مجال الإسكان الميسّر في الولايات المتحدة، إلى جانب كونها شركة متكاملة ذات تنوّع واسع تقود القطاع بخبرات تمتد إلى مختلف جوانب التطوير العقاري، بما يشمل التطوير والاستحواذ والإدارة والتمويل والتسويق والمبيعات.ويقع المقر الرئيسي لـ"ريليتد كومبانيز" في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب ومشاريع تطوير رئيسية في كل من بوسطن وشيكاغو ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وولاية تكساس وواشنطن العاصمة، إضافة إلى لندن. ويضم فريق الشركة نحو 4,000 متخصص يعملون عبر مختلف أسواقها. وتدير "ريليتد كومبانيز" أصولاً تزيد قيمتها على 70 مليار دولار أمريكي، سواء المملوكة أو قيد التطوير، من بينها مشروع "هدسون ياردز" الممتد على مساحة 28 فداناً في الجانب الغربي من مانهاتن، ومركز "دويتشه بنك" في كولومبوس سيركل، ومشروع "ذا 78" في مدينة شيكاغو. وقد أدرجت مجلة "فاست كومباني" شركة "ريليتد كومبانيز" ضمن قائمتها لأكثر 50 شركة ابتكاراً في العالم. لمزيد من المعلومات حول "ريليتد كومبانيز"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.related.com

نبذة عن "بانيبينتو بروبرتيز"

تُعدّ "بانيبينتو بروبرتيز" من الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال التطوير العقاري في مدينة جيرسي سيتي منذ عام 1977، حيث تنفذ مشاريع عقارية مبتكرة على المستويين المحلي والدولي، مع تركيز خاص على التصميم وتطوير البنية التحتية، والإدارة طويلة الأمد للعقارات والأصول، إضافة إلى تقديم خدمات الفن المعاصر للمشاريع السكنية والمكتبية والفندقية. وبصفتها شركة مستقلة مملوكة ومدارة بشكل كامل، تعمل "بانيبينتو بروبرتيز" عن كثب مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية المحلية والولائية، إلى جانب المهندسين والمعماريين والمصممين والفنانين، لضمان تفرّد كل مشروع وتحقيقه للنجاح، مع الإسهام في تحويل الأحياء الحضرية وإعادة تنشيطها بما يخلق قيمة مستدامة للمجتمع المحلي.

