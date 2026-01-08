اتفاقية الاستثمار تمثل أول تعاون رئيسي بين الشركتين ، ويوسّع محفظة "مداد" في مشاريع فورسيزونز ومسارها المتسارع لتطوير المشاريع الفاخرة في المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرمت شركة مداد العقارية اتفاقية استثمارية مع شركة الدرعية لتطوير فندق ومساكن فور سيزونز الخاصة على مساحة 235,938 متراً مربعاً في الدرعيّة، الموقع التاريخي والثقافي الأبرز في المملكة العربية السعودية. وقد أقيم حفل التوقيع بحضور معالي أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، عبد الإله بن محمد العيبان، ، رئيس شركة مداد العقارية إلى جانب عدد من التنفيذيين.

والاستثمار البالغة قيمته 827 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار ريال سعودي)، يشمل الموقع والإنشاءات، يسلّط الضوء على خبرة "مداد" في مجال الضيافة والتطوير السكني الفاخر والتزامها برؤية 2030 من خلال دعم السياحة والاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.

وسوف تتولّى شركة مداد العقارية تطوير المشروع وهو عبارة عن فندق فاخر يتألّف من 159 غرفة إضافة إلى المساكن الخاصة، ويجمع بين الخدمة عالمية المستوى والتصميم الابداعي لوضع معايير جديدة للضيافة الفندقية الفخمة في المملكة.

وقد صرّح معالي أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي وأمين مجلس إدارة شركة الدرعية، قائلاً: "المملكة العربية السعودية تواصل وضع معايير جديدة في تطوير الوجهات السياحية، وتحتلّ الدرعيّة مكانة رائدة في هذا المسار. كما أنّ هذه الشراكات تعزّز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية وتؤكد ريادتها في هذا المجال."

وقال عبد الإله بن محمد العيبان، ، رئيس شركة مداد العقارية: "يمثل هذا المشروع علامة فارقة للشركة، إذ يتيح لنا توفير تجربة فور سيزونز في أحد أهم المواقع التراثية في المملكة. ونحن متحمسون لتقديم مشروع يجسّد التميز في التصميم والخدمة العالمية والقيمة الدائمة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق طموحات المملكة السياحية والثقافية والاقتصادية."

من جهته، أوضح جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية ، بالقول: "سيكون فندق فور سيزونز الدرعيّة أحد أكبر فنادقنا الفخمة، ونحن فخورون بالإعلان عن اتفاقية التطوير المشترك مع "مداد"، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التطوير العقاري. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بتمكين شركائنا السعوديين من المشاركة في رحلة التحوّل التي تشهدها الدرعيّة، وتؤكّد ثقة "مداد" في الفرص التي يتيحها هذا المشروع."

الجدير بالذكر أنّ المشروع الذي يُمثّل أحد 40 فندقاً فاخراً ضمن المخطّطات الرئيسية للدرعيّة، يشكّل إضافةً قيّمة تُعزّز خبرة "مداد العقارية" في تطوير مشاريع الضيافة المبتكرة والسكن الفاخر، ما يُساهم في رسم ملامح سوق العقارات الفاخرة في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات