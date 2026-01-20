أبوظبي: أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي عن انضمام مؤسسة إنفست إندستريال إلى مختبر الاستثمار الانتقالي كشريك رئيسي، إلى جانب الشركاء المؤسسين مياسا بارتنرز ومبادلة، في تطور يعكس الالتزام المشترك بتطوير الاستثمار الانتقالي عبر الأسواق الناشئة والحدودية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

شهد أسبوع أبوظبي للاستدامة الإعلان عن هذه الشراكة التي تعكس الدور المتنامي للمنطقة في تشكيل نهج عملي للتمويل المستدام والانتقالي، الذي يستند إلى استثمارات الاقتصاد الحقيقي وتأثيرات ذات قيمة مضافة قابلة للقياس.

وقد استضافت جامعة نيويورك أبوظبي مراسم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل إيمانويل ك. بونومي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنفست إندستريال، وفابيو بيانو، نائب رئيس الجامعة المؤقت.

من خلال مساهمتها، ستدعم مؤسسة إنفست إندستريال عمل مختبر الاستثمار الانتقالي عبر ثلاثة برامج بحثية أساسية: الاستثمار المؤسسي والتنمية المستدامة، الاستثمار المستدام والأسواق الخاصة الناشئة، وأطر قياس الأثر والتحليلات. وتعزز هذه البرامج مجتمعة مهمة مختبر الاستثمار الانتقالي لبناء مركز يقدم أبحاثاً قوية وقابلة للتنفيذ مع التوعية بكيفية تعامل الاستثمار الانتقالي مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحّة.

سيركّز التعاون مع مختبر الاستثمار الانتقالي على مشروع رائد متعدد السنوات حول الأمن الغذائي، بهدف كشف فرص كبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والشركاء الحكوميين لمعالجة تحديات الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال تحليل التدخلات السابقة والبيانات الدولية الدقيقة حول الأمن الغذائي، يهدف مختبر الاستثمار الانتقالي إلى تحديد المجالات ذات التأثير العالي مثل لوجستيات الغذاء ومدخلات المزارع الميسورة والسلامة الغذائية، حيث يمكن للاستثمار أن يحقق عوائد مالية قابلة للقياس، وأن يعزز الأمن الاقتصادي والمرونة، ويضفي فوائد اجتماعية.

وبفضل إطار التأثير المميز الذي طوره مختبر الاستثمار الانتقالي، يمكن للمستثمرين دمج مقاييس تأثير قوية في إجراءات إنشاء الصفقات وإدارة المحافظ، مما يضمن تماشي الأداء المالي مع النتائج الإيجابية.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال أندريا ك. بونومي، مؤسس إنفست إندستريال ورئيس مجلس الإدارة، وهو من خريجي جامعة نيويورك وعضو حالي في مجلس أمناء الجامعة: "تجسّد شراكتنا الطويلة الأمد مع جامعة نيويورك، والآن مع مختبر الاستثمار الانتقالي في جامعة نيويورك أبوظبي، التزام مؤسسة إنفست إندستريال بتطوير ممارسات الأعمال المستدامة لخلق قيمة طويلة الأمد على نطاق عالمي. ولا يعزز وجودنا الاستراتيجي في أبوظبي تعاوننا مع شركاء أكاديميين من الطراز العالمي، بل إنه يمكّننا أيضاً من الاستثمار في النمو الديناميكي للمنطقة. معا، سنقود تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً ملموساً، بالجمع بين البحث الدقيق والرؤية المحلية ورأس المال لإضفاء قيمة دائمة للمجتمعات والمستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومحيطه".

يعكس دعم المؤسسة لمختبر الاستثمار الانتقالي التزامها طويل الأمد بالتمويل المستدام والحفاظ على البيئة والقيمة المجتمعية الدائمة، بما يتماشى مع تركيز مؤسسة إنفست إندستريال على التعليم والاستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة.

تشكّل الشراكة امتداداً للعلاقة الراسخة بين مؤسسة إنفست إندستريال وجامعة نيويورك وكلية ستيرن، التي بدأت قبل أكثر من عقد في نيويورك، مما يؤكد التزاماً مشتركاً بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة. ومن خلال مؤسسة إنفست إندستريال، الشريك المؤسس لمركز ستيرن للأعمال المستدامة في جامعة نيويورك، تؤدي مجموعة إنفست إندستريال دوراً محورياً في تطوير منهجيات وأطر قياس نتائج الاستدامة وتسويقها في مجالات الأعمال والاستثمارات الخاصة، بدعمها للابتكار في مجالات تقييم التأثير وإضفاء القيمة.

وكما قال فابيو بيانو، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي: "تعكس هذه الشراكة التزام جامعة نيويورك أبوظبي بتعزيز المعرفة التي تتناول مباشرة التحديات والفرص التي تشكل المنطقة. من خلال الجمع بين الدقة الأكاديمية والشراكات الراسخة والتركيز الواضح على الاستثمار الانتقالي، يساهم مختبر الاستثمار الانتقالي وكلية ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي في أبحاث تساعد في توجيه قرارات تخصيص رأس المال المسؤول والنمو المستدام، خاصة في مجالات مثل الأمن الغذائي التي تعتبر حاسمة للمرونة الإقليمية والعالمية".

ستدعم الشراكة جهود توسعة الأبحاث والحوار والتعاون مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والإقليمية الملتزمة ببناء مسارات انتقالية موثوقة عبر القطاعات الرئيسية، كما أن للمشاركة المتنامية لمؤسسة إنفست إندستريال، ومنها الانضمام لاتفاقية أجندة التمويل المستدام لسوق أبوظبي العالمي، دور حاسم في تعزيز الشراكة لما تمثله الاتفاقية من التزام بمبادئ التمويل الأخلاقي والشفافية.

وقد صرح برناردو بورتولوتي، المدير التنفيذي لمختبر الاستثمار الانتقالي قائلاً: "إن لهذا التعاون مع مؤسسة إنفست إندستريال أهمية استراتيجية بالنسبة لمختبر الاستثمار الانتقالي وكذلك لعملنا في تقاطع مجالي الأسواق الخاصة والاستدامة. تعد مؤسسة إنفست إندستريال من رواد تطبيقات الاستدامة لدعم جهود إضفاء القيمة على أرض الواقع".

كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي

تعتبر كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي أعلى كليات إدارة الأعمال الأمريكية تصنيفاً في المنطقة، وهي مبادرة أكاديمية تنفرد بموقع يؤهلها للتأثير في مشهد إدارة الأعمال والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. توفر الكلية شهادة ماجستير رفيعة المستوى ومعترف بها عالمياً، تلبي طموحات قادة عالم إدارة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها وتجهزهم لأدوار ريادية. وفي كلية ستيرن للأعمال التي استقطبت نخبة من الطلاب والمهنيين لتزويدهم بأسس إدارة الأعمال من خلال منهج متكامل يشرف عليه فريق أكاديمي مرموق. وبفضل باقة من المحتوى التعليمي والمواقع الدراسية وفرص التدريب العملي، يسعى البرنامج إلى تطوير المنتسبين وتسريع مساراتهم المهنية في سوق العمل العالمي.

مختبر الاستثمار الانتقالي

تستضيف كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي مختبر الاستثمار الانتقالي الذي أسس بدعم من الشركاء المؤسسين شركة مبادلة للاستثمار ومياسا بارتنرز. تضم الأهداف الاستراتيجية لمختبر الاستثمار الانتقالي توفير المشورة الاستراتيجية والحلول القابلة للتنفيذ مدعومة بالأبحاث على أعلى المستويات، تمكّن المستثمرين في مجال الاستثمار الانتقالي من المساهمة في جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة بالتوافق مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

مجموعة إنفست إندستريال

تعد إنفست إندستريال مجموعة استثمارية أوروبية رائدة برأس مال يزيد على 18 مليار يورو، وتتميّز بحرصها على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة كأساس لنشاطاتها. تتمتع المجموعة بخبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في تزويد الشركات المتوسطة بالتمويل والاستشارات الصناعية والتركيز العملياتي والمنصات العالمية لتسريع إضفاء القيمة بطريقة مستدامة والتوسع الدولي. حصلت بعض الشركات ضمن المجموعة على تصريحات من هيئة الإدارة المالية البريطانية وهيئة رقابة قطاع التمويل في لكسمبورغ وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

في النص أعلاه، قد يشير مصطلح "إنفست إندستريال" إلى المجموعة بأكملها أو إلى واحدة أو أكثر من مكونات المجموعة من الشركات والصناديق.

مؤسسة إنفست إندستريال

تأسست مؤسسة إنفست إندستريال الخيرية في عام 2016 بدعم مجموعة إنفست إندستريال وأسرة بونومي، التي تكمل جهود مؤسسة رعاية الأطفال "آي فور سي" وهي أول مؤسسة خيرية للمجموعة التي أسستها في عام 2000 بهدف الاستثمار لرعاية الطفل. تركّز مؤسسة إنفست إندستريال على المبادرات المجتمعية والبيئية في مختلف أنحاء العالم، وتحديداً في مجالات التعليم والتنوع والفنون والثقافة والتراث والحماية البيئية. تدعم المؤسسة مشاريع تمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى التعليم، وخصوصاً النساء والبنات وأصحاب الهمم لدمج مختلف شرائح المجتمع، ومن أولوياتها الإبداع والابتكار والتلاحم المجتمعي من خلال دعم الفنون والتراث، وتلتزم بتعزيز التنوع البيئي وترميم الموائل الطبيعية وتخفيف آثار تغير المناخ والنمو المستدام. وتمثل نشاطات مؤسستي إنفست إندستريال و آي فور سي تبرعات توازي مبلغ 44 مليار يورو على مدى عشر سنين مضت.

في النص أعلاه، قد يشير مصطلح "إنفست إندستريال" إلى المجموعة بأكملها أو إلى واحدة أو أكثر من مكونات المجموعة من الشركات والصناديق.

