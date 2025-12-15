دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن افتتاح خدمات متخصصة للتعامل مع القضايا المعقّدة، مع توفير قدرات وتقنيات الحافظ الأمين للأصول الرقمية وتحليل بيانات البلوكتشين من خلال مزوّدي خدمات خارجيين، وذلك في إطار المبادرات المدرجة ضمن استراتيجية النمو لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (2026-2030) التي تم إطلاقها حديثاً.

وستُؤخَذ هذه الخدمات التكنولوجية الناشئة بعين الاعتبار في القضايا التي تُقدّم ما يكفي من الأدلة على ضرورتها، وستنضم إلى مجموعة متنامية من الخدمات الفريدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي التي تخضع للمراجعة ضمن الولاية القضائية القائمة على القانون العام في دبي. .

ويمثّل تقديم هذه الخدمات التخصصية عبر أطراف خارجية خطوة جديدة في مسيرة تطور محاكم المركز ورسالتها الرامية إلى توفير نظام عدالة يجمع بين المبادئ الراسخة والنهج العملي. فمن خلال إتاحة خيار الحفظ الآمن للأصول الرقمية وتحليلات متقدمة لقضايا معينة تتطلب ذلك، تسعى محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تأكيد التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة التقنية العالية.

وستتولى شركة "زوديا كاستودي" توفير خدمات الحفظ الرقمي الآمن والمحايد للأصول المتنازع عليها أثناء سير الدعوى. وتحظى هذه الشركة المختصة بحفظ الأصول الرقمية العالمية بدعم مؤسسات مالية كبرى، بينها بنك ستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني، كما أن الشركة التابعة لها في الإمارات "زوديا كاستودي الإمارات" مسجلة وتعمل بموجب لوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي) تحت اسم "تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد"، بعد استحواذ شركة زوديا على شركة "تنغستن" في وقت سابق من هذا العام.

أما شركة "كريستال إنتليجنس" وهي منصة مرموقة متخصصة بتحليلات البلوكتشين وإدارة مخاطر الأصول المشفّرة، ستتولى توفير وتقديم خدمات التتبّع والمراقبة والدعم التحقيقي عند الطلب، للمساعدة في إدارة القضايا والامتثال القانوني وإنفاذ الأحكام في ملفات الأصول الرقمية المعقّدة.

وفي سياق الحدث، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "خصّصت محاكم المركز خلال السنوات الماضية ما تتمتع به من موارد وخبرات لضمان توفير آليات فعّالة لتسوية النزاعات المالية والتقنية المتسارعة في ميدان الاقتصاد الرقمي. ومن خلال مراجعة واعتماد مزوّدي خدمات خارجيين لتلبية الاحتياجات التخصصية في فض النزاعات، نكون قد خطونا خطوة إضافية في تعزيز حماية الأصول، والتحقق الدقيق من البيانات، منح مستخدمي المحاكم مستوى عالٍ من الطمأنينة ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما تزيد هذه الخطوة من قدرة المحاكم على الفصل في القضايا المعقّدة للأصول الرقمية بكفاءة وأمان وبثقة تليق بمؤسسة قضائية ذات سمعة عالمية مرموقة."

تعزيز النزاهة وقابلية التنفيذ وثقة المتعاملين

تهدف هذه المبادرات إلى الارتقاء أكثر بمستويات الثقة والشفافية والنزاهة الإجرائية في القضايا المتعلقة بالعملات المشفّرة والأصول المرمّزة، بما يدعم محاكم المركز ودوائرها المتخصصة. وانسجامًا مع ما حققته المحاكم مؤخراً من إنجازات ملفتة على مستوى الابتكار، تأتي خيارات الخدمات الجديدة كخطوة إضافية في تحسين سير القضايا، بدءًا من حفظ الأصول ووصولًا إلى الإشراف على المخاطر والتحقيق المبني على الأدلة.

وتمثّل هذه المشاريع نقلة مهمة في مسيرة تعزيز قدرات محاكم المركز في مجال معالجة النزاعات المتعلقة بالأصول الرقمية ومسائل التركات ذات الصلة. وخلال السنوات المقبلة، ستواصل المحاكم عملية التقييم الممنهجة لعدد من مزوّدي الخدمات المحتملين، لضمان تحقيقهم لمعايير الحياد والأمن والمصداقية المؤسسية المطلوبة.

تقدّم شركة "زوديا كاستودي" حلول حفظ تربط بين التمويل التقليدي ومنظومة الأصول الرقمية. ومن خلال هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها الشركة، سيستفيد مستخدمو المحاكم من المزايا التالية:

حفظ آمن ومحايد للأصول الخاضعة لإجراءات قضائية؛

منع أي تحريك غير مصرح به للأصول أثناء التقاضي؛

تعزيز قابلية تنفيذ الأحكام ونزاهتها؛

رفع مستوى ثقة الشركات واطمئنان الجمهور العام بإطار العمل القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

من جهته، قال زين سورين، المدير الإداري للشؤون التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة "زوديا كاستودي: " في ظل ازدياد توسّع نطاق استخدام الأصول الرقمية، ترحّب "زوديا كاستودي" بدمج محاكم مركز دبي المالي العالمي لخدمات الحفظ الرقمي المتخصص وتقنيات تحليل بيانات البلوكتشين في إدارة النزاعات القانونية. وتسعد "زوديا كاستودي" بتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي مع مزودي خدمات الأصول الرقمية، كما نفخر بتعزيز نطاق حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار هذا التعاون."

وتقدّم شركة "كريستال إنتليجنس" مجموعة أدوات للتحقيق والامتثال، تشمل مراقبة المعاملات، وتتبع الأصول عبر طبقات متعددة، وفحص المحافظ الخاضعة للعقوبات أو عالية المخاطر، إلى جانب أدوات تصوّر تدفقات الأموال عبر سلاسل البلوكتشين العامة.

وسيتم تطبيق هذه الخدمة الجديدة لكل قضية على حدة، كما ستوفر الدعم للإشراف على خدمة وصايا الأصول الرقمية، إضافة إلى تقديم تدريب وشهادات تخصصية لموظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وفي هذا الصدد، قال نافين غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كريستال إنتليجنس": "يمثل اختيارنا كمزوّد خدمات لمحاكم مركز دبي المالي العالمي محطة فارقة لشركتنا ولتقنيات استخبارات البلوكتشين في الإجراءات القضائية. إذ ستوفر إمكاناتنا في مجال التتبّع والمراقبة والتحقيق عند الطلب وستقدم الدعم لمحاكم المركز في الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والكفاءة عند الفصل في نزاعات الأصول الرقمية. ويؤكد هذا التعاون تحقيق "كريستال إنتليجنس" لمعايير المصداقية المؤسسية المطلوبة قضائياً في إدارة القضايا والامتثال القانوني وإنفاذ الأحكام. ونحن ملتزمون بتعزيز النزاهة والشفافية والكفاءة التقنية العالية التي يتوقعها المتعاملون من هذه المؤسسة القضائية المرموقة عالمياً."

