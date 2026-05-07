أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت محاكم أبوظبي العالمي، المحاكم المستقلة المعترف بها دولياً في أبوظبي العالمي (ADGM)، مذكرة تفاهم مع مركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الوساطة كوسيلة مفضّلة لحلّ النزاعات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً يهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الوساطة، وكفاءتها، واعتمادها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل محاكم أبوظبي العالمي ومركز الوساطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ترسيخ الوساطة كأداة أساسية لحل النزاعات المحلية والدولية، ما يعزّز ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات.

وبموجب الاتفاق، سيقوم مركز الوساطة بترشيح وسطاء مؤهلين لدعم برنامج الوساطة الملحق بالمحاكم في محاكم أبوظبي العالمي(ADGM)، ما يسهم في تعزيز وتوسيع لجنة الوسطاء المتطوعين.

كما ستستكشف الشراكة مبادرات مشتركة لبناء القدرات في مجال الوساطة وزيادة الوعي بها، بما في ذلك برامج التدريب، وجلسات التفاعل مع الجهات المعنية، وإمكانية دعم مبادرات مثل "تعهّد الإمارات بالوساطة أولاً".

ويهدف الطرفان، من خلال هذه المذكرة، إلى ترسيخ أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة الوساطة ضمن المنظومة القانونية الإقليمية، إلى جانب دعم التطوير المهني المستمر لممارسي الوساطة.

وفي هذا الإطار، قالت ليندا فيتز-آلان، أمين السجلّ والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM): " تعكس هذه الشراكة تركيزنا على تعزيز الوساطة كعنصر عملي وفعّال ضمن منظومة تسوية المنازعات في محاكم أبوظبي العالمي (ADGM). حيث نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى وسطاء ذوي خبرة، ودعم نهج أكثر مرونة في حل النزاعات من خلال التعاون مع مركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحرص على مواكبة اتجاهات السوق، حيث نلحظ السعي المتزايد لمختلف الأطراف نحو اللجوء للوساطة في ظل ما تقدمه من حلول فعّالة وذات فائدة تجارية."

من جانبها قالت كريستين مقصود، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ""لم تعد الوساطة أداةً هامشية، بل أصبحت في صميم كيفية تسوية النزاعات في دولة الإمارات وبناء الثقة مع المستثمرين العالميين. وتتمثل رسالتنا في ترسيخ مفهوم الوساطة ليس فقط كآلية قانونية، بل كركيزة ثقافية في المنطقة. وقد أرست محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) معياراً للابتكار القانوني في الدولة، وتُجسّد هذه الشراكة تلك الرؤية على أرض الواقع من خلال العمل مع وسطاء مؤهلين، ورفع مستوى المعايير، وإطلاق تعهد "الوساطة أولاً في دولة الإمارات"، الذي يدعو الشركات إلى تبنّي مبدأ "الوساطة قبل التقاضي" والحفاظ على العلاقات التي تُحرّك اقتصادنا. ومعاً، نجعل من الحلول الودية الخيار الأول، لا الملاذ الأخير."

ترتكز مذكرة التفاهم على المكانة الرائدة التي تتمتع بها محاكم أبوظبي العالمي كمنصة متقدمة لحلّ النزاعات، مدعومة بالتكنولوجيا، حيث تسهم في تعزيز أطر الوساطة وتوطيد التعاون الإقليمي، بما يدعم بناء بيئة قانونية حديثة ومحفّزة للأعمال، تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحداً من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

