المنامة، البحرين - أعلنت شركة يوسف بن أحمد كانو القابضة، إحدى أكبر الشركات العائلية المستقلة في الشرق الأوسط، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، بما يعد خطوة هامة ضمن جهود المجموعة لتعزيز إطار عمل الحوكمة، ومواصلة توجهاتها الاستراتيجية.

يضم مجلس الإدارة الجديد السيد فوزي أحمد كانو رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتور فيصل خالد كانو نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعود عبدالعزيز كانو، والسيد محمد عبداللطيف كانو، والسيد علي عبدالله كانو، والسيد أحمد فوزي كانو، والسيد ناندي ميتا، والسيد مايكل شيكشاف، والسيد عمرة شوالي.

ويؤكد تشكيل مجلس الإدارة الجديد التزام مجموعة يوسف بن أحمد كانو بتحقيق النمو المستدام، وإرساء مبادئ الحوكمة الراسخة، والحفاظ على الإرث العريق للمجموعة في مختلف قطاعات الأعمال في المنطقة. ويملك كل عضو من أعضاء المجلس خبرات واسعة في قطاعات الصناعة، فضلا عن مهارات قيادية بارزة، الأمر التي تعزز قدرة المجموعة على تطوير استراتيجيتها طويلة المدى، وترسيخ نموها المستدام في قطاع الأعمال الإقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال السيد فوزي أحمد كانو رئيس مجلس إدارة المجموعة: "إن تعيين مجلس الإدارة الجديد يعكس التزامنا المتواصل بتعزيز مبادئ الحوكمة في المجموعة ودعم رؤيتنا الاستراتيجية. إن الخبرات القيّمة التي يملكها كل عضو من أعضاء المجلس تسهم بدور فعال في دعم استقرار ونمو المجموعة على المدى البعيد. و أتطلع إلى التعاون مع أعضاء المجلس لنواصل معًا استكمال مسيرة نجاح المجموعة، وتحسين المرونة التشغيلية، وتعزيز تواجدها الإقليمي."

ومن جانبه، قال الدكتور فيصل خالد كانو نائب رئيس مجلس الإدارة: "يشرفني تولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وإتاحة الفرصة للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد لتحقيق أهداف المجموعة. إنها مسؤولية جسيمة، وإنني أتطلع إلى المساهمة مع أعضاء مجلس الإدارة في تعزيز الرؤى الطموحة للمجموعة على المدى البعيد، ودعم النمو المستدام."

