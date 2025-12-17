تجربة رهن عقاري مدعومة بالتكنولوجيا، تُقدّم مستويات غير مسبوقة من الشفافية وسرعة الإنجاز وسهولة الوصول في سوق التمويل العقاري بدولة الإمارات

دبي: أعلنت شركة "يوبي" Yubi، المنصة التكنولوجية الوحيدة في العالم التي تُدير دورة الدين الكاملة من البداية إلى النهاية، عن إطلاق "يوبي للرهن العقاري" في دولة الإمارات، لتكون أول منتج مخصص للأفراد تطلقه الشركة في المنطقة. ويُوفّر هذا الحل الرقمي المبتكر تجربة سلسة وشفافة، تتيح للمواطنين والمقيمين وحتى غير المقيمين فرصة استكشاف خيارات التمويل العقاري والحصول عليها بثقة تامة. ويُرسّخ هذا الإطلاق مكانة "يوبي" كلاعب جديد ومؤثر في منظومة التمويل العقاري بدولة الإمارات، حيث تقدّم معياراً جديداً للشفافية وسهولة الوصول وتجربة العملاء.

ويأتي إطلاق "يوبي للرهن العقاري" بهدف معالجة التحديات المتراكمة التي لطالما واجهها مشترو المنازل في سوق العقارات بدولة الإمارات، والتي تشمل محدودية الوصول إلى الجهات الْمُقْرِضَة، وتعقيد الإجراءات، وغموض الأسعار، وتكرار المتطلبات الورقية، وضعف الشفافية فيما يخص متابعة حالة الطلب. وغالباً ما تؤدي هذه التحديات إلى تأخير الإجراءات، وزيادة حالة عدم اليقين، وخلق ضغوط غير ضرورية للراغبين في الحصول على التمويل العقاري. حيث تتخطى "يوبي للرهن العقاري" هذه العقبات من خلال توفير منصة رقمية واحدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى أبرز الجهات الْمُقْرِضَة في الدولة بكل سهولة ويسر.

وقد أبرمت "يوبي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالفعل شراكات مع أكثر من 25 جهة تمويلية تشمل قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المؤسسي. وتُسهم هذه الشراكات في تعزيز سهولة الوصول إلى حلول التمويل عبر مختلف القطاعات، بما يدعم أهداف التحول الرقمي الشامل لدولة الإمارات.

ويمكن للراغبين في الحصول على تمويل عقاري تقديم طلب رقمي واحد عبر منصة "يوبي للرهن العقاري" للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد ضمن البنوك التجارية، والإسلامية، والخاصة، والرقمية. وتوظف المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتصنيف المستندات، والتحقق من صحة المعلومات، وتقييم معايير الأهلية، مما يُمكّن الجهات الْمُقْرِضَة من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وتعمل المنصة من خلال محرّك ذكي لقواعد الأعمال يقوم بمواءمة كل متقدّم مع الجهة التمويلية الأنسب، ما يُساعد على تجنّب الأخطاء المكلفة الناتجة عن التوجّه إلى جهة تمويلية غير مناسبة واضطرار المتعامل إلى إعادة تقديم الطلب من البداية. كما تتيح خاصية تتبّع الطلبات الفورية للمستخدمين الاطلاع على حالة طلبهم في كل مرحلة من مراحل المعاملة.

وبالنسبة للراغبين في الحصول على تمويل عقاري، تُصبح التجربة أبسط، وأكثر شفافية، وفعالية بشكل ملحوظ. أما بالنسبة للجهات الْمُقْرِضَة، فتعزز المنصة كفاءة العمليات من خلال تقليل الطلبات غير القابلة للتحويل، وتحسين الاستفادة من قدرات المعالجة المتاحة. وبالتالي، تسهم "يوبي للرهن العقاري" في بناء منظومة تمويل عقاري أكثر توازناً وإنتاجية لكلا الطرفين في السوق.

وبهذه المناسبة، فقد أشار السيد سيفاكومار راجاكانو، الرئيس التنفيذي للأعمال في "يوبي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا":"يُشكّل إطلاق "يوبي للرهن العقاري في دولة الإمارات لحظة فارقة في مسيرتنا. فامتلاك منزل يُعد من أهم القرارات المالية التي يتخذها الأفراد في حياتهم، وهدفنا هو تبسيط هذه الرحلة وجعلها أكثر شفافية قدر الإمكان. نحن نؤمن بأن من حق كل من يسعى للحصول على تمويل عقاري أن يحظى بإمكانية الوصول إلى أبرز الجهات الْمُقْرِضَة، وأن يشعر بالدعم الكامل منذ اللحظة الأولى وحتى صدور الموافقة النهائية. وتجسّد منصة "يوبي للرهن العقاري" التزامنا الراسخ بتعزيز الشمول المالي، كما تبرهن على الدور الحيوي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً وثقة".

ويشكّل دخول "يوبي" إلى قطاع الرهن العقاري امتداداً لحضورها الراسخ في دولة الإمارات، حيث تواصل تمكين المؤسسات المالية والشركات من تحسين تجاربها عبر دورة حياة الديون والعملاء. فمنذ تأسيسها عام 2020 على يد الرئيس التنفيذي غوراف كومار، ساهمت المنصة في دعم ديون تتجاوز قيمتها الإجمالية 36 مليار دولار أمريكي، وقدّمت خدماتها لأكثر من 17,000 مؤسسة و6,200 جهة إقراض على مستوى العالم. وتُقدّر القيمة السوقية للشركة بـ 1.5 مليار دولار أمريكي، وتحظى بدعم نخبة من أبرز المستثمرين العالميين، بما في ذلك Peak XV، و Lightspeed، و Lightrock، و TVS Capital، و B Capital Group، و Dragoneer Investment Group، وInsight Partners ، حيث يعكس دعمهم الثقة القوية برؤية "يوبي" الرامية إلى تطوير أسواق الدين وتوسيع نطاق الوصول العادل إلى رأس المال.

وحصلت "يوبي" مؤخراً على جائزة "شركة التكنولوجيا المالية الناشئة للعام" ضمن فعاليات مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي 2025، في إنجاز يسلّط الضوء على ريادتها وابتكاراتها المتواصلة ضمن مشهد التكنولوجيا المالية العالمي. ويُعزز إطلاق "يوبي للرهن العقاري" في دولة الإمارات هذا المسار، بما يؤكد على التزام الشركة بتبسيط وتحديث منظومة الإقراض، وتقديم تجربة أكثر كفاءة وشفافية لكل من الأفراد والمؤسسات المالية.

ويمكن للراغبين في الحصول على تمويل عقاري بدء رحلتهم الرقمية من خلال زيارة الرابط https://mortgage.go-yubi.ae/، وتعبئة بياناتهم للتواصل، ليحصلوا على دعم مخصص من فريق "يوبي" في كل خطوة من خطوات العملية.

حول مجموعة "يوبي":

تُعد "يوبي" الشركة التكنولوجية الوحيدة في العالم المتخصصة في إدارة دورة حياة الدين بالكامل من البداية إلى النهاية. تأسست في عام 2020 على يد الرئيس التنفيذي غوراف كومار، وتوفّر بنية تحتية موحّدة تُسهّل عمليات إنشاء التمويل، وتقييم المخاطر، والتحصيل، وذلك من خلال منصات ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة (AI/ML).

وبدعم من نخبة من كبار المستثمرين العالميين، من بينهم "بيك إكس في"، و"لايت سبيد"، و"إنسايت بارتنرز"، نجحت شركة "يوبي" في تسهيل عمليات تمويل ديون تجاوزت قيمتها 36 مليار دولار أمريكي، مُقدِّمة خدماتها لأكثر من 17,000 شركة و6,200 مستثمر ومُقرض، مع خفض تكاليف التحصيل بنسبة وصلت إلى 57 %. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أقامت "يوبي" شراكات استراتيجية مع أكثر من 25 جهة تمويل، تشمل قطاعات التمويل العقاري، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المؤسسي. وضمن رسالتها الهادفة إلى إتاحة الوصول العادل إلى الائتمان، تسعى "يوبي" إلى إعادة تشكيل مشهد التمويل العالمي عبر بناء منظومة مالية أكثر شمولية وشفافية.

-انتهى-

#بياناتشركات