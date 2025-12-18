أعلنت مجموعة "هيما" عن تقاعد بيتر سيبر في 31 ديسمبر 2025 بعد مسيرة مهنية امتدت اثني عشر عاماً مع المجموعة، على أن يواصل دعم الشركة بصفته مستشاراً.

وقدّم سيبر إسهاماتٍ بارزة خلال فترة عمله في "هيما"، كان لها أثرٌ واضح في تعزيز نجاح المجموعة. وبصفته خبيراً في مجال السلامة الوظيفية، اضطلع سيبر بدورٍ محوري في توسيع محفظة حلول "هيما" ودفع مسيرة التحول الرقمي للسلامة الوظيفية تحت شعار "#السلامة_في_عصر_الرقمنة" (#safetygoesdigital)، من خلال تقديم حلولٍ تُحقق قيمة ملموسة للعملاء. وكان لمشاركته طويلة الأمد في لجان المعايير القياسية الدولية دورٌ بارز في تطوير السلامة الوظيفية وأمن التكنولوجيا التشغيلية عالمياً.

وتولّى سيبر مؤخراً قيادة قطاع التسويق الاستراتيجي، بعد أن شغل سابقاً مناصب قيادية شملت الإشراف على المبيعات الدولية، والمعايير والمواصفات، ومنطقة الصين. ويُعدّ تأسيس حضور مجموعة "هيما" في السوق الصينية وتوسيع أنشطتها التشغيلية محلياً من أبرز إنجازاته.

وقال يورغ دي لا موت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيما": "نجح بيتر سيبر في دفع مسيرة رقمنة السلامة الوظيفية نحو آفاقٍ جديدة على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل روحه الإبداعية وثراء أفكاره. ويُعد تفانيه في تأسيس «هيما الصين» وبناء الشراكات الاستراتيجية على امتداد المنطقة من أبرزه إنجازاته الجديرة بالإشادة والتقدير."

وفي إطار خطة التعاقب الوظيفي المعتمدة في الشركة، سيتولى سيرغي أرنت مسؤولية الإشراف على مركز حلول العملاء، الذي يضم التطبيقات، و"أكاديمية هيما"، و"هيما للاستشارات"، إلى جانب قسم إدارة الحلول المستحدث لأنظمة التحكم في التوربينات والآلات الدوارة، ورقمنة دورة حياة السلامة، وأنظمة كشف التسرُّب في خطوط الأنابيب. فيما سيتولى إيفو هانسباخ مسؤولية أنشطة مجموعة "هيما" في مجال المعايير والمواصفات، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس لإدارة المنتجات.

ومن خلال هذا الهيكل التنظيمي الجديد، تعزز مجموعة "هيما" مكانتها كشريكٍ مستقل في مجال التكنولوجيا والحلول المُبتَكَرة، وترسخ ريادتها في رقمنة السلامة الوظيفية. وتتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى بيتر سيبر على سنوات عطائه وإسهاماته القيّمة، متمنية له التوفيق والنجاح في مساعيه المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات