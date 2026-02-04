دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة مستشفيات الإمارات، المزود الرائد للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع تعاون استراتيجي مع مستشفى جامعة نيس في فرنسا، المؤسسة الأكاديمية الأوروبية المرموقة والمتخصصة في الرعاية الصحية والبحث الطبي المتقدم. ويُعد هذا التعاون خطوة نوعية في إطار إلتزام مجموعة مستشفيات الإمارات بتعزيز التميز السريري، وتطوير التعليم الطبي، ودعم البحث العلمي على مستوى المنطقة بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدّمة للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة.

ويهدف هذا التعاون إلى توسيع آفاق تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون السريري، وتدريب الأطباء، وبناء شراكات أكاديمية، بالاستفادة من الخبرات العالمية التي يتمتع بها مستشفى جامعة نيس في مجالات الرعاية التخصصية والبحث والابتكار الطبي، إلى جانب الحضور السريري القوي لمجموعة مستشفيات الإمارات ومنظومتها الصحية المتنامية في الدولة.

وفي هذه المناسبة، قال كريستيان شوماخر، ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مستشفيات الإمارات: "يمثل هذا التعاون مع مستشفى نيس الجامعي محطة مهمة في مسيرة مجموعة مستشفيات الإمارات الرامية إلى الارتقاء المستمر بالمعايير السريرية وتعزيز قدراتنا الأكاديمية والطبية. ومن خلال شراكتنا مع مستشفى جامعي أوروبي رائد، نسعى إلى دعم نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الطبية، وتحقيق نتائج أفضل لمرضانا".

من جانبه، أكد السيد بروسينجيت بهاتاتشاريا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة مستشفيات الإمارات: "تعكس هذه الشراكة التزام المجموعة الراسخ بتحسين نتائج الرعاية الصحية عبر التعاون مع مراكز تميز عالمية، وجلب الخبرات السريرية الدولية إلى المرضى في دولة الإمارات. كما تنسجم مع استراتيجيتنا الأوسع لتوسيع الشراكات الدولية، وتعزيز الخدمات التخصصية، وترسيخ مكانة المجموعة كمنصة رائدة للرعاية الصحية المتقدمة والتعليم والبحث في المنطقة".

بدوره، قال السيد رودولف بورّيه، الرئيس التنفيذي لمستشفى جامعة نيس: "يسعدنا التعاون مع مجموعة مستشفيات الإمارات، إذ يفتح هذا التعاون آفاقاً واسعة للتكامل السريري والأكاديمي، ويعزز جسور التعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط".

وشهد حفل توقيع الاتفاقية حضور الدكتورة لطيفة السادة، رئيس قسم الشؤون القنصلية وشؤون المواطنين ، التي أشادت بأهمية هذا التعاون بين المؤسسات الصحية في دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدةً أنها خطوة مهمة لتعزيز أطر التعاون المشترك، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم قوي من سعادة فهد سعيد محمد عبد الله الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية.

كما حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم هيرفيه كايل، عضو المجلس البلدي ومفوّض الشؤون الرقمية وتبسيط إجراءات المتعاملين ونائب رئيس المجلس الإشرافي لمستشفى جامعة نيس، وكريستيان أميال، نائبة عمدة مدينة نيس والمفوّضة بالعلاقات الدولية، وجوهانا ليرفل، مستشارة الشؤون الصحية لمنطقة الشرق الأوسط والمقيمة في السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب نخبة من القيادات الأكاديمية والطبية في كلية الطب التابعة لمستشفى جامعة نيس.

