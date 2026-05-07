أبوظبي: توسّع مجموعة مزارع العين، الرائدة على المستوى الوطني في قطاع الأغذية بدولة الإمارات، و"بروج"، شركة البتروكيماويات الرائدة والمزودة لحلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، نطاق شراكتهما الاستراتيجية بهدف زيادة إمدادات الحلول المنتجة محلياً، والمستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف الداخلية ضمن المجموعة ككل.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين على هامش أعمال معرض ومؤتمر "اصنع في الإمارات 2026"، حيث ستورّد بموجبها "بروج" ما يقارب 3,500 طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة سنوياً، لدعم تصنيع الأغطية والعبوات عالية الجودة لدى مجموعة مزارع العين، إلى جانب تقديمها دعماً فنياً لتوسع المجموعة المرتقب على مستوى إنجاز كامل عمليات القولبة بالنفخ. وتمثل الاتفاقية زيادة بنسبة 600% عن حجم المواد الذي تحصل عليها المجموعة حالياً من "بروج"، في خطوة لدعم عمليات التعبئة والتغليف في منتجات الألبان والعصائر.

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "نعتبر تأمين مصادر إمداد محلية عاملاً أساسياً في أسلوب عملنا. وتعكس شراكتنا مع "بروج" التزامنا بالعمل مع الشركات الإماراتية لدعم القدرات الوطنية. ويتيح تعاوننا الموسع تعزيز سلسلة الإمداد المحلية التي تدعم منتجاتنا، بما يعزز برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات ويدعم رؤيتها الطموحة لإنتاج المزيد من احتياجاتها محلياً، بما يسهم في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني".

وتنطلق الاتفاقية استكمالاً لعلاقة التوريد الوثيقة القائمة بين الطرفين، وتوطّد الالتزام المشترك بتنمية القدرات الصناعية في إمارة أبوظبي، عبر توريد مواد تعبئة وتغليف أساسية تدعم الإنتاج المحلي للأغذية والمشروبات.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تفخر "بروج" بدعم منتجي الأغذية الرائدين في دولة الإمارات بحلول مصنعة محلياً دعماً لخطط نموهم المستدام بكفاءة. وتبرز شراكتنا أهمية التعاون الصناعي داخل الدولة والدور الحيوي للإمداد المحلي لتعزيز الأمن الغذائي وبناء اقتصاد وطني مستدام وأكثر مرونة".

ويدعم تعاون مجموعة مزارع العين مع "بروج" استراتيجية أوسع للمجموعة للتكامل التشغيلي ضمن مجال التعبئة والتغليف، انطلقت من افتتاحها مصنع العبوات البلاستيكية عام 2018، ومن ثم إطلاق مصنعها للقوالب الأولية والأغطية عام 2023 لضمان أعلى معايير الجودة والتكلفة وتأمين الإمدادات. وتتقدم المجموعة الآن في إنتاج عبوات البولي إيثيلين عالي الكثافة داخلياً، إلى جانب اعتمادها أنظمة روبوتية جديدة للتحميل على المنصات في مصنع المعالجة فائقة الحرارة لتقليل الاعتماد على العمل اليدوي وتحسين دقة العمليات.

وعن طريق هذا التعاون الموسع، تواصل مجموعة مزارع العين بناء عملية تشغيلية وإنتاجية متكاملة في دولة الإمارات، بدءاً من الغذاء الذي تنتجه ووصولاً إلى مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في تعبئته.. وتدعم الشراكة كذلك الاستراتيجية الصناعية الأشمل لدولة الإمارات ضمن إطار "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، إذ يعطي كلاهما الأولوية للتصنيع المحلي ومرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

