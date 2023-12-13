افتتحت مجموعة فنادق راديسون وجهتها الجديدة، فندق راديسون بلو، عمان جاليريا مول، وهو فندق معاصر جديد يقع في قلب العاصمة الأردنية الصاخبة. تعد هذه الإضافة الجديدة بتقديم تجربة لا مثيل لها للمسافرين بغرض العمل والترفيه في عمان.

يقع الفندق داخل جاليريا مول، أحد أرقى مراكز التسوق في عمان، ويضم 178 غرفة وجناحًا عصريًا. يمزج تصميم الفندق بسلاسة بين جماليات عصرية بألوان محايدة مع لمسات أردنية أصيلة، مما يخلق أجواءً فريدة وأنيقة.

يوفر الموقع المتميز للفندق سهولة الوصول إلى أفضل أماكن تناول الطعام مثل قرية الصويفية وشارع الوكالات، بالإضافة إلى كونه بوابة لاستكشاف ثقافة الأردن وتراثها النابضين بالحياة، بالإضافة إلى كنوز تاريخية مثل قلعة عمان ومتحف الأردن. يقع الفندق على بعد 30 كيلومتر تقريبًا من مطار الملكة علياء الدولي، وهو أيضًا مثالي كقاعدة أعمال نظرًا لقربه من منطقة الملك حسين للأعمال.

قال مروان شنارة مدير عام فندق راديسون بلو، عمان جاليريا مول "يسعدنا أن نرحب بالضيوف في فندقنا الحديث في قلب عمان. يقدم فندقنا مزيجًا مثاليًا من الراحة والأناقة، وهو مصمم خصيصًا لتوفير تجربة لا تُنسى لكل من المسافرين بغرض الترفيه والعمل."

يقدم الفندق مجموعة كبيرة من تجارب الطهي. يمكن للضيوف بدء يومهم بوجبة إفطار شهية تشمل مجموعة متنوعة من الخيارات الصحية بالإضافة إلى المأكولات الكلاسيكية المفضلة. مطعم لأوليفير، وهو مطعم الفندق الذي يقدم وجبات طوال اليوم، يضم قائمة واسعة من الأطباق المحضرة بمكونات طازجة محلية المصدر. يمكن الاستمتاع بهذه الأطباق داخل المطعم وعلى التراس الخارجي، مما يوفر تجربة طعام متنوعة. لقضاء وقت أكثر حميمية، يُعد Jade، بار الردهة الموجود في الموقع، المكان المثالي للاستمتاع بمشروبات تم إعدادها بخبرة. بعد يوم من المغامرات الممتعة لاستكشاف معالم سياحية مثل صحراء وادي رم أو البتراء، يمكن للضيوف الاسترخاء في مسبح الفندق وغرفة البخار.

ويضيف تيم كوردون، المدير التنفيذي في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، "يمثل افتتاح فندق راديسون بلو، عمان جاليريا مول علامة فارقة بالنسبة لنا في الأردن والعودة إلى البلاد. يجسد هذا الفندق التزامنا بتقديم خدمة استثنائية وإقامة فريدة من نوعها في واحدة من أكثر مدن الشرق الأوسط ديناميكية."

تبقى سلامة وأمن النزلاء وأعضاء الفريق أولوية قصوى لمجموعة فنادق راديسون. تخضع جميع الفنادق عبر حافظة المجموعة لمتطلبات السلامة والأمان، مما يضمن أننا نهتم دائمًا بالأشخاص والمنشآت. كجزء من التزامها المستمر بأعلى معايير السلامة والأمان تهدف هذه المنشأة إلى الحصول على شهادة الفنادق الآمنة خلال الأشهر الأولى بعد الافتتاح.

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جهات الاتصال الإعلامية

Caroline Jonsson

المدير الإقليمي للعلاقات العامة والاتصالات، مجموعة فنادق راديسون

caroline.jonsson@radissonhotels.com

مجموعة فنادق راديسون

وتدير مجموعة فنادق راديسون، وهي مجموعة فنادق عالمية، أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) بأكثر من 1,250 فندق قيد التشغيل وفي طور التطوير في أكثر من 90 دولة. تتوسع مجموعة الفنادق الدولية بسرعة فِي ظل وجود خطة لتنمية المجموعة بشكل كبير. تصوغ العلامة وعدھا في عبارة "كل لحظة مهمة"، مع میثاق للخدمة بتوقیع "نعم أستطیع!".

تتألف مجموعة العلامات التجارية لفنادق راديسون من راديسون كوليكشن، وراديسون بلو، وراديسون، وراديسون رِد، وراديسون إندفيديوالز، وبارك بلازا وبارك إن باي راديسون، وكانتري إن آند سويتس باي راديسون، وبرايزوتل، وجميعها تحت مظلة تجارية واحدة لعلامة فنادق راديسون التجارية.

Radisson Rewards هو برنامج ولاء خاص بمجموعة فنادق راديسون يوفّر تجربة راقية تجعل كل لحظة مهمّة. وبصفته البرنامج الأكثر سلاسة فِي هذا القطاع، يتمتع الأعضاء بمزايا استثنائية ويمكنهم الاستفادة من هذه المزايا من اليوم الأول عبر مجموعة واسعة من الفنادق فِي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

Radisson Meetings يوفر حلولاً مخصصة لأي حدث أو اجتماع، بما فِي ذلك الحلول المختلطة التي تضع النزلاء واحتياجاتهم فِي صميم عرضها. يقوم برنامج Radisson Meetings على ثلاثة التزامات خدمة قوية، وهي: تقديم خدمة شخصية ومهنية لا تُنسى، مع الوفاء بالأسس الرائعة ومعادلة الأثر الكربوني بامتياز بنسبة 100%.

في مجموعة فنادق راديسون، نهتم بالأشخاص والمجتمعات والكوكب ونهدف إلى أن تكون Net Zero بحلول عام 2050 استنادًا إلى الأهداف العلمية المعتمدة على المدى القريب. ومن خلال حلول فريدة مثل اجتماعات Radisson Meetings المحايدة للكربون بنسبة 100%، نجعل الإقامة الفندقية المستدامة سهلة. تم التحقق من جميع فنادقنا وفقًا لـ Hotel Sustainability Basics لتسهيل خيارات السفر المستدامة.

تظل صحة وسلامة النزلاء وأعضاء الفريق على رأس أولويات مجموعة فنادق راديسون. تخضع جميع الفنادق عبر حافظة المجموعة لمتطلبات الصحة والسلامة، مما يضمن أننا نهتم دائمًا بضيوفنا وأعضاء فريقنا.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الشركة. أو تواصل مع فنادق راديسون على:

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نبذة عن راديسون بلو

راديسون بلو هي علامة تجارية فندقية راقية، توفر الخدمة ذات الطابع الشخصي الإيجابي في مساحات أنيقة. تتميز فنادق راديسون بلو بالاهتمام بأدق التفاصيل، واتباع فلسفة الخدمة "نعم أستطيع!"، وقد تم تصميمها لإحداث فرق كبير، ولإلهام تجارب لا تُنسى مع كل إقامة. وبفضل الخدمة الشخصية واللمسات المحلية المميزة، تتحول كل إقامة في فندق راديسون بلو إلى تجربة حقيقية وهادفة لا تُنسى. يمكن العثور على فنادق راديسون بلو في المدن الكبرى والمطارات الرئيسية ووجهات المتعة والترفيه. ويستطيع الضيوف وشركاء الأعمال المحترفين تحسين تجربتهم مع راديسون بلو من خلال المشاركة فِي برنامج Radisson Rewards، وهو برنامج ولاء دولي يوفر مزايا ومكافآت استثنائية.

يمثل راديسون بلو جزءًا من مجموعة علامات راديسون التجارية, التي تضم أيضًا راديسون كوليكشن، وراديسون وكذلك راديسون رِد، وراديسون إندفيديوالز، وبارك بلازا وبارك إن باي راديسون، وكانتري إن آند سويتس باي راديسون وبرايزوتل، وجميعها تحت مظلة تجارية واحدة لعلامة فنادق راديسون التجارية.

‏‫لإجراء الحجوزات وللحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب. أو تواصل مع راديسون بلو على:

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