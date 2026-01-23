دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "سي القابضة"، المتخصصة في تصميم وتطوير مُدن المستقبل المستدامة، عن انضمام "ماي ماسك" الكاتبة والمؤثرة العالمية في مجالات الصحة ونمط الحياة المستدام، لتكون صوتاً عالمياً لعلامة المدينة المستدامة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز مفاهيم الرفاه، والصحة، ونموذج المدن المُصممة لتعزيز جودة حياة السُكان.

وتُعد ماي ماسك إحدى الشخصيات العالمية الملهمة، تستند رؤيتها إلى خبرة حياتية حقيقية، شكّلتها سنوات من العمل والتجارب، وفهم عميق لمعنى العيش المتوازن ورفاه الأفراد والمجتمعات. ويعكس اختيارها كـ "الصوت العالمي للمدينة المستدامة" انسجاماً مع التزام العلامة بتعزيز الاستدامة كأسلوب حياة متكامل، يضع الإنسان والمجتمع وجودة الحياة طويلة الأمد في صميم التخطيط والتطوير العمراني.

وكانت ماي ماسك قد زارت المدينة المستدامة في دبي العام الماضي، حيث اطلعت على نهجها المتكامل في الحياة الحضرية المستدامة، وشاهدت عن قرب كيف ينعكس التصميم المسؤول بيئياً على حياة السكان اليومية. وقد شكّلت تلك الزيارة محطة أساسية أسهمت في بناء توافق مشترك، تطوّر لاحقاً إلى هذا التعاون، بعد تفاعلها المباشر مع المجتمع وزياراتها لعدد من المرافق الرئيسية، بما في ذلك "سي إنستيتيوت" وقرية سند، مما منحها رؤية واضحة وفهما عميقاً حول النهج الشمولي للمدينة الذي يضع الإنسان في صميم عملية التطوير.

ومن خلال دورها كـ«الصوت العالمي للمدينة المستدامة» ستسهم ماي ماسك في إثراء الحوارات حول دور المدن في دعم أنماط حياة صحية ومتوازنة عبر مختلف الأجيال، من خلال تسليط الضوء على الأفكار والنماذج الواقعية العملية التي تُظهر كيف يمكن للتصميم الواعي والتخطيط المستدام أن ينعكسا إيجاباً على جودة الحياة اليومية.

وقالت ماي ماسك: " خلال زيارتي للمدينة المستدامة، لمست بوضوح القيم الإنسانية والبيئية التي تقوم عليها. ففي كل زاوية منها تنعكس رؤية تضع رفاه الإنسان في المقدمة، ويعكس تصميم المدينة أسلوب حياة متوازن وصحي، يوفّر أعلى مستويات الراحة وجودة المعيشة لسكانها من مختلف الأعمار، في انسجام تام مع الطبيعة، بما يمنحنا الثقة والإلهام لنعيش بشكل أفضل."

وتم تطوير المدينة المستدامة كنموذج لمدن ومجتمعات المستقبل، حيث تجمع بين المسؤولية البيئية والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، موفّرةً مزيجاً متكاملاً من الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والتنقل المستدام، ومبادئ الاقتصاد الدائري، إلى جانب الطبيعة والتنوع البيولوجي، والشمولية، والترابط الإنساني. ويعزز تعاون المدينة مع ماي ماسك الرؤية العالمية للعلامة والالتزام بأن التأثير الحقيقي يُبنى على نتائج قابلة للقياس، وخلق قيمة طويلة الأمد، وتصميم يضع الإنسان في قلب التجربة.

وقال فارس سعيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة"، المطورة لعلامة المدينة المستدامة: "تُعدّ ماي ماسك شخصية عالمية ملهمة، تجمع بين حكمةٍ نابعة من تجربة حياتية ثرية، ووضوحٍ في الرؤية، وحضورٍ إنساني صادق، ما رسّخ مكانتها كرمز لأسلوب حياة واعٍ يقوم على الصحة والتوازن والاستمرارية. ويعكس ذلك قناعتنا بأن الاستدامة الحقيقية تنطلق من الإنسان، وتُقاس بالأثر الملموس الذي تُحدثه في جودة الحياة اليومية. ونحن على ثقة بأن صوت ماي ماسك سيُثري الحراك العالمي الساعي إلى تحقيق تناغم أعمق بين الإنسان وبيئته."

وطوّرت مجموعة "سي القابضة" نموذج المدينة المستدامة، الحائزة على جائزة "أسعد مجتمع" لثلاث سنوات متتالية، لتصبح نموذجاً قابلًا للتوسع في مجال التطوير الحضري المستدام، مع مشاريع قيد التنفيذ والتشغيل في المنطقة، بما في ذلك الشارقة وأبوظبي وسلطنة عُمان. وتواصل المجموعة توسيع نموذج المدينة المستدامة إلى أسواق جديدة، مع التزامها الدائم بالابتكار في تصميم مجتمعات متكاملة ترتكز على الإنسان، تجمع بين الأداء البيئي، والشمول الاجتماعي، والمرونة الاقتصادية، بما يسهم في خلق أثر إيجابي ومستدام يمتد عبر الأجيال

-انتهى-

