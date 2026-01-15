دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوةٍ استراتيجيّةٍ مهمّةٍ تُعزز حضورها الإقليمي، أعلنت مجموعة سوليكو؛ الاسم الرائد والموثوق في صناعة المواد الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق منشأتها الصّناعية المتطوّرة سوفود، والمجهّزة بأحدث الآلات والمُعدات الإنتاجية، باستثمارٍ ضخمٍ يصل إلى 130 مليون درهم إماراتي (35.4 مليون دولار)، في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي جافزا. وسيشكّل هذا المركز منصةً للابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنشأة دولية للتصنيع . ويعكس هذا المشروع أيضاً حجم الثقة التي توليها مجموعة سوليكو للسوق الإماراتي، مما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمنصةٍ عالميةٍ للصناعات الغذائية عالية الجودة التي تلبّي معايير التصدير الدولية.

تتميّز المنشأة الجديدة بتجهيزها بأحدث التقنيات الأوروبية المتطورة، وبطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 40 طناً يومياً؛ مما يسهم في تعزيز مرونة قطاع تصنيع الأغذية في دولة الإمارات، في ظلّ تنامي الطلب الاستهلاكي. وتمتد منشأة سوفود على مساحة قدرها 5,000 متر مربع، ويتميّز المصنع بتصميمٍ معماريّ مرن، يتيح للمجموعة التوسع السريع في فئاتٍ غذائيةٍ جديدة بكفاءة عالية، مع تقليل فترات التوقف التشغيلي إلى الحد الأدنى.

وقال السّيد غلام علي سليماني، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سوليكو: "لقد نجحت دولة الإمارات في بناء أحد أكثر النظم حيويةً عالمياً في مجال تصنيع الأغذية والتنويع الاقتصادي. وإنّ هذا الاستثمار يتيح لنا تعميق حضورنا الإقليمي، ونقل خبراتنا إلى دولة الإمارات، وبناء قدراتٍ تصنيعية من شأنها دعم الأمن الغذائي لسنوات قادمة. كما يعكس هذا المشروع القيم التي أسست عليها عائلتي هذه الشركة قبل ما يزيد عن نصف قرن".

وبصفتها السبّاقة في إنشاء أول مصنع لمنتجات الألبان في آسيا الوسطى؛ تسعى مجموعة سوليكو إلى تسخير خبراتها الابتكارية وقدراتها التصنيعية المتقدمة في دولة الإمارات، بما يضمن تنفيذ المشروع محلياً ويدعم خطط توسّعه المستقبلية. كما سيتم تطوير المنشأة وتشغيلها بشكل أساسي في داخل الإمارات، إسهاماً في دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية وتعزيز كفاءة التصنيع المحلي.

ويمثّل هذا الاستثمار ركيزة استراتيجية لترسيخ منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، عبر إحداث تحوّل نوعي في سلاسل التوريد من النماذج التجارية التقليدية إلى بنية تحتية تصنيعية ذات قيمة مضافة. وبفضل رؤيته القائمة على قابلية التوسع؛ يمتلك المشروع إمكانات واعدة لزيادة قيمته الاستثمارية الإجمالية بنحو ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مستواها الأولي، وبما يتماشى مع وتيرة توسع العمليات التشغيلية.

وستركز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج اللحوم والبروتينات تحت اسم "بيمينا"؛ العلامة الرائدة لمجموعة سوليكو، مما يتيح توزيعاً واسع النطاق في الأسواق الخليجية والعالمية. وفي المراحل اللاحقة، ستتوسع منشأة سوفود لتشمل فئاتٍ إضافية تضمّ إنتاج الأجبان، ومشتقات الألبان، والخلطات الجاهزة، والصلصات، بالإضافة إلى حلول التعبئة والتغليف المشترك المخصصة للفنادق وشركات الطيران وقطاع الخدمات الغذائية. وقد وقع الاختيار على هذه المنتجات لانسجامها الاستراتيجي مع الثقافة الغذائية في المنطقة، والفرص الكبيرة للتصنيع المحلي، فضلاً عن أهميتها في فتح أسواق للتصدير.

كما ستعمل منشأة سوفود كمركزٍ إقليميّ للابتكار لمجموعة سوليكو، يُعنى بتطوير منتجاتٍ مُصمّمة خصيصاً لتلبية الأذواق في الشرق الأوسط، وتسريع سلاسل التوريد، ودعم نقل المعرفة وبناء المهارات المحلية.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تواصل جافزا استقطاب الشركات المصنّعة الراغبة في التوسع إقليمياً والتصدير إلى العالم. وإنّ قرار مجموعة سوليكو بضخ أكبر استثماراتها في دولة الإمارات هنا في جافزا، يعكس قوة المنظومة الصناعية في دبي. ونتطلع لرؤية هذا المشروع كمساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل نوعية، ودعم طموح دولة الإمارات في بناء قطاع تصنيع تنافسي وذو قيمة مضافة."

وتتبنى المنشأة نهجاً مستداماً في كافّة مفاصلها، من خلال اعتمادها تقنياتٍ متطوّرةً تكفل ترشيد استهلاك موارد الطاقة والمياه، والحدّ من المخلّفات الصناعية. وتتوج هذه الجهود بحصولها على نخبة من الاعتمادات العالمية والمحلية، أبرزها شهادات (ISO 22000)، و(HACCP)، وشهادة "حلال"، بالإضافة إلى تصنيف الفئة (أ) المرموق من بلدية دبي، مما يضمن أعلى مستويات السّلامة والجودة.

في سياقٍ متّصل، يُتيحُ موقع المجموعة الاستراتيجي ضمن منظومة "دي بي ورلد" في جبل علي، وصولاً مباشراً إلى أبرز ممرات التجارة والخدمات اللوجستية العالمية؛ مما يتيح لمجموعة سوليكو الوصول إلى أكثر من ثلاث مليارات مستهلك في الأسواق المجاورة. كما يسهم هذا الموقع في تحقيق أهداف حملة "اصنع في الإمارات"، والرّامية إلى تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، عبر تحويل الإمارات العربية المتحدة إلى مركزٍ صناعيّ رائدٍ، يلبّي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

حول سوفود:

تأسست شركة سوفود (SoFood FZCO) في عام 2021 من قبل مجموعة سوليكو، وهي شركة لتصنيع المواد الغذائية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل من المنطقة الحرة لجبل علي جافزا في دبي. وتجمع الشركة بين الهندسة الأوروبية وخبرة مجموعة سوليكو العريقة التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، لتدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة للأمن الغذائي؛ من خلال إنتاجٍ مستدامٍ وعالي الجودة، يخدّم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وتُدير مجموعة سوليكو، التي تتجاوز مبيعاتها السنوية المليار دولار، 16 مصنعاً، وتوظّف أكثر من 25,000 شخص في مختلف أسواق المنطقة. ويأتي تأسيس منشأة سوفود ليعزز قدرات المجموعة في مجالات التوريد والتصنيع والتصدير، مكرساً مكانة دبي كقاعدةٍ دولية، ومركزٍ لانطلاق خطط التوسّع والنمو المستقبلي للمجموعة.

حول مجموعة سوليكو:

انطلقت مجموعة سوليكو في عام 1971 لتصبح اليوم قوةً صناعيةً رائدةً في مجال الأغذية، بـ 16 مصنعاً وشبكة موظفين تزيد عن 25 ألف شخص في دول مختلفة. وتفتخر المجموعة، التي تتخطى إيراداتها السنوية مليار دولار، بامتلاكها علاماتٍ تجاريةٍ رائدةٍ عالمياً؛ منها "كاله" و"كاله برو" و"ماجان" و"بيمينا" و"شمس" و"سوربون" و"كوشين". وتلتزم مجموعة سوليكو بإنتاج أغذيةٍ صحيةٍ عالية الجودة، تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين على تنوّع أذواقهم، والربط ما بين الثقافات العالمية عبر جودة الغذاء.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرّاً لأكثر من 12,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 160ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتضم مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تُمثل "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 40 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم.

وتُعد "جافزا" شريكاً رئيسياً في تمكين الأعمال، حيث تتيح لمتعامليها وصولاً سهلاً وفعالاً إلى فرص واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات وحوافز عالية الجودة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة.

