دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "سالاد ستوب!"، التي انطلقت من سنغافورة والمتخصصة في قطاع المطاعم الصحية السريعة من فئة فاست كاجوال، عن شراكة استراتيجية مع "مجموعة محمد حارب العتيبة"، جرى بموجبها تعيين المجموعة الاستثمارية الإماراتية الشريك الرئيسي للعلامة في دولة الإمارات. وتمثل هذه الشراكة الدخول الرسمي لـ"سالاد ستوب!" إلى الشرق الأوسط، على أن تشكل دولة الإمارات بوابة التوسع الإقليمي لها.

ومن المقرر افتتاح أول فرع لـ"سالاد ستوب!" في دولة الإمارات في دبي خلال عام 2026، ليقدّم تشكيلة من الوجبات الطازجة والمغذية بنكهات متنوعة، في سوق يشهد اهتماماً متزايداً بالطعام الصحي.

تأسست "سالاد ستوب!" في سنغافورة، وتطورت لتصبح علامة تجارية معروفة في قطاع الطعام الصحي وتمتلك خبرة تشغيلية دولية تزيد على 16 عاماً. وتتميز العلامة بجودة مكوناتها وبأطباق تُحضر حسب الطلب، إلى جانب تعاونها مع مزارع موثوقة وتقديم نكهات مستوحاة من مطابخ متعددة. كما تعتمد "سالاد ستوب!" على حلول رقمية لتعزيز تجربة الطعام وجعلها أكثر تخصيصاً. ومع شبكة تضم أكثر من 80 فرعاً في أسواق تشمل سنغافورة والفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا وتايلاند، تواصل العلامة توسعها مستفيدة من تنامي الاهتمام العالمي بالغذاء الصحي.

وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية "سالاد ستوب!" للتوسع في أسواق جديدة عبر شراكات محلية طويلة الأمد، مع الحفاظ على هوية العلامة وتحقيق تميّز تشغيلي. وتُعدّ "مجموعة محمد حارب العتيبة" مجموعة إماراتية متعددة الأنشطة، لها حضور في قطاعات تشمل الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول وقطاعات نمط الحياة، كما تتمتع بسجل مثبت في بناء علامات دولية مميزة وتوسيعها وإدارتها على مستوى المنطقة.

وتتولى "مجموعة محمد حارب العتيبة" بموجب هذه الشراكة قيادة خطة دخول "سالاد ستوب!" إلى السوق الإماراتية وتوسعها، بما يشمل تطوير الفروع وتشغيلها ومواءمة التجربة مع متطلبات السوق المحلية. ويركز الإطلاق على تقديم تجربة متسقة للعلامة تراعي تفضيلات المستهلكين في دولة الإمارات، بدعم من أنظمة تشغيلية ورقمية متكاملة تعزز سهولة الوصول وترفع مستوى تفاعل العملاء.

وقال أدريان ديبايييه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالاد ستوب!"، تعليقاً على الشراكة:"يُعد الشرق الأوسط جزءاً أساسياً من خطتنا للنمو العالمي، وتمثل دولة الإمارات نقطة انطلاق طبيعية واستراتيجية للعلامة. وتتيح لنا الشراكة مع "مجموعة محمد حارب العتيبة" الجمع بين خبرتنا التشغيلية الدولية والفهم المعمّق للسوق المحلية، بما يعزز حضورنا طويل الأمد في الإمارات ويرسخ حضور "سالاد ستوب!" كخيار موثوق للطعام الصحي عالي الجودة."

وأضاف يونس بشاري، المدير العام في "مجموعة محمد حارب العتيبة":"يسعدنا التعاون مع مجموعة "سالاد ستوب!" لتقديم العلامة في دولة الإمارات، إذ يشهد الطلب على الطعام الطازج والمغذي والمحضر بعناية نمواً متواصلاً، خصوصاً بين المهنيين وسكان المدن وبيئات الأعمال. وتأتي هذه الشراكة انسجاما مع رؤيتنا طويلة الأمد، لما تتمتع به "سالاد ستوب!" من سمعة عالمية وجودة منتجات ونموذج تشغيلي قابل للتوسع. ونتطلع إلى ترسيخ حضور العلامة في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

ومع تنامي الاهتمام في الشرق الأوسط بخيارات الطعام الصحية والمدروسة، تسعى "سالاد ستوب!" إلى ترسيخ حضورها ضمن قطاع المطاعم الصحية السريعة. ويشكل افتتاح أول فرع لها في دبي الخطوة الأولى في مسار توسع العلامة إقليمياً، مع فرص نمو لاحقة داخل دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.

