الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة التعليم وعدد من الجهات التعليمية الرئيسة، وذلك بهدف تعزيز وإدماج صناعة وتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن منظومتي التعليم العام والجامعي في المملكة.

وستتعاون مجموعة سافي مع وزارة التعليم على إدراج تطوير الألعاب الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية، بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج، والحصول على الاعتماد الرسمي لأكاديمية سافي للألعاب الإلكترونية، إلى جانب تطوير ألعاب تعليمية على منصة مدرستي، ودعم تنمية المواهب الوطنية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ومسار واعد، بما يشمل المنح الدراسية، والبرامج التدريبية، ودعم ريادة الأعمال.

وضمن مذكرة التفاهم، ستدعم مجموعة سافي أيضاً المسابقة الوطنية "التعلّم عبر اللعب" لتطوير الألعاب الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، والتي تهدف إلى تحفيز اهتمام الطلبة بصناعة الألعاب ورفع مستوى الوعي بالمسارات المهنية في قطاع الألعاب. وقد انطلقت المسابقة بالفعل، وشهدت مشاركة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من المدارس الثانوية في مختلف مناطق المملكة، أثمرت عن تطوير وتقديم نحو 155 ألف فكرة ومشروع ألعاب.

كما وقّعت مجموعة سافي شراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، تركز على تطوير قدرات المعلمين، وتصميم مسارات تدريبية معتمدة في مجالات مرتبطة بالألعاب، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وملتقيات ومنتديات وفعاليات متخصصة تُعنى بأساليب التعليم والتعلّم المبتكرة القائمة على الألعاب.

وفي السياق ذاته، ستتعاون مجموعة سافي مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، الرائدة وطنياً في تطوير الأنظمة والمنصات التعليمية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توظيف تقنيات الألعاب والمحاكاة في تطوير محتوى تعليمي تفاعلي، وحلول التعليم الرقمي، ومحتوى تعليمي متخصص يدعم تجربة التعلّم الحديثة.

وتتوافق شراكات مجموعة سافي مع كلٍ من وزارة التعليم، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز مسار مستدام لتنمية المواهب المستقبلية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

