دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كوجنيزانت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CTSH)، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع مجموعة داماك التي تضم محفظة متنوعة من الشركات التي تنشط في عدد من القطاعات تشمل التطوير العقاري، ومراكز البيانات، والتجزئة والأزياء، والضيافة، وأسواق رأس المال، والخدمات اللوجستية.

وتتولى كوجنيزانت، بموجب هذه الشراكة، الإدارة الشاملة وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وخدمات التطبيقات لدى مجموعة داماك، وتركز هذه المبادرة على تبسيط العمليات وتقديم تجارب رقمية سلسة للعملاء والموظفين على حد سواء.

وتسهم هذه الشراكة في دعم التحول الرقمي لمجموعة داماك من خلال تعزيز جودة الخدمات، وتسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية ، وتحقيق أثر ملموس على مستوى الأعمال. وتشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات وخدمات التطبيقات عبر منظومة داماك، بما في ذلك المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء، وأنظمة المؤسسات الأساسية، ومنصات البيانات والمبادرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك عبر دمج حلول الأتمتة والتميز التشغيلي والتحسين المستمر، بما يرسخ مرونة الأعمال وقابليتها للتوسع، ويعزز توافقها مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال علي سجواني العضو المنتدب في مجموعة داماك "يهدف تركيزنا على الحلول التقنية المتقدمة في مواكبة تطلعات العملاء والارتقاء بها وتحقيق التميز في جميع نقاط التواصل، فيما تساهم الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة الابتكار وضمان جاهزية عملياتنا لمواكبة التغييرات في المستقبل. وتمثل هذه الشراكة خطوة بارزة تدعم جهود تعزيز تبني الحلول الرقمية وتطوير استخدام التقنية على نحو يلبي تطلعات عملائنا وشركائنا في المجموعة".

تشهد مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط تحولاً متسارعاً نحو نماذج الأعمال الرقمية، ما يفرض تحديات متزايدة على شركات التطوير العقاري والبنية التحتية لتحديث أنظمتها، وتعزيز مرونتها، وتلبية تطلعات العملاء المتنامية. وتقدم كوجنيزانت مزيجاً فريداً من الخبرات العالمية والمعرفة المحلية لدعم هذه الأولويات، مع التركيز على اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، والأتمتة الذكية، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وبشكل متسق.

من جانبه، قال ماجد وسيم، رئيس شركة كوجنيزانت في الشرق الأوسط: "يسرنا التعاون مع مجموعة داماك في هذه المرحلة المحورية من مسيرة تطورها الرقمي. وتؤكد هذه الاتفاقية عمق خبرتنا والتزامنا بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة تلبي متطلبات البيئات متعددة القطاعات. ومن خلال التعاون الوثيق مع داماك، نسعى لتحقيق قيمة مستدامة، وترسيخ التميز التشغيلي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للمجموعة على امتداد المنطقة".

نبذة عن كوجنيزانت:

تعدّ "كوجنيزانت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CTSH) من الشركات الرائدة في هندسة الأعمال الحديثة، ومساعدة العملاء على تحديث منظوماتهم التقنية وإعادة ابتكار عملياتهم التشغيلية، والارتقاء بتجارب العملاء لمواكبة المتطلبات المتغيرة لعالمنا. نعمل معاً لتحسين جودة الحياة اليومية. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cognizant.com، أو متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: @Cognizant

نبذة عن مجموعة داماك

تأسست مجموعة داماك، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عام 1982 على يد رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، وبدأت نشاطها في قطاع التموين والخدمات اللوجستية، لتتوسع لاحقاً في قطاعات التطوير العقاري، ومراكز البيانات، والتجزئة والأزياء، والضيافة، وأسواق رأس المال. اليوم تمتد أعمال المجموعة إلى مختلف الأسواق العالمية بما فيها أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط ودول شرق آسيا، وتسعى باستمرار لاستكشاف فرص التوسع في أسواق جديدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.damacgroup.com/en/

