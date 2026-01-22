استحواذ يلبّي الطلب المتزايد على الأصول في قطاع التعليم العالي، مدفوعاً بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033، بما يسهم في تعزيز الدور المحوري لمجموعة تيكوم في هذا القطاع الحيوي

حرم جامعي تزيد مساحته الإجمالية عن 300 ألف قدم مربّع ويضمّ مبانٍ متعدّدة وسكناً للطلاب ومرافق رياضية

استحواذ بقيمة 125 مليون درهم إماراتي في إطار إستراتيجية المجموعة للتوسّع وتحقيق النمو المستدام، بما يرفع قيمة استثماراتها الإجمالية في الأصول التجارية والصناعية إلى أكثر من 5.5 مليار درهم إماراتي منذ إدراجها في سوق دبي المالي في يوليو 2022

مجموعة تيكوم تعتزم إجراء عمليات تطوير وتحديث لمباني ومرافق الحرم الجامعي الذي تمّ الاستحواذ عليه، لتوفير أصول عالية الجودة تسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لمجمّعاتها للأعمال المتخصّصة في قطاع التعليم العالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يناير 2026: استحوذت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، التي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، على حرم جامعي متكامل يضمّ مبانٍ متعدّدة، بمساحة إجمالية تزيد عن 300 ألف قدم مربّع في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، استجابةً للطلب القوي في قطاع التعليم العالي.

ويهدف هذا الاستحواذ إلى تلبية الطلب المتزايد من الجامعات الدولية الرائدة على أصول التعليم المتميّزة، مدفوعاً بالإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، بما فيها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033. كما سيسهم في تعزيز الدور الريادي لقطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم الذي يضمّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، حيث يسجل هذا القطاع معدلات إشغال مرتفعة تبلغ 99%.

ويأتي هذا الاستحواذ بقيمة 125 مليون درهم إماراتي في إطار إستراتيجية مجموعة تيكوم للتوسّع وتحقيق النمو المستدام، بما يرفع قيمة استثماراتها الإجمالية في محفظة الأصول التجارية والصناعية إلى أكثر من 5.5 مليار درهم إماراتي منذ إدراج أسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2022. كما تعتزم مجموعة تيكوم إجراء عمليات تطوير وتحديث لمباني ومرافق الحرم الجامعي الذي تمّ الاستحواذ عليه، بما يضمن أعلى معايير الجودة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أشار عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إلى أنّ هذا الاستحواذ يعكس التزام المجموعة بمواصلة الارتقاء بقطاع التعليم العالي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم وتنمية المواهب. وقال: "تملك مدينة دبي الأكاديمية العالمية ما يلزم من إمكانات وموارد لتلبية الطلب المتزايد من الأكاديميين والمواهب من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033".

وأضاف: "سوف يسهم هذا الاستحواذ، الذي يأتي في إطار إستراتيجية المجموعة للتوسّع، في تعزيز قدرة مدينة دبي الأكاديمية العالمية على استقطاب نخبة عالمية من أبرز المؤسسات الأكاديمية. ويضمّ قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم أكثر من 85% من الطلاب المسجّلين في مؤسسات التعليم العالي الخاصّة على مستوى دبي، بما يعزّز حرصنا على مواصلة الاستفادة من فرص النمو المتاحة للارتقاء بمحفظة المجموعة من الأصول التعليمية وتحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين".

والجدير بالذكر أنّ مجموعة تيكوم قامت بتمويل هذا الاستحواذ من مواردها الحالية، في ظلّ حرصها على مواصلة الحفاظ على مركزها المالي القوي وسيولتها المرنة، علماً أنّ عملية الاستحواذ المذكورة قد خضعت لإجراءات مدروسة ودقيقة تتوافق مع كافة اللوائح التنظيمية في السوق وضوابط الحوكمة، فضلاً عن اتباع معايير التقييم عبر أطراف مستقلّة ومعتمدة من الجهات التنظيمية.

تُعدّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية وجهة رائدة للتميّز الأكاديمي وتضمّ نخبة عالمية من أبرز الجامعات، مثل جامعة "أميتي" دبي والفرع الدولي الأول للمعهد الهندي للإدارة - أحمد آباد (IIMA) وجامعة "برمنغهام" دبي والجامعة الأمريكية في الإمارات وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي. وتوفر مدينة دبي الأكاديمية العالمية، التي تشكّل إلى جانب مجمّع دبي للمعرفة قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم والذي يضمّ أكثر من 38,500 طالبٍ وطالبة، منظومة تعليمية متكاملة تلبّي احتياجات الطلاب عبر توفير خيارات تعليمية متنوّعة تشمل برامج البكالوريوس والدراسات العليا، فضلاً عن المرافق الجامعية المتخصّصة ومراكز الأبحاث وسكن الطلاب.

