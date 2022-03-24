ازداد عدد أفراد الفريق الأمني المتكامل والأكثر اعتماداً وموثوقية في الإمارات إلى 15,000 فرد محترف، مع نمو إيرادات بنسبة 14% في عام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت اليوم مجموعة ترانس جارد، التي تتربع على عرش مزودي حلول الأعمال في دولة الإمارات، أن عدد القوى العاملة لديها في مجال الخدمات الأمنية وصل حالياً إلى أكثر من 15,000 فرد محترف، مما يجعلها تملك أكبر فريق أمن خاص على مستوى الإمارات.

ولا تقتصر مكانة ترانس جارد على كونها أكبر مزود للخدمات الأمنية، بل هي أيضاً أكثر مزودي الخدمات الأمنية اعتماداً وشهرة في الإمارات العربية المتحدة، إذ يحظى أفراد الأمن لدى ترانس جارد بالتدريب والتأهيل وفقاً لمعايير مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) وإدارة الخدمات الأمنية المساعدة/ إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة، المسؤولة عن تطبيق المعايير التنظيمية الصارمة في الدولة. وتوفر ترانس جارد الحماية الأمنية لقائمة كبيرة مرموقة من العملاء تشمل صروحاً ومعالم سياحية بارزة، كما تقدم حلولاً مخصصة من خلال فريق الاستجابة السريعة، تجمع بطريقة إبداعية بين عناصر الحراسة والدوريات المتنقلة وتكنولوجيا التتبع والتعقب وأدوات الاتصال المختلفة، وهي حلول تستخدمها حاليًا العديد من المؤسسات المالية الكبيرة في السوق.

وتبتكر ترانس جارد وتقدّم مجموعة واسعة من الخدمات الأمنية التي تسهم في الحفاظ على سلامة المباني والأفراد. ويتولى إدارة هذا القسم في الشركة فريق من الخبراء الأمنيين الذين يقدمون الاستشارات في جميع المجالات الرئيسية كتقييمات المخاطر الأمنية ووضع المفاهيم والاستراتيجيات والسياسات الأمنية. كما تقدم ترانس جارد أيضًا حلول الحراسة الذكية للعملاء الذين يحتاجون إلى نظام إدارة حراسة متكامل تمامًا.

وقال الدكتور جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد في تصريح له عن هذا الموضوع: "يعد هذا إنجازًا ونقلة باهرة لا تقتصر دلالته على درجة احترافية هذا الفريق، بل أيضاً على كيفية استجابة ترانس جارد للاحتياجات الديناميكية للدولة من خلال زيادة وتنويع ما في جعبتها من حلول وخدمات أمنية مميزة".

في عام 2021، أعلنت ترانس جارد للخدمات الامنية عن نمو إجمالي للإيرادات بنسبة 14%، وتضمن ذلك تجديد عقود تزيد قيمتها عن 72 مليون درهم إماراتي ونمو في القوى العاملة بنسبة 18% (20% منهم يعملون في أبو ظبي والإمارات الشمالية).

وأوضح تيم مونديل، كبير مسؤولي الشؤون الأمنية في مجموعة ترانس جارد: " كان حراسنا الأمنيين منذ بداية الجائحة في طليعة العاملين لحماية الوطن من خلال تنفيذ ودعم اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بجائحة كوفيد 19". وبفضل ما يتمتع به فريق تسرانسجارد من قدرة على التكيف والاستعداد لتخطي العوائق والتحديات، زاد الطلب على خدمات ترانس جارد الأمنية بشكل ملحوظ في عام 2021- ولم يقتصر ذلك على خدمات الحراسة، بل شمل أيضًا خدماتنا الأخرى، كالاستشارات وأمن الطيران والسفارات وحماية كبار المسؤولين والخدمات الأمنية للفعاليات والأموال النقدية وغيرها".

باعتبارها شركة أمنية رائدة تعمل مع مجموعة من أبرز قادة الأعمال والمشاهير والأثرياء والمسؤولين الحكوميين، يقدم فريق ترانس جارد لحماية كبار المسؤولين أعلى مستويات الاحتراف والفهم الثقافي ويتلقى التدريب وفقًا لأرفع المعايير من قبل شريك تدريب معتمد من المملكة المتحدة. ويتم تصميم باقات خدمات الحماية الوثيقة بحسب احتياجات كل فرد، بطريقة تراعي أسلوب حياته ومتطلباته. وتعد ترانس جارد المزود الوحيد لخدمات الحماية الوثيقة المسموح لعناصرها بالدخول إلى الجانب الجوي من المطارات. ويقدم الفريق، الذي يضم ضباطًا من الرجال والنساء، خدمات حماية على مدار الساعة مدعومة بمركز قيادة وتحكم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما تحظى وحدات K9 لدى الشركة، التي تضم كلاب حراسة وكلاب دوريات مدربة تدريباً احترافياً، بالدعم من غرف تحكم يتواجد فيها العناصر على مدار 24 ساعة. وتتميز خدمات وحدات K9 بفعاليتها وجدواها من حيث التكلفة فوجودها في حد ذاته ككلاب حراسة أو تحري يوفر رادعاً لأعمال التهديد أو الأعمال الإجرامية.

إضافة إلى ذلك تقدم ترانس جارد حلولاً أمنية ذات مستوى عالمي رفيع للفعاليات والأماكن الأكثر شهرة في دبي. وتُصمّم هذه الحلول بشكل خاص يلبي المتطلبات الخاصة بكل عميل ويُدرّب الفريق الأمني الخاص بها على التعامل مع عدد من السيناريوهات المحتملة لضمان سلامة الضيوف ونجاح الفعالية.

أما فريق الأنظمة المتكاملة، الذي يمثل الذراع التكنولوجي لشركة ترانس جارد للخدمات الأمنية، فيتولى إدارة الأنظمة الأمنية وتوريدها وتركيبها ودمجها واختبارها وتشغيلها في المرحلة التجريبية. ويعمل على المواءمة بين أحدث التقنيات وبين متطلبات العملاء لتصميم وتطوير حلول أمنية مخصصة تلبي هذه الاحتياجات، مع توفير باقة من خدمات الصيانة والدعم الخاصة. وتشمل هذه الخدمات التحكم في الدخول، وإدارة المفاتيح، وإجراءات الفحص، وكشف محيط المنشأة، والمراقبة بالفيديو، وتتبع المركبات والأصول.

كما أن مجموعة ترانس جارد باعتبارها شركة رائدة على مستوى السوق في خدمات إدارة الأموال النقدية وأجهزة الصراف الآلي، تقدم من خلال قسم ترانس جارد كاش حلولاً شاملة ومتكاملة لإدارة الأموال النقدية، بدعم من مركز قيادة متطور متوفر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع يتولى إدارة أكثر من 6,000 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع نقدي عادي وذكي إدارة آنية تشمل إدارة الأموال النقدية وإدارة الحوادث، مما يجعل ترانس جارد مزود خدمات إدارة الأموال الأكثر موثوقية وأمانًا في الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارها أيضاً الشركة الوحيدة في دولة الإمارات التي تقدم مراكز إيداع نقدي بالجملة وحلول أجهزة الإيداع النقدي الذكية ومركبات نقل الأموال النقدية، توفر شركة ترانس جارد حلولها الفريدة هذه لمجموعة واسعة من العملاء تشمل بنوكاً ومؤسسات مالية وسلاسل متاجر تجزئة مرموقة إضافة إلى عملائها من الشركات وكبار الشخصيات.

واختتم وارد تصريحه قائلاً: "إن نمو قسم الأمن لدينا ما هو إلا مثال واحد على الزخم المستقبلي لمجموعة ترانس جارد"، مضيفًا أن لدى الشركة "بعض الإعلانات المثيرة في الأشهر القليلة المقبلة في عدد من مجالات الأعمال الأخرى، كإدارة المرافق والضيافة، وشركتنا الجديدة المختصة بالفعاليات، ونتطلع قدماً إلى تسليط الضوء على العمل الرائع لفرقنا قريبًا جدًا".

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نبذة عن مجموعة ترانس جارد:

تعد مجموعة ترانس جارد، التي تقدم حلولاً مرنة لمختلف احتياجات التوظيف في دولة الإمارات منذ عام 2001، الشركة الأكثر خبرة وموثوقية على مستوى المنطقة في مجال الأمن وإدارة المرافق وخدمات الأموال النقدية وتأمين الموظفين المكتبيين، والكثير من الخدمات المرتبطة بذلك. وتتمحور خبرات ترانس جارد، التي بلغت إيراداتها السنوية حوالي 1.87 مليار درهم في السنة المالية 2020-2021، حول توفير الموظفين المناسبين لعملائها في الزمان والمكان اللذين تحتاج فيهما إليهم تماماً. لمعرفة المزيد عن الطرق العديدة التي تساعد بها ترانس جارد الأعمال والشركات على النمو في الإمارات، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.transguardgroup.com

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لينا تير لآر

مدير التسويق والاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات

Lena.terlaare@transguardgroup.com

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