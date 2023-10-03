بدعم من Certares & Global Ventures

جاء ذلك في ظل استثمارات بقيمة 7 مليون دولار سوف تُحدث ثورة في مفهوم السفر للعمرة

دبي- يسر مجموعة ترافيزي الرائدة في سوق السفر العالمي عبر الإنترنت، أن تعلن عن إطلاق عمرة مي كأول منصة إلكترونية لحجوزات العمرة بالكامل في الشرق الأوسط، وقد حظيت عمرة مي بدعم استثماري ضخم بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من كبار المستثمرين في Certares و Global Ventures، ومن المقرر أن تُحدث عمرة مي ثورة في مفهوم السفر للعمرة في الشرق الأوسط حيث تهدف إلى خلق تجربة سفر استثنائية وفريدة تجمع المسلمين من جميع انحاء العالم في رحلات مقدسة إلى اطهر بقاع الأرض.

عمرة مي مملوكة لمجموعة ترافيزي التي تفخر بسجل حافل في تقديم حلول تقنية فريدة ساعدت من خلالها أكثر من 4 ملايين مسافر حول العالم من خلال علاماتها التجارية الفرعية هوليداي مي وعمرة مي ولوكاندة.

كما يفخر فريق عمرة مي بامتلاكه مهارات تشغيلية وتطويرية ساهمت في سرعة تحوله الرقمي نحو الحجوزات الإلكترونية مما قاد الشركة إلى تحقيق مكانة استثنائية ومميزة في صناعة السفر والعمرة، وتم تتويج هذا النجاح بحصول المنصة على لقب "أفضل منصة إلكترونية للعام" خلال عام 2022، في الوقت ذاته تمثل عملية التوسع لشركة عمرة مي لتضم (العمرة للأفراد) بجانب الوكلاء نقلة نوعية وهامة تعزز من القيم التي تتبناها المنظمة والتي يأتي على رأسها تحقيق حلم المسلمين في أداء رحلة عمرة يسيرة بلا أي معوقات.

بدءًا من الأول من أكتوبر 2023، تبدأ منصة عمرة مي في تقديم خدماتها الرائدة (للأفراد) من خلال تقديم أفضل الأسعار، وأجود خيارات الاقامة، مع توفير جميع الخدمات الإضافية الأخرى التي يتطلع إليها ضيوف الرحمن مع تقديم يد الدعم على مدار الرحلة. بالإضافة إلى خدمات باقات العمرة المتكاملة بادرت الشركة بتوفير باقات "عمرة بلس" من اجل إثراء تجربة المعتمرين بجولات سياحية فريدة ومتنوعة بعد استكمال مناسك العمرة.

وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتعديلات الأخيرة بشأن أنظمة التأشيرات، شركة عمرة مي ملتزمة بمساعدة المعتمرين للحصول على أفضل باقات العمرة وعمرة بلس بجانب الحصول على التأشيرة دون أي عناء أو مشقة، وذلك من خلال توفير خدمات دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المسافرين، بالإضافة إلى ضمان استرداد كامل لمبلغ التأشيرة في حالة الرفض. تحرص عمرة مي دائماً على تسهيل إجراءات السفر عبر نظام الكتروني متكامل بطريقة سلسة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمرة مي مرخصة من نظام الحجز المركزي "مقام" بوزارة الحج والعمرة.

وفي ظل ثورة الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتأثيرها على عمل مكاتب السفر التقليدية حرصت عمرة مي على ان تكون من أوائل المنصات التي توفر على المسافرين الوقت والجهد حيث عملت على رقمنة حجوزات العمرة بين الشركات والافراد من جميع انحاء العالم بشكل كامل، ومع توافد أكثر من 24 مليون مسلم لتأدية العمرة في عام 2022 وحده، سيمثل إطلاق عمرة مي (للأفراد) علامة فارقة عالمياً من شأنها أن تقود التحول الرقمي لمفهوم السفر إلى العمرة.

عمرة مي تعدك بتجربة سفر لا تُنسى، هذه التجربة التي ستكون تعزيزاً لتحقيق التواصل والإثراء الروحاني للملايين من ضيوف الرحمن في جميع أنحاء العالم، لمزيد من المعلومات والتفاصيل قم بزيارة موقعنا الالكتروني .www.umrahme.com

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نبذة عن عمرة مي:

عمرة مي هي جزء من مجموعة ترافيزي، وهي أول منصة الكترونية في العالم للقيام بحجوزات العمرة بالكامل، كذلك تضع الشركة على رأس أولوياتها تسهيل رحلات العمرة وتعزيز التواصل بين المسلمين. توفر عمرة مي للمسافرين حلولاً رقمية اكثر مرونة، بخيارات متنوعة وأقل أسعار متاحة في السوق بشكل لا يتعارض مع الحفاظ على جودة المنتجات المقدمة.

نبذة عن مجموعة ترافيزي:

ترافيزي منصة الكترونية متخصصة في تقديم حلول السفر والتي تنمو بشكل كبير لمسايرة التطور التكنولوجي، كما تلتزم مجموعة ترافيزي بتقديم أفضل الخدمات للشركات والافراد، مما يمكنهم من قضاء وقت ممتع أثناء السفر إلى وجهاتهم المفضلة. تهدف ترافيزي إلى دمج أحدث التقنيات في مجال السفر والسياحة، وساعدت المجموعة في إحداث ثورة في نظام حجز رحلات العمرة وإصدار التأشيرات من خلال منصتها الإلكترونية عمرة مي.

نبذة عن شركة Certares

تأسست في عام 2012، Certares هي شركة استثمار عالمية تركز حصريًا على قطاع السفر والضيافة. لدى الشركة خبرات كبيرة في بالقطاع، بالإضافة إلى مجموعة من الشراكات الهامة مع كبار مقدمي خدمات السفر لتعزيز نمو الشركة. مع ما يقرب من 9.9 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة حتى 31 مارس 2023، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة، تجمع Certares فريقًا يمتلك عقودًا من الخبرات التشغيلية والاستثمارية في رأس المال الخاص بالسفر، والسياحة، والضيافة، والخدمات المرتبطة بوكلاء السفر والمستهلكين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.certares.com

نبذة عن شركة Global Ventures

Global Ventures هي شركة رأس مال استثماري دولية، تستثمر في المؤسسين والأفكار التي تتوسع في الأسواق الناشئة. تدعم Global Ventures المؤسسين ذوي الوجهة العالمية الذين يقودون شركات في مرحلة النمو ويستخدمون التكنولوجيا لتحويل الأسواق الناشئة. تتضمن محفظة استثمارات Global Ventures الشركات التالية: Abhi، الطبي،،Enhance Fitness Hive ،Helium Health ،Paymob ،Proximie ،RedSea، بوابة ترابط، تابي، Team Apt، زد، عمرة مي وغيرها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع الالكتروني www.global.vc