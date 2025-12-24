الإمارات، دبي : أعلنت بساتنة إنترناشونال عن دمج شركة تيك بريدج رسميًا ضمن منظومتها التشغيلية كشركة تابعة مستقلة، بعد تزويدها ببنية تشغيلية متقدمة، ومرافق حديثة لإعادة التأهيل، وشبكة شاملة للخدمات اللوجستية العكسية، وسوق جملة متكامل بين الشركات (B2B)، إضافة إلى تقنيات الجيل الجديد في ذكاء واستدامة ESG. ويسهم هذا التكامل في تمكين تيك بريدج من تقديم إطار شامل بزاوية 360 درجة لدائرية الاتصالات وحوكمة ESG، بما يتيح لمشغّلي شبكات الهاتف المحمول إدارة استعادة أصول الشبكات، وإعادة تدوير وتداول الأجهزة، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتنفيذ عمليات التأهيل، والامتثال التنظيمي، وإعداد تقارير ESG قابلة للتدقيق، وكل ذلك ضمن منظومة موحّدة متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ومع تسارع مشغّلي الاتصالات في نشر شبكات الجيل الخامس (5G) والألياف البصرية، يشهد القطاع معدّلات غير مسبوقة من استبدال المعدات، ما يؤدي إلى تراكم النفايات الإلكترونية وارتفاع الضغوطات التنظيمية. ويقدّر خبراء الصناعة أن النفايات الإلكترونية المرتبطة بقطاع الاتصالات تجاوزت 4.6 مليون طن متري سنويًا، وهو ما يعادل إزالة مليون سيارة من الطرق. وفي الوقت ذاته، تفرض متطلبات تقارير ESG والتزامات صافي الانبعاثات الصفري (Net Zero) ضرورة اعتماد أنظمة ذكية قادرة على تحقيق توازن فعّال بين الأداء البيئي والجدوى المالية.

ويأتي دمج تيك بريدج في هذا السياق كخطوة استراتيجية تمكّن بساتنة من مواجهة هذه التحديات المعقّدة، من خلال الجمع بين دائرية الأجهزة المحمولة، واستعادة أصول الشبكات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتوفّر تيك بريدج لمشغّلي الاتصالات أدوات متكاملة لإدارة دورة الحياة الكاملة للأصول، بما يضمن تعزيز الاستدامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والامتثال التنظيمي، وتحقيق قيمة مالية ملموسة، في وقت تسعى فيه شركات القطاع إلى مواءمة أهدافها الاقتصادية مع التزاماتها البيئية العالمية.

وفي تعليقه على هذا الدمج، قال محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة بساتنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "توفر تيك بريدج حلاً جاهزًا للمستقبل يتماشى بشكل مثالي مع مهمة بساتنة في تحويل الدائرية إلى عمليات تشغيلية واسعة النطاق. تُعد منظومتنا المغلقة لدائرية الأصول اليوم من أكثر المنظومات نضجًا وتميّزًا في الصناعة، حيث تتكامل مباشرة مع دورة ترقية شبكات المشغّلين، ما يتيح الاستفادة من فرصة سوقية تُقدّر بنحو 145 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، عبر إعادة تداول الأجهزة، واستعادة أصول الشبكات، وضمان الامتثال لمعايير ESG."

وأضاف: "نحن لا نقلّل من النفايات فحسب، بل نبني منظومة متكاملة تمكّن المشغّلين من تتبّع أصولهم كافة، واستعادة أقصى قيمة ممكنة، وتسريع برامج ترقية الشبكات، وتقديم تقارير استدامة بثقة كاملة."

وتوفّر تيك بريدج حلاً متكاملًا لدائرية الأصول وتقارير الاستدامة لمشغّلي الاتصالات، يجمع بين الاستشارات الاستراتيجية، والتنفيذ الكامل للعمليات، والتنسيق المباشر مع الموردين، لضمان إعادة نشر أو إعادة بيع الأصول بسلاسة على المستوى العالمي. كما تمكّن منصتها الذكية TechBridge Insights المشغّلين من مراقبة حالة أجهزتهم وبنيتهم التحتية ومواقعها وقيمتها في الوقت الفعلي، وتحديد الأصول المناسبة لإعادة الاستخدام أو إعادة التخصيص، وتحقيق أقصى استفادة مالية مع تقليل الأثر البيئي.

وقال إيزايا ويلكس، الرئيس التنفيذي لشركة تيك بريدج، حول هذا الدمج:

"نفتخر جدًا بشراكتنا مع بساتنة لتقديم أول منظومة دائرية متكاملة على مستوى الصناعة لمشغّلي الاتصالات. من خلال هذا التعاون، نوفر للمشغّلين البنية التحتية والمعرفة الذكية اللازمة لتحويل الاستدامة من مجرد التزام تنظيمي إلى ميزة استراتيجية حقيقية. فنحن نقدم حلولًا تجمع بين الفائدة البيئية والاجتماعية والعائد المالي، لتصبّ في صالح مشغّلي الاتصالات وعملائهم على حد سواء."

يضع هذا التكامل معيارًا جديدًا لدمج أداء الدائرية وكفاءة دورة الحياة مباشرة ضمن البنية التحتية للاتصالات. ومع تسارع المنطقة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050 واستراتيجيات الاقتصاد الأخضر، يضع هذا التعاون بساتنة وتيك بريدج في قلب ما يُتوقع أن يكون سوقًا بمليارات الدولارات.

عن بساتنة :

تأسست بساتنة برؤية تهدف إلى إحداث تحول في التجارة العالمية، حيث بدأت كشركة عائلية قبل أن تتطور لتصبح رائدًا دوليًا في مجالات التجارة المستدامة وتقنيات الاقتصاد الدائري. واليوم، نخدم الشركات والمستهلكين عبر ست قارات، مساهمين في تشكيل مستقبل إعادة التجارة، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المالية.



عن تيك بريدج :

تم تأسيس تيك بريدج بهدف تحويل مفهوم الاستدامة في قطاع الاتصالات، وتمكين المشغّلين من استعادة أصول الشبكات، وإعادة نشرها، وإعادة بيعها بسهولة ويسر. كما توفّر منصة تيك بريدج رؤية فورية لقيمة الأصول ومقدار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من خلال دمج الاستشارات الاستراتيجية، وإعادة التأهيل، والخدمات اللوجستية العكسية، حيث يحوّل الحل مفهوم الدائرية إلى ميزة استراتيجية حقيقية. واليوم، تساعد تيك بريدج المشغّلين على تقليل النفايات، وخفض الانبعاثات، واستثمار قيمة جديدة عبر بنيتهم التحتية.

-انتهى-

#بياناتشركات