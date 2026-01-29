دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح محطة خدمة جديدة في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، لتوسع بذلك شبكتها من محطات الخدمة إلى 207 محطات في جميع أنحاء الإمارات. وتماشياً مع التزام المجموعة بتعزيز قدراتها في قطاع التجزئة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دبي، تتمتع المحطة بموقع استراتيجي يخدم القطاعات الصناعية واللوجستية في المنطقة الحرة.

يأتي افتتاح المحطة في إطار خطة اينوك للنمو على المدى الطويل لتوفير حلول مستدامة ومتكاملة من الطاقة فضلاً عن تعزيز مكانتها كمزود رائد ومبتكر لحلول الطاقة.

تقع المحطة الجديدة على مساحة 5830 متراً مربعاً، وتضم منطقتي خدمة منفصلتين، إحداهما مخصصة لخدمة حركة المرور من البر الرئيسي، والأخرى لخدمة الشركات داخل المنطقة الحرة. توفر المنطقتان مجموعة متكاملة من أنواع الوقود من اينوك، بما في ذلك أنواع البنزين "سوبر 98"، و"خصوصي 95"، و"إي بلس 91"، والديزل، وذلك لأساطيل المركبات التجارية، وشركات الخدمات اللوجستية، وسائقي السيارات الأفراد.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تمثل المنطقة الحرة بجبل علي منطقة اقتصادية حيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تضم أكثر من 11 ألف شركة تعمل في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والتجارة. ويعكس افتتاح هذه المحطة نهجنا الاستراتيجي في توسيع شبكتنا، من خلال الاستثمار في المواقع التي تشهد طلباً مكثفاً وتوفير أقصى قدر من الفائدة والراحة للشركات والأفراد. تتضمن المحطة ميزات الاستدامة التي تتماشى مع التزامات اينوك البيئية وطموحات دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي. ومع استمرار دبي في النمو كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، تظل اينوك ملتزمة بتوفير حلول الطاقة التي تدعم هذا النمو".

تم بناء المحطة مع التركيز على الاستدامة، حيث تضم ألواحاً للطاقة شمسية متصلة بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتوليد الطاقة المتجددة اللازمة للعمليات اليومية. وتشمل البنية التحتية الإضافية الموفرة للطاقة إضاءة LED مزودة بأجهزة استشعار للحركة، وتركيبات لخفض تدفق المياه، وأنظمة تكييف هواء موفرة للطاقة. كما تم تجهيز الموقع بنظام لاستعادة أبخرة الوقود للحد من الانبعاثات، ويتضمن تجهيزات لمحطات شحن سيارات كهربائية تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في المستقبل.

يمكن لعملاء اينوك الذين يزورون محطة خدمة جبل علي الجديدة المشاركة في برنامج مكافآت اينوك المتميز "YES"، وكسب نقاط على مشتريات الوقود والمعاملات التي يمكن استبدالها عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك على مستوى الدولة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

