​​​​​​أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة" ترست،" التابعة لمجموعة إيدج والمزوّد البارز للحلول القتالية العسكرية، عن إبرام اتفاقية وكالة معتمدة مع شركة "أليسون ترانزميشن"، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات نواقل الحركة الأوتوماتيكية المخصّصة للتطبيقات التجارية والدفاعية.

تعكس هذه الخطوة النمو المتواصل في قدرات شركة "ترست " واتساع نطاق خدماتها، بما يعزز دورها في توفير حلول تتميّز بموثوقية عالية وأداء متقدم ودعم مستويات الجاهزية العملياتية. وقد جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2026)، المنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير.

بصفتها وكيلاً مباشراً معتمداً لشركة "أليسون"، ستتولّى "ترست" تقديم منظومة خدمات متكاملة تشمل المبيعات والدعم الفني والصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية لأنظمة" أليسون ترانزميش"ن. ويسهم ذلك في تعزيز إتاحة حلول متطورة لنواقل الحركة على المستويين المحلي والإقليمي لمختلف فئات المركبات البرية.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.com

