أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت ايدج، إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي، المعهد الرائد على مستوى العالم في البحوث التطبيقية والتقنيات المتقدمة، وكل من "ستير إيه آي"، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية وإدارة الأساطيل في البيئات الوعرة، و"مايكروبوليس"، الشركة المتخصصة في تصنيع الأنظمة الروبوتية، وذلك بهدف استكشاف فرص نشر وتوطين منصة لوجستية ذاتية متقدمة.

وقد جرى تصميم المنصة لأتمتة حركة نقل الأصول داخل منشآت التصنيع وفيما بينها، من خلال الدمج بين مركبات أرضية غير مأهولة متقدمة ومخصصة حسب المتطلبات التشغيلية، ومنظومات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل الخصائص المتقدمة للمنصات اللوجستية الذاتية المتقدمة مجموعة متكاملة من القدرات، أبرزها: إدارة الأساطيل، والملاحة والسلامة، والتوأم الرقمي، والوعي الظرفي، وتحسين الأداء التشغيلي، والتحليلات المتقدمة، والتكامل مع أنظمة المؤسسات.

تهدف هذه الشراكة إلى دمج التقنيات المكمّلة التي تقدمها كل جهة لتوفير منصة لوجستية ذاتية متكاملة. وفي وفي هذا الإطار، ستتولى" مايكروبوليس" المنصة الأساسية ومعدات المركبات الأرضية غير المأهولة (UGV) بنسخ بعدة فئات تشغيلية (M1 وM2)، والتي تتناسب مع بيئات تشغيل مختلفة. من جهة ثانية، ستوفر "ستير إيه آي" طبقة القيادة والتحكم عبر نظام إدارة الأسطول " CoreConnect " ، مما يمكّن المشغّلين من التخطيط للمهام الذاتية وتنفيذها والإشراف عليها باستخدام واجهة واحدة لإدارة أساطيل المركبات غير المأهولة.أما معهد الابتكار التكنولوجي (TII) فسيقدم تحليلات متقدمة وقدرات وعي ظرفي مدعومة بالذكاء الاصطناعي السيادي من خلال منصة " TACTICAai "، التي تقوم بدمج البيانات الواردة من مصادر متعددة من مختلف الحساسات والمجالات والمنصّات والأنظمة لتحويل المعلومات الخام وتطبيق تحليلات متقدمة لإنتاج رؤى معمّقة وقابلة للتطبيق والتنفيذ.

تُمثل الاتفاقية التي وُقِّعت خلال معرض الأنظمة غير المأهولة (UMEX) ومعرض المحاكاة والتدريب (SimTEX) 2026، تُعدّ محطة بارزة في تعزيز الخبرات الإماراتية السيادية في المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) وأنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، محطة استراتيجية بارزة في مسار تطوير القدرات الوطنية السيادية في مجالات المركبات الأرضية غير المأهولة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الذكية. وانسجاماً مع التوجّه العام والرؤية الشاملة لمجموعة ايدج في تعزبز التنسيق والتكامل على مستوى المنظومات، يُتوقَّع أن يقدّم هذا التحالف حلاً لوجستياً ذاتياً متكاملاً يجمع بين العتاد والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، بما يتيح عمليات أكثر مرونة وقابلية للتوسّع.

وفي هذا الصدد، قال بدر الجابري، نائب الرئيس لتقنيات التصنيع في ايدج "بريدج": "بصفتنا قوة دافعة لإدماج التقنيات الناشئة في المنظومة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات، نعمل على توسيع شراكاتنا مع منظومة الاستقلالية الوطنية المتنامية لتعزيز تطوير أنظمة تصنيع متقدمة. وتشكل هذه الاتفاقية محطة أساسية في رحلتنا نحو بناء قدرات سيادية متكاملة تمتد من البحث المتقدم وصولًا إلى التصنيع على مستوى صناعي واسع."

ومن جانبها، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "تعكس منصة " TACTICAai "رؤيتنا للجيل القادم من الوعي الظرفي، حيث لم تعد المعلومات مجزأة عبر المستشعرات أو المجالات أو المنصات. فمن خلال تنسيق البيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى سير العمل القراري ضمن طبقة تشغيلية موحدة، تمكّن منصة " TACTICAai "المستخدمين من الانتقال من البيانات الخام إلى رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ. كما تعمل على التحسين المستمر للعمليات عبر توصية خيارات استجابة تتكيف مع الظروف المتغيرة، مع دمج تحليلات أمنية متقدمة لرصد الانحرافات وربط مؤشرات التهديد عبر المجالات المختلفة، بما يقلل زمن اتخاذ القرار والمخاطر التشغيلية، ويعزز دور الذكاء الاصطناعي السيادي الداعم للحكم البشري مع إبقاء الإنسان ضمن دائرة اتخاذ القرار."

ومن جانبة قال مايكل سوندر باي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ستير إيه آي": "تكمن القوة الحقيقية للتقنيات الذاتية في تنسيق المركبات الفردية ضمن أساطيل مترابطة، ودمجها مع الأنظمة المؤسسية الأساسية. وتحقق " CoreConnect " هذا الهدف بالتحديد، وذلك من خلال قدراتها على العمل مع أي منصة ذاتية، برية أو جوية أو بحرية، إلى جانب توفير تخطيط وتنفيذ ومراقبة مركزية للعمليات الذاتية المعقدة. كما نتطلّع إلى أن يشكل هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به لتوسيع تطبيقات الاستقلالية على مستوى الدولة."

واختتم فريد الجوهري، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروبوليس": "يُمثل هذا التعاون خطوة جوهرية نحو بناء قدرات لوجستية ذاتية سيادية متكاملة في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين خبرات "مايكروبوليس" في المنصات الأرضية الذاتية والروبوتات الصناعية، وريادة ايدج في التصنيع والتكامل، والبحوث المتقدمة التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والاستقلالية، نسعى إلى تقديم أنظمة لوجستية ذاتية قابلة للإنتاج والتوسع، وقادرة على العمل بكفاءة واعتمادية في البيئات الصناعية المعقدة."

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. ونسعى في ايدج إلى رفد الأسواق بأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتطورة بسرعة وكفاءة، ونلتزم من خلال عملنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، ورسم مسارات واضحة أمام الجيل القادم من المواهب والخبرات.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

المكتب الإعلامي لدى مجموعة ايدج

media@edgegroup.ae

971522202930

نبذة عن معهد الابتكار التكنولوجي:

يعتبر معهد الابتكار التكنولوجي ذراع الأبحاث التطبيقية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فهو مركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير يركز على الأبحاث التطبيقية والقدرات التكنولوجية الحديثة. يضم المعهد 9 مراكز بحثية متخصصة في مجالات المواد المتقدمة، والروبوتات ذاتية التسيير، وعلم التشفير، والذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية، والطاقة الموجهة، وعلم الكوانتوم، والأنظمة الآمنة، وأنظمة الدفع والفضاء، والطاقة المتجددة والمستدامة ومن خلال عمله مع نخبة من ألمع العقول والمواهب الاستثنائية والجامعات العريقة والمراكز البحثية المتقدمة والشركاء العالميين، أصبح المعهد مجتمعاً فكرياً متقدماً ومنارة علمية في الشرق الأوسط تشارك في نمو وارتقاء منظومة الأبحاث والتطوير لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة : https://www.tii.ae/

نبذة عن شركة ستير إيه آي

شركة متخصصة في تكنولوجيا الأنظمة المستقلة، أسستها فينتشر ون، ذراع بناء المشاريع التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. وتقدّم الشركة منصة CoreConnect لإدارة الأساطيل، وهي حل برمجي مرن ومحايد للمنصات، يتيح تخطيط المهام المتقدمة ونشر العمليات والمتابعة اللحظية عبر قطاعات متعددة تشمل التجارة الإلكترونية والعمليات الصناعية والدفاع. وتعتمد ستير إيه آي على نظام CoreX للقيادة الذاتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية، من خلال تمكين المركبات الصناعية من العمل كأساطيل مستقلة قادرة على تنفيذ عمليات معقدة في بيئات وعرة وخطرة. قد جرى تطوير تقنيات ستير إيه آي من قبل معهد الابتكار التكنولوجي.

-انتهى-

#بياناتشركات