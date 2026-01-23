مع توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 60% بحلول 2050 وفقدان أو هدر ما يقارب ثلث الغذاء المنتج، "ان ار تي سي" تعرض نموذجًا بيئياً متكاملًا ومواكبًا للمستقبل في مجال الزراعة والغذاء ومتوافقًا مع أولويات الأمن الغذائي والاستدامة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ان ار تي سي"، الشركة الرائدة في استيراد وتوزيع وتصنيع المنتجات الطازجة في المنطقة، عن مشاركتها لأول مرة في معرض جلفود جرين 2026، في خطوة تشكل محطة بارزة في مسيرة المجموعة نحو التحول إلى منصة زراعية غذائية مستدامة ومواكبة للمستقبل.

كما يشارك محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي"، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليًا في دافوس مع شركة غذاء القابضة والشركة العالمية القابضة ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مشاركة "ان ار تي سي" في المنتدى الاقتصادي العالمي ومعرض جلفود في وقت حرج لقطاع الأغذية العالمية، حيث من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2050، مع فقدان أو هدر ما يقرب من ثلث الغذاء المنتج عالميًا، مما يزيد الحاجة إلى أنظمة غذائية تتميز بالمرونة والكفاءة والشفافية.

وستقدم "ان ار تي سي" في معرض جلفود جرين، منظومتها الزراعية والغذائية المتكاملة التي تشمل استيراد المنتجات الطازجة، والإنتاج المحلي، والتصنيع، والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الاستدامة، بمشاركة الشركات التابعة لها، بما في ذلك "ميراك"، و"الهاشمية"، و"رايب أورجانيك"،.

وستعرض المجموعة في جلفود جرين، تشكيلة واسعة من الفواكه والخضراوات الطازجة المستوردة والمحلية، إلى جانب مبادراتها التي تهدف إلى دعم الاستدامة وتركز على تحقيق الأمن الغذائي، والحد من فقد وهدر الطعام، وتعزيز ممارسات التوريد المسؤولة.

كما ستسلط مجموعة "ان ار تي سي" الضوء على التقدم المحرز في مجال الإنتاج المحلي والشراكات الزراعية، التي يتم دعمها عبر تعزيز إمكانية التتبع من خلال مبادرة "مزرعتي" التي توفر خدمات "من المزرعة إلى المائدة". وسيتعرف زوار الجناح على كيفية استخدام الأدوات الرقمية في جميع مراحل سلسلة التوريد لتحسين ضمان الجودة، والكفاءة التشغيلية، والشفافية الشاملة، كما سيتعرفون على عدد من العلامات التجارية للمجموعة وإمكانات المنظومة الشاملة التي سيتم الإعلان عنها خلال المعرض.

وبهذه المناسبة، قال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي": "تعكس مشاركتنا الأولى في معرض جلفود جرين تحولًا استراتيجيًا من جذورنا التقليدية في تجارة المنتجات الطازجة نحو نموذج زراعي غذائي أكثر تنوعًا ومتوافقًا مع مبادئ الاستدامة. وتشير هذه الخطوة إلى توافق واضح مع الأولويات الوطنية والإقليمية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الزراعة المستدامة، مع تعزيز تركيزنا طويل الأمد على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والابتكار، والشراكات واسعة النطاق القائمة على القيمة النوعية".

وأضاف: "إن نموذجنا الزراعي والغذائي المتكامل، الذي يشمل التوريد والإنتاج المحلي والتصنيع والتمكين الرقمي، يمكنّا من تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر وخلق قيمة طويلة الأجل عبر سلسلة التوريد. ومع تزايد الطلب على أنظمة غذائية مرنة ومسؤولة، تتمتع "ان ار تي سي" بمكانة متميزة تتيح لها توسيع نطاق منظومتها المتكاملة، وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية، وتحقيق نمو مستدام لجميع الشركاء".

يشار بأن مشاركة "ان ار تي سي" في المعرض تتميز عن غيرها من الشركات العارضة، حيث ستركز على التنفيذ العملي بدلًا من الاكتفاء بتقديم المفاهيم، مع عرض مبادرات قائمة حاليًا ضمن شبكة أعمالها في مجالات مثل التوريد المحلي، وإمكانية التتبع، والحد من فقد الغذاء، والتكنولوجيا المتكاملة.

نبذة عن مجموعة "ان ار تي سي"

تأسست مجموعة "ان ار تي سي" (شركة نصار الرفاعي التجارية) عام 1973، وهي من أبرز مستوردي وموزعي ومصنعي الفواكه والخضراوات الطازجة في المنطقة، وتشتمل عملياتها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. تعتمد المجموعة على منظومة متكاملة في توفير المنتجات الطازجة، وتشرف على عمليات التوريد والزراعة، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع والتوصيل إلى المستهلكين في العديد من الأسواق.

تشمل محفظة مجموعة "ان ار تي سي": ان ار تي سي" (توزيع في الإمارات والسعودية)، وميراك (إنتاج وتعبئة وتجهيز المواد الغذائية في الإمارات)، ومزارع الهاشمية - مصر (استحواذ استراتيجي على أراضٍ زراعية لتعزيز الإمداد الأولي للمنتجات)، و"رايب أورجانيك" العلامة التجارية المحلية التي استحوذت عليها المجموعة حديثًا، وتندرج تحت مظلة تجارة التجزئة العضوية والصحية.)

بفضل توريدها منتجات من أكثر من 50 مصدرًا على مستوى العالم، وبنيتها التحتية المتطورة لسلسلة التوريد، وحضورها القوي في قنوات البيع بالتجزئة، والمطاعم والمقاهي، والقطاع الحكومي، والتجارة الإلكترونية، تلعب مجموعة "ان ار تي سي" دورًا رئيسيًا في دعم الزراعة المحلية، وتعزيز تنوع واستدامة الغذاء في المنطقة، ودعم استراتيجية شركة غذاء القابضة والشركة العالمية القابضة على نطاق أوسع، والذي يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

