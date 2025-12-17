صُنفت "مجموعة المعارف" ضمن 18 شركة حاصلة على تصنيف «البلاتينيوم» في قائمة أفضل 59 مؤسسة، وذلك استنادًا إلى تقييم شامل لأكثر من 500 شركة استشارية في منطقة الشرق الأوسط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تلقت "مجموعة المعارف"، الشركة الإقليمية التابعة لـ "نِما للتعليم"، تصنيف شركة استشارية من فئة "البلاتينيوم" ضمن قائمة أفضل شركات الاستشارات في الشرق الأوسط لعام 2025 للعام الثالث على التوالي. وتعتبر المجموعة الشركة الوحيدة من الإمارات التي حصلت على هذا التصنيف، ضمن 18 شركة من أصل 59 شركة تم تصنيفها، بعد تقييم شامل لأكثر من 500 شركة استشارية في المنطقة.

ويعكس هذا الإنجاز ريادة "مجموعة المعارف" في مجال الموارد البشرية والإدارة، والثقة الكبيرة التي وضعها أكثر من 600 عميل بخبراتها في تعزيز مهارات القوى العاملة في المنطقة، وذلك من قطاعات حيوية مثل الحكومة، والدفاع، والتعليم، والقطاع العام، والسلامة العامة.

وقامت "كونسلتنسي الشرق الأوسط"، المنصة الرقمية المتخصصة في قطاع الاستشارات، والتابعة لشبكة Consultancy.org العالمية بإعداد قائمة أفضل شركات الاستشارات في الشرق الأوسط 2025، عبر تبني منهجية تقييم شاملة لمختلف الشركات، بناءً على آراء العملاء والمستشارين، بالإضافة إلى البحوث والتحليلات الدقيقة، لتسليط الضوء على أكثر الشركات الاستشارية موثوقية وخبرة وتأثيراً في السوق.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة "نما للتعليم": "يعكس تحقيق تصنيف البلاتينيوم للعام الثالث على التوالي التزامنا الراسخ بالتميز في تطوير رأس المال البشري. ويؤكد هذا الإنجاز رؤيتنا الاستراتيجية في تمكين المؤسسات والأفراد بالمنطقة، ودفع عجلة النمو المستدام، وإعداد القوى العاملة لمستقبل واعد."

ويثبت تصنيف "البلاتينيوم" التزام "مجموعة المعارف" بالتميز من خلال معدلات رضا العملاء المرتفعة واستمرارهم في التعامل مع الشركة، مستفيدة من شبكة خبرائها العالميين ومنهجيات التعلم التجريبي التي تضمن تطبيق المهارات عمليًا. وتواصل الشركة ريادتها في السوق من خلال إطلاق برامج تدريبية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتزويد المؤسسات والمهنيين بالقدرات اللازمة للتألق في بيئة رقمية متطورة.

بدوره، قال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المعارف": "يؤكد الحفاظ على تصنيف البلاتينيوم الثقة الكبيرة التي يمنحنا إياها عملاؤنا، وجهود فرقنا في تقديم حلول نوعية. ومع مرور أكثر من عقدين على تأسيسنا، نبقى ملتزمين بالابتكار ووضع بصمة إيجابية، لمساعدة المؤسسات على بناء القدرات التي تحتاجها للنجاح في بيئة متغيرة."

وتمتلك "مجموعة المعارف" مكاتب في الإمارات والسعودية، وتقدم حلولًا متكاملة تشمل التدريب والتطوير، والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والتعلم التحولي، وحلول الدفاع والأمن. وتتعاون مع أبرز كليات إدارة الأعمال العالمية والجمعيات المهنية المعتمدة دولياً، بما في ذلك كلية وارتون لإدارة الأعمال وكلية كولومبيا لإدارة الأعمال و وكلية لندن لإدارة الأعمال و معهد الإدارة المعتمد و SimpliLern وCertNexus، لتطوير مهارات القوى العاملة في المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول "مجموعة المعارف"، يمكن زيارة الموقع : https://www.kgc.com/en.

نبذة عن "مجموعة المعارف"

تعتبر "مجموعة المعارف" جهة إقليمية رائدة ذات خبرة واسعة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا ومؤسساتها الخاصة والعامة. ومن خلال حلول التدريب والتطوير، والتعلم التحويلي والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والحلول الخاصة للقوى العاملة، تمكنت مجموعة المعارف من بناء محفظة كاملة من الخدمات لدعم المتطلبات الفريدة للشركات والأفراد. تتمتّع الهيئة التعليمية في المجموعة بخبرة عميقة في صناعة المعرفة وتجربة إقليمية واسعة، وتستفيد من أفضل المعارف العالمية عبر التعاون مع مجموعة مختارة من شركات التعليم والاستشارات العالمية، إلى جانب ما يزيد على 400 شريك عالمي ذوي خبرات متخصّصة.

-انتهى-

#بياناتشركات