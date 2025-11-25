]الرياض] أعلنت مجموعة الخماسية عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار وبي إل إم إي المالية لتطوير برجين سكنيين في وجهة "مسار"، وذلك باستثمارات تتجاوز مليار ريال سعودي. وجاء الإعلان ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، في خطوة تعكس توسّع الخماسية في المشاريع العمرانية النوعية داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويضم المشروع 547 وحدة سكنية في المنطقة الثالثة من وجهة "مسار"، وهي منطقة تتميّز بقربها من المركز التجاري ومحطة قطار الحرمين. ويأتي تصميم الوحدات بأسلوب عصري يوازن بين جودة البناء ومرونة التصميم، بما يجعل المشروع خيارًا مناسبًا للطلب المتنامي على السكن الحديث في مكة المكرمة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى مجموعة الخماسية للتطوير العقاري أعمال تطوير المشروع، بما يعكس تطلعات المجموعة لتوسعة محفظتها العقارية النوعية داخل المملكة.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ عمار باروم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخماسية، قائلاً:

"يمثل مشروع مسار إضافة مهمة ضمن جهودنا المستمرة للتطوير في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعكس ثقة الشركاء في قدرة الخماسية على تنفيذ مشاريع نوعية تخدم السكان والمستثمرين."

وأضاف باروم:

" تسهم هذه الشراكة في دعم حضور الخماسية في القطاع من خلال مشاريع تعمل على تحسين البيئة العمرانية في مكة المكرمة و المدينة المنورة ، إلى جانب دورها في تعزيز الجدوى الاستثمارية . كما تواصل المجموعة تنفيذ خطط توسعية تقدم مشاريع أكثر تكاملًا واستدامة، وبما يواكب متطلبات التطوير العمراني في المملكة."

