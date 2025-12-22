مدينة الكويت: أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى المجموعات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن رعايتها لبطولتي كرة القدم المقامة قريباً وهي كل من مسابقة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد في النسخة 63 وكأس السوبر الفرنسي (Trophée des Champions) الذي يقام على ستاد جابر الأحمد الدولي خلال الشهر القادم.

وكان للمجموعة بشرف استقبال الكأس الرسمي للسوبر الفرنسي في مقرّها الرئيسي في الكويت وذلك ضمن إطار شراكتها في الكأس.

ويأتي رعاية مجموعة الخليج للتأمين للبطولتين ضمن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية والوطنية بما يحقق أثراً إيجابياً مستداماً، وإيماناً بأهمية دعم الفعاليات الرياضية وتمكين الشباب الكويتي لتعزيز القيم الإيجابية ومواكبة رؤية الكويت بخلق إرثاً رياضياً يساهم في بناء أجيال واعية ومتمكنة قادرة على قيادة المستقبل.

ومن جهته، أفاد الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم:

"نتقدم بجزيل الشكر إلى مجموعة الخليج للتأمين على رعايتها ودعمها المستمر للرياضية الكويتية، حيث أن رعايتها له دور أساسي في نجاح البطولتين ويجسد رؤية مشتركة طموحة لتعزيز التميز الرياضي ووضع الكويت على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية."

ومن جانبه، قال السيد/ خالد مشاري السنعوسي، المدير التنفيذي للمجموعة، إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين في مجموعة الخليج للتأمين:

"فخورون برعاية كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد وكأس السوبر الفرنسي، واستقبالنا للكأس في مقر المجموعة يمثّل محطة نوعية نعتز بها. وتعكس هذه الشراكات التزامنا بدعم روح المنافسة الإيجابية وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التي تجمع المجتمع."

وأكدّت مجموعة الخليج للتأمين أن هذه الشراكات تجسّد تركيز المجموعة على دعم الرياضة محلياً ودولياً، وترسّخ قيم التعاون والتميّز وروح الوحدة المجتمعية.

وأشادت المجموعة بجهود الجهات المنظمة لهذه البطولات، وقدّمت شكرها لهم على إتاحة الفرصة استقبال الكأس والمساهمة في إبراز هذه الفعاليات الرياضية المرموقة.

