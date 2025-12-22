المنامة، مملكة البحرين: اختتمت مجموعة البركة ش.م.ب (م) بنجاح اجتماعها السنوي الثاني للامتثال على مستوى المجموعة (AGCM) والذي عُقد في مقر وحدتها المصرفية في مصر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2025.

جمع الحدث الذي استمر يومين متتاليين رؤساء إدارات الامتثال ومسؤولي مكافحة غسل الأموال (MLROs) من وحدات المجموعة في البحرين، مصر، تونس، تركيا، الجزائر، باكستان، الأردن، السودان، وجنوب أفريقيا، تحت شعار "فريق واحد، مهمة واحدة".

افتتح الاجتماع بكلمة رئيسية للدكتور خالد عبد الله عتيق، رئيس لجنة الامتثال والحوكمة بمجلس إدارة مجموعة البركة، وكلمة ترحيبية من السيد عبد الملك مزهر، رئيس مجموعة الامتثال والحوكمة وشئون مجلس الإدارة ومسؤول مكافحة غسل الأموال، البحرين. كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة الامتثال والحوكمة بمجلس إدارة المجموعة ورئيس لجنة التدقيق بمجلس إدارة بنك البركة مصر، حيث أكد الاجتماع على أهمية التعاون التنظيمي والتواصل عبر الحدود.

وأشار الدكتور عتيق في كلمته إلى التقدم الذي تم إنجازه منذ الاجتماع السنوي الأول في ديسمبر 2024م المنصرم قائلاً: "في العام الماضي زرعنا بذرة ثقافة الامتثال الشامل، واليوم أفخر برؤية مدى التقدم الذي حققناه سوياً، وأضاف أن الامتثال ليس مجرد دفتر قواعد، بل مسؤولية مشتركة متجذرة عبر المجموعة".

وأضاف السيد مزهر في كلمته: "الامتثال أكثر من مجرد قائمة قواعد؛ بل إنه انضباط يجب ترسيخه على جميع المستويات، من القيادة العليا إلى الفرق التنفيذية، ويتطلب اليقظة والمشاركة الفاعلة والالتزام بالمعايير الأخلاقية لحماية أصحاب المصلحة وضمان النمو المستدام".

على مدى يومين، شارك الحضور في مناقشات تناولت تعزيز أطر الامتثال، وتبادل أفضل الممارسات، وتحسين التواصل بين وحدات المجموعة. وقد قدم ممثلو كل وحدة لمحة عن هيكلية الامتثال، الإنجازات الرئيسية، التحديات التشغيلية، والتطورات التنظيمية خلال العام. كما عرضت نماذج تطبيقية عملية، شملت تطبيق تمويل التجارة وأنظمة تتبع السفن، تحسين أنظمة مراقبة المعاملات وأطر مكافحة غسل الأموال، إدارة العقوبات، التفتيشات التنظيمية، إدارة الأزمات، وحلول الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي.

قدّم خبراء من الصناعة العالمية والإقليمية رؤى قيمة حول إدارة المخاطر في صناعة الشحن البحري، أنماط العقوبات، والتقنيات الناشئة في مجال الامتثال، مما أسهم في تبادل المعرفة عبر فريق الالتزام على مستوى المجموعة.

كما سلط الاجتماع الضوء على التزام مجموعة البركة بالتطوير المهني والمبادرات المستمرة لتعزيز خبرات الامتثال عبر جميع وحدات المجموعة، وإطلاق برنامج نقل المعرفة المصمم لتشجيع الفرق عالية الأداء على مشاركة خبراتها مع الوحدات التي تحتاج لدعم إضافي.

وبهذه المناسبة، قال السيد حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

لقد عزز الاجتماع السنوي الثاني للامتثال على مستوى المجموعة (AGCM) تأكيد مجموعة البركة على ثقافة امتثال استباقية وتعاونية، حيث تعمل الوحدات معًا لمواجهة التحديات، وتنفيذ ضوابط فعّالة، واستباق التغيرات التنظيمية لضمان الامتثال المستدام ورفع كفاءة الأداء عبر المجموعة.

حول مجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب. (م) مرخّصة كشركة استثمارية - فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي. وتعد مجموعة البركة من روّاد الأعمال المالية والاستثمارية الإسلامية على مستوى العالم حيث تقدم خدمات مالية ومصرفية مميزة للأفراد والشركات والخزانة والاستثمارات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال وحداتها المصرفية في 13 دولة إلى حوالي مليار شخص.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل تقدّم خدماتها عبر حوالي أكثر من 600 فرع. وللمجموعة حاليا تواجد في كلّ من الأردن، مصر، تونس، البحرين، السودان، تركيا، جنوب أفريقيا، الجزائر، باكستان، لبنان وسوريــة بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

