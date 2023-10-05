كجزء من رؤيتها الاستراتيجية في تنويع وتوسيع استثماراتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ."، المجموعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة "بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ."، وذلك في إطار استراتيجيتها لتنويع وتوسيع استثماراتها في قطاعات جديدة وحيوية كقطاع الخدمات المالية، والذي بدوره سيعزز ويرسخ من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركزٍ رئيسي لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.

وقد اتخذت "مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة" خطوتها الاستثمارية الأولى في الأسواق المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع "بي أتش إم كابيتال"، الشركة المساهمة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي نجحت منذ تأسيسها في عام 2006، في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية الرائدة في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، لما تقدمه من خدمات مالية واستثمارية رائدة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم الخميس في متحف اللوفر بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للمجموعتين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو ربحية استثنائية، ويُعتبر إضافة قطاع الخدمات المالية للقطاعات التي تستثمر بها إي أي أتش، جزءاً من استراتيجيها في تنوع الاستثمارات، مما سيتيح الفرصة أمام "بي اتش ام كابيتال" لتقديم مزيد من الخدمات المالية المتكاملة، وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل أسواق جديدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح السيد علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش، قائلاً: "نُعبر عن سعادتنا بالإعلان اليوم عن استحواذ استراتيجي في "بي اتش ام كابيتال"، والذي يُمثل خطوة نوعية وبالغة الأهمية في خطتنا للاستثمار في الأسواق المالية، وتعزيزاً لرؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى مع خططنا الحالية والمستقبلية، عبر شراكات استراتيجية قوية ونوعية تساهم في تطوير محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة".

وأضاف الجبيلي: "نؤكد على استراتيجيتنا الأساسية لـ إي أي أتش، والتي تهدف لتنويع استثماراتنا، والقيام باستحواذات ناجحة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث يتمحور دورنا في الوصول للعديد من القطاعات ومنها الأسواق المالية، مستفيدين من الخبرة الطويلة لـ "بي اتش ام كابيتال" في هذا المجال، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة لإطلاق مشاريع استراتيجية في الأسواق الحالية والمستقبلية التي نخطط للتواجد فيها، وتوفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية".

من جهته، تحدث السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، عن هذا الاستحواذ فقال: "سعداء جداً بهذه الشراكة مع إي أي أتش، وهي خطوة مهمة وكبيرة، تُعزز مسيرتنا الناجحة وتُشكل دافعاً قوياً لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الواعدة، في أن نصبح أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية في المنطقة".

وأضاف السعدي: "ستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المزيد من الفرص لشركة "بي اتش ام كابيتال"، مما سيشكل فرصة مثالية للشركة في مواصلة مسار نموها وتعزيز قوتها، والمضي قُدماً نحو توسيع أعمالها نحو أسواق جديدة، مع تبني وممارسة أفضل المعايير والممارسات العالمية".

وتقوم إي أي أتش إثمار الدولية القابضة بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي، سعياً لتحقيق عوائد مستدامة تضمن نمواً قوياً ومتواصلاً للمجموعة، في حين تمتلك شركة "بي اتش ام كابيتال" خبرة واسعة في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المالية في عمليات الاندماج والاستحواذ وهيكلة رأس المال، وتقييم الشركات، والوساطة في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، والعديد من المنتجات الاستثمارية المبتكرة.

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حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ.

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من أربعين شركة ناجحة في تسعة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والضيافة والمركبات والتجارة والقطاع المالي. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com

حول بي اتش ام كابيتال

"بي إتش إم كابيتال" هي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bhmuae.ae