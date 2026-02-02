• مختبر مجموعة "أمسبيك" الرائدة عالمياً في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد يسهم في تعزيز قدرات الاختبار والرقابة على المنتجات الزراعية وعلف الحيوانات والأغذية والمشروبات في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة "أمسبيك"، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد، عن افتتاح مختبرها العلمي الحديث لمعاينة المنتجات الزراعية والأغذية في مجمّع دبي للعلوم، في خطوة تأتي تأكيداً على التزامها بدعم نمو قطاعي الزراعة والأغذية اللذين يشهدان تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظلّ التوجّه المتزايد نحو الامتثال للأطر التنظيمية والتجارية لضمان سلامة الغذاء.

وسوف يسهم المختبر الجديد من مقرّه الإقليمي في مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، في تعزيز فرص الحصول على خدمات التحليل عالية الدقة للمنتجات الزراعية وعلف الحيوانات والأغذية والمشروبات. ويهدف هذا المختبر إلى التأكيد على الدور الذي تلعبه مجموعة "أمسبيك" في تعزيز معايير سلامة الغذاء وضمان الجودة والشفافية في سلاسل التوريد على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال فالنتين روسيل، النائب التنفيذي للرئيس لقسم المنتجات الزراعية والغذائية لدى مجموعة "أمسبيك": "يُعدّ افتتاح مختبر المجموعة الجديد في دبي إنجازاً بارزاً في سعينا لتوفير الدعم اللازم لعملائنا في كلّ مرحلة من مراحل سلسلة توريد المنتجات الزراعية والغذائية. ويأتي هذا الاستثمار تأكيداً على التزامنا بتوفير أعلى معايير الجودة والخدمات لعملائنا في المنطقة، في ظلّ زيادة الطلب العالمي على الاختبارات الدقيقة والشفافية في منح الاعتمادات ذات الصلة".

ومن جانبه، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، أنّ التقدّم العلمي وما يصاحبه من ابتكارات حديثة هو من الركائز الأساسية لضمان مستقبل مستدام للأجيال الناشئة. وقال: "يسهم افتتاح مختبر مجموعة "أمسبيك" الجديد في مجمّع دبي للعلوم في تعزيز سلاسل القيمة الغذائية والزراعية الحيوية، بما يدعم الأهداف الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي. ويسرّنا أن نرحّب بانضمام فريق عمل هذه المجموعة العالمية إلى مجمّعنا العلمي الرائد، حيث نؤكد التزام مجمّع دبي للعلوم الراسخ بمواصلة استقطاب نخبة الشركات العلمية ذات الرؤية المستقبلية الطموحة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031".

تجدر الإشارة إلى أنّ مختبر مجموعة "أمسبيك" يضمّ أكثر من 30 محلّلاً وخبيراً تقنياً، لتوفير خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد على مدار الساعة. وقد تمّ تجهيز هذا المختبر بأحدث المعدات والوسائل التكنولوجية، لتسهيل إجراء تحليلات شاملة لمخلّفات المبيدات، وطيف واسع من السموم الفطرية، ومخلّفات الأدوية والمضادّات الحيوية، والمعادن الثقيلة، بالإضافة إلى الاختبارات الجينية والجزيئية للمنتجات المعدّلة وراثياً والملوّثات البيولوجية.

وانطلاقاً من مختبرها الجديد في مجمّع دبي للعلوم، سوف تواصل مجموعة "أمسبيك" توسيع نطاق عملياتها العالمية بهدف توفير حلول الرقابة والاختبار والاعتماد المتكاملة، لتعزيز الامتثال لمعايير الجودة والسلامة والأطر التنظيمية المعتمدة على مستوى سلاسل التوريد الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار العلمي والتبادل التجاري.

ويوفّر مجمّع دبي للعلوم منظومة متكاملة لعلوم الحياة والطاقة والبيئة، مدعومةً ببنية تحتية متطوّرة تضمّ مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى ومختبرات حاصلة على شهادات المباني الخضراء LEED ووحدات مخصّصة للتخزين والخدمات اللوجستية. ويلعب مجمّع دبي للعلوم دوراً بارزاً في تعزيز قطاع العلوم في دبي، حيث يضمّ نخبة من الشركات العالمية الرائدة في القطاع، مثل "أسترازينيكا" و"فايزر" و"إنجريديون ميدل إيست" و"كريستيان هانسن" والتي يعمل فيها 6,500 موظف متخصّص.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.



