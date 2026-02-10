تسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة مجمع مسارات للتنقل كوجهة رائدة لتوطين سلاسل الإمداد في قطاعي السيارات والتنقّل بالمملكة العربية السعودية .

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن مجمع مسارات للتنقل خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص 2026 عن توقيع اتفاقية تأجير تطويري مع شركة فورتشون بارتس إندستري جلف (FPI Gulf)، وهي مشروع مشترك بين مجموعة فورتشون بارتس إندستري التايلندية (FPI Group) وشريكها المحلي شركة فيول أوتوبارتس. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة تطوير المجمّع، وتسهم في دعم جهود توطين صناعة السيارات في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة فورتشون بارتس إندستري جلف، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات تصنيع مكوّنات السيارات، بإنشاء مصنع لقطع غيار السيارات داخل مجمع مسارات للتنقل، الواقع ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ما يعزّز مكانة مسارات كوجهة رئيسية لصناعات السيارات والتنقّل في المملكة.

وسيركّز المصنع على تصنيع وتوريد أجزاء السيارات باستخدام تقنيات التشكيل بالحقن البلاستيكي، والطلاء بالكروم، وأعمال الدهان، لتلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات محليًا وعالميًا، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد لقطاع السيارات بالمملكة.

وفي هذه المناسبة، قال تيني فيريرا، الرئيس التنفيذي لمجمع مسارات للتنقل:" تعكس هذه الاتفاقية القيمة الاستراتيجية لمجمع مسارات للتنقل كوجهة متخصصة لصناعة السيارات، ويؤكد انضمام فورتشون بارتس إندستري الخليج كمستثمر رئيسي على دور المجمع في دعم منظومة صناعية متكاملة تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الصناعية في موقع واحد."

ومن جانبه، قال سومبول تانادومرونغساك، الرئيس التنفيذي لمجموعة فورتشون بارتس إندستري ورئيس جمعية مصنّعي قطع غيار السيارات التايلاندية (TAPMA) : "تمثل المملكة العربية السعودية سوقًا استراتيجياً لنمو شركة فورتشون بارتس إندستري، وتشكل الإتفاقية مع مجمع مسارات للتنقل خطوة مهمة في مسار توسّعنا الإقليمي. يوفر المجمع بيئة متكاملة وجاهزة للاستثمار تتيح تأسيس عمليات تصنيع متقدمة تخدم أسواق السيارات المحلية والإقليمية. ويجسّد هذا التعاون التزامنا بدعم جهود توطين الصناعة وتنمية القدرات الوطنية في المملكة العربية السعودية ."

ويعكس هذا الإنجاز دور مجمع مسارات للتنقل كممكّن رئيسي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، من خلال توفير بيئة صناعية ولوجستية متكاملة، وبنية تحتية متقدمة، وشبكة إمداد ونقل شاملة تتيح الوصول للأسواق العالمية، فضلًا عن المزايا والحوافز التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة. وتبرز هذه الشراكة دور المجمع في جذب الاستثمارات العالمية النوعية، وبناء سلاسل إمداد محلية قادرة على المنافسة في صناعات السيارات والتنقل.

