•مجمع دلمونيا يتحول إلى أكبر آوتلت في البحرين بالتعاون مع مجموعة الأهلي القابضة من الإمارات

المنامة، مملكة البحرين: أعلن مجمع دلمونيا، أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه في مملكة البحرين،عن تغيير مهم قادم بالتعاون مع مجموعة الأهلي القابضة من الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة بنجاح أبرز مشاريعها وهو دبي آوتلت، منذ افتتاحه في عام 2007، ترك مول دبي أوتلت بصمته كأول مول بمفهوم التسوق ذو القيمة المثالية والمميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث نجح في تقديم تجربة تسوق ذات قيمة في الإمارات العربية المتحدة، واكتسب ثقة العلامات التجارية الفاخرة المعروفة في جميع أنحاء العالم .لنقل هذه التجربة إلى مملكة البحرين، حيث سيتم تحويل مفهوم مجمع دلمونيا إلى آوتلت مول قريباً، ليواصل ريادته في مجال بيع التجزئة والترفيه التركيز على التجارب التسوق المثالية.

سيتم تحويل مفهوم مجمع دلمونيا إلى آوتلت مول بالتعاون مع مجموعة الأهلي القابضة، الرائدة في صناعة التجزئة والترفيه وأسلوب الحياة. يمثل هذا التطور المثير خطوة هامة لمجمع دلمونيا بينما يستعد لبدء حقبة جديدة من التميز والابتكار في مجال تجارة التجزئة. تحت إشراف مجموعة الأهلي القابضة، سيواصل مجمع دلمونيا تقديم تجارب تسوق وترفيه لا مثيل لها للزوار، مع تقديم مجموعة جديدة من العلامات التجارية الموجودة والجديدة إلى سوق التجزئة في البحرين، وكل ذلك يتمحور حول تجربة تسوق أكثر قيمة.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، عضو مجلس الإدارة في شركة مجمع دلمونيا للتطوير "نحن سعداء بالإعلان عن هذا التغيير والتحول في مجمع دلمونيا بالاستناد على خبرة مجموعة الأهلي القابضة المعروفة، والتي سيكون لها أثر مهم في الدفع قدماً لقطاع التسوق والتجزئة في مملكة البحرين وإضافة تجربة تسوق مثالة لمرتادي المجمع." وتابع قائلاً: "باعتباره أول آوتلت مول في مملكة البحرين، يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بترقية عروض المجمع وتقديم تجارب تسوق مثالية ذات قيمة عالية المستوى لعملائنا الكرام."

كجزء من الجهود التعاونية، سيخضع مجمع دلمونيا لتحول يهدف إلى تعزيز مرافقه ومناخه التسوقي، مما سينعكس على تجربة العملاء. يمكن للزوار التطلع إلى مجموعة مثيرة من المتاجر والمطاعم وخيارات الترفيه الجديدة التي تم اختيارها لتلبية الأذواق المتنوعة.

من جهته، قال السيد محمد خماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: "نحن متحمسون لتوسيع نطاق عملنا إلى البحرين والتعاون مع مجمع دلمونيا لجلب مفهوم الآوتلت الفريد إلى هذا السوق الحيوي. وأضاف: "معاً، نهدف إلى إنشاء وجهة لا تلبي توقعات المتسوقين في البحرين فحسب، بل تتجاوز التوقعات وتضيف تجربة تسوق مميزة."

سيكون مجمع دلمونيا بمفهومه الجديد بمثابة مركز لعشاق التسوق والترفيه، مقدماً مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الدولية والإقليمية في مجالات الأزياء والجمال والحياة والمزيد. يهدف المول إلى تلبية جميع قطاعات السوق. مع موقعه الاستراتيجي والتزامه بالجودة والابتكار، يستعد اليوم مجمع دلمونيا ليصبح وجهة الآوتلت الأولى التي يجب زيارتها للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

تابعوا المزيد من التحديثات والإعلانات بينما يبدأ مجمع دلمونيا رحلته المثيرة للتحول والتجديد ليصبح وجهة الآوتلت الرائدة في مملكة البحرين والمنطقة.

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