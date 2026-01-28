دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تعاون جديد مع "أكاديمية سيسكو للشبكات"، إحدى أعرق برامج تطوير المهارات التقنية حول العالم، لإطلاق برنامج تدريبي متخصص للشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستهدف البرنامج، الممتد على مدار 42 ساعة من التدريب المتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، طلاب الجامعات والكوادر المهنية الشابة ممن لديهم شغف بالتكنولوجيا والابتكار.

ومن خلال التعاون بين الجانبين، يعمل مجلس دو للشباب للاستفادة من خبرات سيسكو العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لابتكار مسار تعليمي يُتيح للجيل القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة اكتساب مهارات جوهرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية. ويجمع المنهج التدريبي الشامل بين التعليم العملي والتطبيقات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل " ChatGPT"، و" وGemini"، و" وClaude"، إلى جانب مشاريع تحليل بيانات واقعية باستخدام " Excel"، و" SQL"، و"Tableau".

وبهذه المناسبة، قالت نورة ناصر، رئيس "مجلس دو الشباب ":" إن التعاون مع سيسكو يمثّل خطوة مهمة جديدة تؤكد التزامنا بتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمهارات الرقمية التي يحتاجونها للنجاح في اقتصاد المستقبل. ومن خلال العمل مع أكاديمية سيسكو للشبكات، نفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب ليصبحوا قادة في مجال التحول الرقمي العالمي، ويسهموا في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا."

ويُسهم البرنامج التدريبي في تلبية الطلب المتزايد على مهارات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية محلياً وعالمياً، كما يدعم بشكل مباشر "رؤية الإمارات 2071" و"الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي". ويحصل المشاركون في البرنامج على شهادات اعتماد عالمية من سيسكو وشارات رقمية تعزّز فرصهم المهنية وترفع جاهزيتهم الرقمية في سوق العمل التنافسي.

من جانبه، قال أحمد القبانى, المدير الإقليمي لمكتب الأثر الرقمي لشركة سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، إن "التعاون مع مجلس دو للشباب يركز على تقديم تعليم عالمي المستوى في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشباب الإماراتي الطموح. وتُجسّد هذه المبادرة نموذجاً مُلهماً للتعاون بين رواد التكنولوجيا العالميين والجهات الوطنية لبناء الكفاءات المهنية القادرة على قيادة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة."

ويُتاح البرنامج على مدار العام عبر المنصة الرقمية لأكاديمية سيسكو للشبكات، مما يمنح الطلبة والمهنيين مرونة كاملة في التعلم وفق جدولهم الخاص. ويعتمد البرنامج على شبكة "مجلس دو للشباب" الواسعة لتعزيز الإقبال والمشاركة، بينما توفر أكاديمية سيسكو المحتوى التدريبي الكامل وموارد الإرشاد المهني والشهادات.

وتُعد أكاديمية سيسكو للشبكات من أبرز البرامج التقنية منذ انطلاقها في عام 1999 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث درّبت أكثر من 144 ألف متدرب في دولة الإمارات. وخلال السنة المالية 2025 وحدها، درّبت الأكاديمية أكثر من 29 ألف طالب وطالبة في 38 مؤسسة تعليمية داخل الدولة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

-انتهى-

#بياناتشركات