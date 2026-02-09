دبي، ضمن فعاليات ملتقى دبي للتوطين، الذي نظمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تحت شعار «شراكات راسخة لتنمية مستدامة»، دشّن المجلس منصة «المورد البشري الإماراتي»، التي أطلقها تجريبياً في شهر سبتمبر من العام الفائت لتشكّل حلقة وصل بين الكفاءات الإماراتية وفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة، وفق منهجيةٍ تركز على الشفافية والموثوقية.

وتم التدشين خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في الملتقى وسط مشاركة واسعة من عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، في خطوة نوعية تجسد رؤية المجلس الاستشرافية بتوظيف الحلول الرقمية الذكية في خدمة منظومة التوطين، وسعيه الدائم نحو رفع كفاءة سوق العمل وجاذبيته. وتزامن الإطلاق الرسمي مع عرض فيديو تعريفي استعرض أهداف المنصة وأجزاءها الرئيسة، مسلطاً الضوء على دورها الحيوي في دفع رحلة تنمية المورد البشري الإماراتي، ومؤكداً انتقالها من مرحلة الإطلاق التدريجي إلى مرحلة التشغيل الرسمي الشامل ضمن منظومة المجلس ومبادراته الاستراتيجية.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن التدشين الرسمي لمنصة المورد البشري الإماراتي خلال ملتقى دبي للتوطين يأتي محطةً مفصليةً في مسيرة تطوير منظومة التوظيف في الإمارة، تعكس التزام المجلس بمواصلة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم بناء رأس مال بشري وطني مؤهل وفعال، وترسخ نموذجاً متقدماً للتكامل بين السياسات والشراكات والتقنيات الحديثة.

وأضاف: «تشكل المنصة أداة استراتيجية داعمة لتمكين الكفاءات الإماراتية، وبوابة تفتح أمامها آفاقاً واسعة للتدريب والتوظيف، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجهات دبي المستقبلية نحو تعزيز اقتصاد متين قائم على المعرفة والابتكار. ولا ننظر إلى المنصة باعتبارها أداة تقنية للتوظيف وحسب، بل منظومة متكاملة تسهم في الارتقاء بكفاءة التخطيط للقوى العاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات التوظيف، وتسريع عملية الربط بين الباحثين عم عمل والفرص المتاحة في القطاع الخاص، بما يصبّ في دعم جهود استدامة التوطين، وتطوير جاهزية أبناء وبنات الإمارات للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية».

وبعد إطلاقها التجريبي في شهر سبتمبر من العام الماضي، جاءت النسخة الرسمية من المنصة مُعدّة بمجموعة مزايا متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف تشكيل حلقة وصل موثوقة وشفافة بين الكفاءات الإماراتية وفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة، ما يسهم في رفع مستوى كفاءة التوظيف، وتعزيز حضور المواطنين في القطاعات الحيوية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في دبي. كما صُممت المنصة لتكون أداة شاملة لإدارة عمليات التوظيف وتطوير المهارات، عبر تقديم توصيات تلقائية للوظائف والشواغر التدريبية استناداً إلى مؤهلات المستخدمين وخبراتهم واحتياجات السوق.

وتفصيلاً، تقدم المنصّة باقة من الخدمات المتطورة، بما في ذلك لوحات قيادية وتقارير آنية تمكّن جهات التوظيف والجهات المعنية من متابعة أداء عمليات التوظيف ومستوى الإجابة، إلى جانب إتاحة إجراء مقابلات عن بُعد تسهّل التواصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، وتوفير معلومات مفصلة ومباشرة حول الفرص المتاحة، بما يضمن وصولاً عادلاً وسلسلاً للوظائف والبرامج التدريبية، ويعزز حوكمة عمليات التوظيف.

ويعكس التدشين الرسمي للمنصة خلال ملتقى دبي للتوطين تكامل المبادرات الرقمية مع الشراكات المؤسسية، مؤكداً دور المنصة الحيوي كإحدى الركائز الأساسية في منظومة المجلس الهادفة إلى بناء مسارات مهنية مستدامة للكفاءات الوطنية، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومئوية الإمارات 2071، من خلال تعزيز الاستثمار في الإنسان، وتوظيف الابتكار التقني لتعزيز تنافسية سوق العمل وفاعليتها.

