الشراكة توسّع نطاق وصول أعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية إلى خدمات مصرفية خاصة ومتميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف إرساء إطار منظم لتقديم خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية.

وبموجب الاتفاقية، سيتيح مصرف أبوظبي الإسلامي لأعضاء المجلس مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المقدمة والمخصصة للمتعاملين من الخدمات المصرفية الخاصة ، بما في ذلك إدارة علاقات مخصصة مع مدير علاقات خاص، وتسريع إجراءات انضمام المتعاملين، وحلول استثمارية مخصصة، وبطاقات مغطاة. ويأتي هذا التعاون بهدف تلبية المتطلبات المالية الخاصة بالعائلات الثرية وأصحاب الأعمال الذين يمثلهم المجلس.

وتغطي الاتفاقية ثلاث مجالات رئيسية للتعاون، تشمل: توفير حلول الخدمات المصرفية الخاصة والمتميزة، وتنفيذ حملات تسويقية وترويجية مشتركة تستهدف أعضاء المجلس، إلى جانب تقديم خدمات مخصصة. كما سيعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على تطوير بوابة إلكترونية على موقعه الرسمي حصرياً لأعضاء مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس.

وتأتي هذه الشراكة تعزيزاً للتوجه الاستراتيجي لمجلس أبوظبي للشركات العائلية والرامي إلى دعم القدرات المالية لمجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، بموازاة ضمان حصول الأعضاء على تجربة مصرفية متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستخضع جميع الخدمات المقدمة للسياسات الداخلية لمصرف أبوظبي الإسلامي والمبادئ التوجيهية للشريعة الإسلامية، وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وقال سعادة مسعود المسعود، نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وأمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تعكس مذكرة التفاهم هذه التزام مجلس أبوظبي للشركات العائلية بربط أعضائه بخدمات مالية عالمية المستوى تتوافق استراتيجياً مع طموحات أعمالهم، وترتكز على مبادئ التمويل الإسلامي. ويعدّ مصرف أبوظبي الإسلامي شريكاً مثالياً في ذلك، ونتطلّع للعمل معاً لتقديم تجربة مصرفية متميزة للشركات العائلية ورجال الأعمال الذين يقودون اقتصاد أبوظبي".

وقال حسن عبد الله الشامسي، مدير الخدمات المصرفية الخاصة بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تأتي هذه الشراكة مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لتقديم خدمات مصرفية خاصة متكاملة من مصرف أبوظبي الإسلامي، ترتكز على فهم عميق لتطلعات العائلات، وتوفير حلول مالية مصممة بعناية. tي مصرف أبوظبي الإسلامي، نحرص على تقديم تجربة مصرفية تقوم على الثقة والجودة، من خلال توظيف خبرات متخصصة وتوفير حلول تتماشى مع احتياجات كل متعامل، بما يعزز قدرتنا على مواكبة تطلعاتهم ودعم استقرارهم المالي على المدى الطويل».

وتعكس هذه الاتفاقية طموح مجلس أبوظبي للشركات العائلية الأوسع نطاقاً في بناء منظومة متينة من الخدمات والشراكات التي تدعم القدرة التنافسية والحوكمة والمرونة المالية على المدى البعيد لمجتمع الشركات العائلية في أبوظبي.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

-انتهى-

#بياناتشركات